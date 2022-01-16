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Кулеба: РФ потрібно залучати до дипломатичного процесу і демонструвати їй неприйнятність подальшої агресії

Кулеба: РФ потрібно залучати до дипломатичного процесу і демонструвати їй неприйнятність подальшої агресії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про необхідність демонструвати РФ неприйнятну ціну подальшої агресії, водночас залучаючи її до дипломатичного процесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це український міністр заявив у інтерв'ю німецьку виданню Bild, переклад якого оприлюднила пресслужба МЗС України в неділю.

"Президент Путін зупиняється тільки там, де його зупиняють, він розуміє тільки мову сили... необхідно продовжити демонструвати Росії неприйнятну ціну, яку їй доведеться заплатити за подальшу агресію, водночас залучаючи Москву в дипломатичний процес, примушуючи до дипломатії замість застосування сили", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодні бізнес-інтереси або симпатії до Путіна не варті того, щоб допустити нову криваву війну в Європі, - Кулеба закликав Німеччину підтримати Україну

На запитання, як, на його думку, повинен реагувати Захід на погрози Путіна, глава українського зовнішньополітичного відомства відповів: "Володимир Путін – майстер нагнітання страху. За багато років його модель поведінки вже стала очевидною. Спочатку він створює проблеми і кризи, потім запрошує інших обговорити їх вирішення, і врешті-решт пропонує рішення, що потребують поступок від опонентів". "Ми все це бачили вже багато разів", - додав Кулеба.

Також читайте: Саме дії Росії мотивують інші країни вступати до НАТО, - Кулеба

путін володимир (23860) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
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16.01.2022 17:34
+2
Тобі шкода клавішу?
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16.01.2022 17:16
+1
Жаль Кулебу, вроде ж не последний чел в политике, а приходится полировать рояль зеленского... но деньги не пахнут...
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16.01.2022 17:12
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Жаль Кулебу, вроде ж не последний чел в политике, а приходится полировать рояль зеленского... но деньги не пахнут...
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16.01.2022 17:12 Відповісти
Тобі шкода клавішу?
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16.01.2022 17:16 Відповісти
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16.01.2022 17:18 Відповісти
Ой дурак!
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16.01.2022 17:12 Відповісти
Говорили-балакали, сiли та й заплакали....
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16.01.2022 17:14 Відповісти
Не знаю кого ты имеешь ввиду, но я точно рад что не голосовал за того кого ты хочешь судя по твоему разговорному жанру
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16.01.2022 17:18 Відповісти
Що?
Не розумію свинопсячої мови.
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16.01.2022 17:19 Відповісти
ЗЄбанат!
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16.01.2022 17:14 Відповісти
Паетаму главний палкаводєц нє спіт і нє дрємлєт...
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16.01.2022 17:14 Відповісти
Кулеба, когда встретишь в темной подворотне гопника скажешь ему чтобы тебя не бил потому что у тебя дорогие очки. Или пойди в лес поговори с волками о пользе вегетарианства. Впрочем результат везде будет такой же как ты поговоришь с питерским гопником.
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16.01.2022 17:16 Відповісти
Свинопес ти за кого голосував у 2019 році?
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16.01.2022 17:21 Відповісти
Таваріщь Кулєба? Це той, хто на міжнародній арені представляє вісьолый Квартал-95?
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16.01.2022 17:17 Відповісти
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16.01.2022 17:34 Відповісти
Можете стацевать или спеть для них, может поможет
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16.01.2022 18:04 Відповісти
Оно готово штаны снять и задницу подставить! ВСЮ Историю кзлмрдосия уничтожает Русь-Україну, а быдлота всё не вылечит макитру от "толерастости"... Ни прибалты, ни финны, ни афганцы, да ваще никто этому быдлу не в пример...
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16.01.2022 18:15 Відповісти
Демонструвати неприйнятну ціну можно лише кількістю 200-х загарбників. Може він не україномовний? Чув як спілкуються поміж себе жінки ромів. Зміст російських матюків вони, схоже, не усвідомлюють. А міністр, схоже, не усвідомлює значення слів, що він вимовляє українською.
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16.01.2022 18:24 Відповісти
Треба ракети ПВО- цілодово шурувать і авіаційні Р-27 які на Артема роблять а не тупі не керовані!!!!! І тут саботаж
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16.01.2022 20:34 Відповісти
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16.01.2022 22:01 Відповісти
 
 