Під час протестів тільки в Алмати зникло 1,3 тис. одиниць зброї, - поліція Казахстану

В Алмати під час масових заворушень на початку січня зникло понад 1,3 тис. одиниць зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це повідомив начальник міського департаменту поліції Канат Таймерденов.

"Одночасно у різних районах міста численні групи бойовиків обстрілювали наряди поліції та розпочали розграбування міста. Інші групи терористів майже одночасно захопили сім збройових магазинів, де заволоділи зброєю та боєприпасами", - розповів він на брифінгу.

Таймерденов повідомив, що було викрадено 1 347 одиниць зброї, у тому числі 501 нарізну, 807 – гладкоствольну, 39 – газово-травматичну зброю.

За його інформацією, на сьогодні "під час спецоперації вилучено 127 одиниць зброї, 2 800 набоїв різного калібру та інших боєприпасів, велику кількість викраденого під час мародерства майна".

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні було запроваджено режим надзвичайного стану.

Президент Токаєв звернувся до ОДКБ і до країни вже 6 січня ввели віськових цієї організації.

Вже 13 січня було проголошено, що порядок у країні наведений і сили ОДКБ почили покидати територію Казахстану.

Пізніше прокуратура Казахстану заявила, що в ході протестів загинуло 225 людей.