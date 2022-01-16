Українського воїна поранено на Донбасі, ворог 1 раз порушив перемир'я 16 січня, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби 16 січня 2022 р. з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прессцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні відзначається: "У бік Катеринівки збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу російські війська не порушували режиму тиші, українські воїни не постраждали, - штаб