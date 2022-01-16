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Новини
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Під час протестів тільки в Алмати зникло 1,3 тис. одиниць зброї, - поліція Казахстану

Під час протестів тільки в Алмати зникло 1,3 тис. одиниць зброї, - поліція Казахстану

В Алмати під час масових заворушень на початку січня зникло понад 1,3 тис. одиниць зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це повідомив начальник міського департаменту поліції Канат Таймерденов.

"Одночасно у різних районах міста численні групи бойовиків обстрілювали наряди поліції та розпочали розграбування міста. Інші групи терористів майже одночасно захопили сім збройових магазинів, де заволоділи зброєю та боєприпасами", - розповів він на брифінгу.

Таймерденов повідомив, що було викрадено 1 347 одиниць зброї, у тому числі 501 нарізну, 807 – гладкоствольну, 39 – газово-травматичну зброю.

За його інформацією, на сьогодні "під час спецоперації вилучено 127 одиниць зброї, 2 800 набоїв різного калібру та інших боєприпасів, велику кількість викраденого під час мародерства майна".

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні було запроваджено режим надзвичайного стану.

Президент Токаєв звернувся до ОДКБ і до країни вже 6 січня ввели віськових цієї організації.

Вже 13 січня було проголошено, що порядок у країні наведений і сили ОДКБ почили покидати територію Казахстану. 

Пізніше прокуратура Казахстану заявила, що в ході протестів загинуло 225 людей. 

Казахстан (873) зброя (7471) Алмати (24)


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Топ коментарі
+7
Китай завершил миротворческую акцию одкб в Казахстане.
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16.01.2022 17:21
+6
Сколько бы не забрали, а в хазяйстве пригодится
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16.01.2022 17:15
+4
Канал "Звезда"?
А ну да - ********* всю подноготную показала...
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16.01.2022 17:36
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Ну якщо десь зникло-то десь з'явилось...
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16.01.2022 17:06 Відповісти
Цікаво, зброї зникло 1.3 тис., а затримано людей десь біля 10 тис. Питання: людей затримували за мирний протест?
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16.01.2022 17:07 Відповісти
Мирным протест был только в первый день. Ментов стали бить сразу после первых попыток разогнать митинги.
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16.01.2022 18:02 Відповісти
Сколько забрали из оружейных магазинов посчитали. А сколько стволов у полиции позичили стесняются рассказывать)
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16.01.2022 17:12 Відповісти
Сколько бы не забрали, а в хазяйстве пригодится
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16.01.2022 17:15 Відповісти
В Алмати під час масових заворушень на початку січня було викрадено понад 1,3 тис. одиниць зброї
=======================
казахи просто повернули собі те що було куплено за їхні податки.Де тут кража?
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16.01.2022 17:15 Відповісти
Китай завершил миротворческую акцию одкб в Казахстане.
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16.01.2022 17:21 Відповісти
Сто пудОФФ...
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16.01.2022 17:29 Відповісти
Мусора растащили под шумок.
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16.01.2022 17:28 Відповісти
жаль мужиков.
растоптали просто. бежать особо то некуда
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16.01.2022 17:30 Відповісти
Звісно розтоптали, що таке 1300 одиниць зброї, у нас 5 млн на руках.
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16.01.2022 17:57 Відповісти
Ну у нас війна і населення побільше. Трофеї з бамбаса везли море
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16.01.2022 19:07 Відповісти
подивись шо було тоді.....
мільйони мужиків - і шо?
зараз скавучить бидло шо тіпа Гітлер був очєнь плох(а Сралін вбивав мільйонами)
я просто .... данунаПутіна.
слинявлять на плохого Гітлера, а думають шо Сралін нєплох... ну реально, так виходе. презираю/зневажаю
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16.01.2022 19:20 Відповісти
Грабили все подряд. В том числе оружейные магазины. В интернете полно видео где революционеры толпами обязательно что-то несут. 99% ограблений произошло в Алма-Аты где протестовала "бедная молодежь с предместий".
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16.01.2022 17:34 Відповісти
Кацапсина в будку!
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16.01.2022 17:36 Відповісти
Бунт против буржуазии. Полностью их поддерживаю.
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16.01.2022 17:36 Відповісти
Канал "Звезда"?
А ну да - ********* всю подноготную показала...
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16.01.2022 17:36 Відповісти
Прятать голову в песок не выход. Надо анализировать, делать оргвыводы. Что пошло не так. Революции в совке никогда не закончатся.
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16.01.2022 17:40 Відповісти
Тут не наливают, мокша
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16.01.2022 17:41 Відповісти
если ты реально пытаешься понять - то не читай никакой инфы с источников паРаша.сру

Рекомендую:
https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ/videos Юрий Швец -- официальный канал
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16.01.2022 17:54 Відповісти
Все хорошо подготовленные революции начинают с профилактики мародерства. Иначе происходит то что произошло в Казахстане. Народ сам по себе темный, ему нужно руководство, а когда нужно нагайка.
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16.01.2022 17:57 Відповісти
Нагайка - это в стране-помойке.
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16.01.2022 18:04 Відповісти
В "совке" не було жодної революції, та що була в 1917 була не за совка, всі інші не міняли систему, треба хоча би за 5-й клас осилити історію
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16.01.2022 18:00 Відповісти
А как же украинская революция. Прогнали же москалей наконец.
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16.01.2022 18:02 Відповісти
Де ж прогнали, фракція зажопинців залишилась в Раді, 15 відсотків за дружбу з вбивцями і гвалтивніками, при революції їх всіх пустили би під ніж, плаваєте в термінах сер. Звичайна спроба знизити присутність ординців в Україні.
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16.01.2022 18:06 Відповісти
ОДКБ никого в беде не оставит. И Украина помнит об этом. Вот что такое дружеское плечо...
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16.01.2022 18:09 Відповісти
Мусорня всё и **********.
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16.01.2022 21:05 Відповісти
 
 