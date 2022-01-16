Українського воїна поранено на Донбасі, ворог 1 раз порушив перемир'я 16 січня, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби 16 січня 2022 р. з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в прессцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні відзначається: "У бік Катеринівки збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".
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https://mil.gov.ua/news/2022/01/16/vechirne-zvedennya-shhodo-situaczii-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil-stanom-na-17-00-16-sichnya-2022-roku/ Source:
а наши опять не отвечали...
Горіть у пеклі russische schweine!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.