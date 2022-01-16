Кулеба: РФ потрібно залучати до дипломатичного процесу і демонструвати їй неприйнятність подальшої агресії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про необхідність демонструвати РФ неприйнятну ціну подальшої агресії, водночас залучаючи її до дипломатичного процесу.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це український міністр заявив у інтерв'ю німецьку виданню Bild, переклад якого оприлюднила пресслужба МЗС України в неділю.
"Президент Путін зупиняється тільки там, де його зупиняють, він розуміє тільки мову сили... необхідно продовжити демонструвати Росії неприйнятну ціну, яку їй доведеться заплатити за подальшу агресію, водночас залучаючи Москву в дипломатичний процес, примушуючи до дипломатії замість застосування сили", - сказав Кулеба.
На запитання, як, на його думку, повинен реагувати Захід на погрози Путіна, глава українського зовнішньополітичного відомства відповів: "Володимир Путін – майстер нагнітання страху. За багато років його модель поведінки вже стала очевидною. Спочатку він створює проблеми і кризи, потім запрошує інших обговорити їх вирішення, і врешті-решт пропонує рішення, що потребують поступок від опонентів". "Ми все це бачили вже багато разів", - додав Кулеба.
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Не розумію свинопсячої мови.