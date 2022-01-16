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Новини Операція Об'єднаних сил
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Українського воїна поранено на Донбасі, ворог 1 раз порушив перемир'я 16 січня, - штаб ООС

Українського воїна поранено на Донбасі, ворог 1 раз порушив перемир'я 16 січня, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби 16 січня 2022 р. з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прессцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні відзначається: "У бік Катеринівки збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу російські війська не порушували режиму тиші, українські воїни не постраждали, - штаб

поранення (2805) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Українському воїну-скорішого одужання...
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16.01.2022 17:24
+13
Швидкого одужання нашому захисникові.
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16.01.2022 17:53
+10
пристрелялись с*ки....
а наши опять не отвечали...
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16.01.2022 17:36
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Katerynivka is in Luhansk oblast, Ukraine, 90 km west of the UA-RU international border. The settlement is on the edge of the Zolote "disengagement area" - a supposedly demilitarized zone. The Russians committed a war crime.
https://mil.gov.ua/news/2022/01/16/vechirne-zvedennya-shhodo-situaczii-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil-stanom-na-17-00-16-sichnya-2022-roku/ Source:
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16.01.2022 17:23 Відповісти
Видимо открывал консерву ножем и порезался, не могут же наши мышибратья в братьев стрелять по мнению зебиленского? Тем более Андрей Елдак сказал шо перемирье...
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16.01.2022 17:24 Відповісти
Українському воїну-скорішого одужання...
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16.01.2022 17:24 Відповісти
пристрелялись с*ки....
а наши опять не отвечали...
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16.01.2022 17:36 Відповісти
Щоб неперетворитись в Зежопиньськ зустрінем завтра справжнього президента
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16.01.2022 17:39 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
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16.01.2022 17:53 Відповісти
Гремит гром, а не звучат выстрелы. Зеленский посетил передовую...

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16.01.2022 18:03 Відповісти
Чучело гороховое , а не президент 😡
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16.01.2022 23:19 Відповісти
Швидкого та повного одужання пораненому Воїну.
Горіть у пеклі russische schweine!
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16.01.2022 21:21 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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16.01.2022 22:38 Відповісти
Стріляють наші голови. Та по наших дітях. З наших територій, які ми їм відступили
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16.01.2022 23:41 Відповісти
как меня бесят сепары, которые говорят что это Украина обстреливает, ну дебилы пля (с)
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17.01.2022 02:45 Відповісти
 
 