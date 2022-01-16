Літак, яким я повертаюсь в Україну, можуть посадити в Борисполі замість Жулян, - Порошенко
Експрезидент Петро Порошенко вважає, що літак, яким він прилітає до Києва в понеділок, можуть посадити в аеропорту "Бориспіль" замість "Жулян", як заплановано.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це Порошенко заявив на брифінгу у Варшаві
Він зазначив: "Чи можуть його (літак – ред.) посадити в іншому аеропорту? Так, можуть, і вони спеціально і дуже уважно вивчають досвід із Протасевичем (білоруським опозиціонером Романом Протасевичем - ред.) – де, що, куди саджати. Бо це вони літак із "вагнерівцями" не можуть саджати, а літак WizzAir вони можуть саджати. Але я дуже сподіваюся, що цього не станеться".
Порошенко також заявив, що не буде збирати "тривожний чемоданчик" і іншим не радить.
"Чи зібрав я тривожний чемоданчик? Не зібрав, не збираю і збирати не буду, бо я вважаю, що твоя поведінка програмує майбутнє. Якщо ти готуєшся до перемоги, то отримуєш перемогу, якщо готуєш чемоданчик, то отримуєш чемоданчик. І вам не раджу їх збирати.
Мої принципові позиції за останні роки по відношенню до Путіна були такі: не бійся Путіна точно, не вір Путіну точно і тримай єдність навколо України. Сьогодні, на жаль, все це відноситься на набагато нижчу позицію до Зеленського: не бійтеся Зеленського, не вірте Зеленському і тримайте єдність демократичної опозиції", - підкреслив п'ятий президент.
Відповідаючи на питання, чи не може Росія використати протистояння Порошенка і Зеленського в своїх цілях, експрезидент відповів: "Росія вже дуже активно використовує це питання. Якщо ви подивитеся Соловйова, Кисельова… По всіх цих програмах це сьогодні одна з головних тем. І безумовно, це використовується в пропагандистській боротьбі, і це свідчить про неадекватність і некомпетентність української влади при реалізації цих сценаріїв".
Як відомо,Порошенко має повернутися в Україну 17 січня о 09:10 рейсом із Варшави. 17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.
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там Васільков, Гостомєль і Весьолий Майдан спєрєді
серед порохоботів@D0ewf570jVUJESS
https://twitter.com/D0ewf570jVUJESS/status/1482709617285210117 6 ч
Олег Синютка повідомив про скликання великого мітингу у львівському аеропорту 17 січня
никто не сделал больше для того чтобы Порох вернулся в большую политику в качестве реального кандидата в Президенты чем янелох оманский
почему ты такой тупой?
то посадили б літак в Житомирі .
або давай наливай, поки не почалося
Понятное дело, обвинять Порошенко не в чем, но шоу надо устроить грандиозное, что бы зебуины остались довольны.
Следовательно, завтра у аэропорта будут несколько броневиков и штук сто мордоворотов из ДБР.
И все это под шум, гам, барабанный бой и под прицелом телекамер "правильных" каналов.
Уверен, если бы можно было "заминировать" аэропорт, что бы не пустить туда "неправильных" журналистов, то так бы и сделали!
Отчасти вина Пороха в том что он этого не понимал.
Якщо Порошенко такий розумний , як вважають «порохоботи» , то чому він програв вибори?
Тому що він прекрасно знав , що робить з зовнішніми ворогами , але не знав , що робить з «внутрішніми ДЛБЙБами» ...
Демократия это не вакханалия, а диктатура закона. Извините, но это прописная истина.
В 19 законы ,в силу разных причин, не работали в должной мере и этот пробел просто необходимо было временно заменить автократией.
Я по своему опыту знаю что частенько приходилось подменять бредовые ( тупейшие) законы """ своим""" решением. Собственно что произошло , говорит о том что была совершена грандиозная ошибка и к чему она привела мы видим
а потім через день-два без шуму і пилу.
Але тут шоу Квартало-Рошену - під назвою "Договорняк від Зе та пЕ"
Тебе нужен ответ какого-то дурачка возомнившего себя Вангой?
Це вигідно обом. Одному піар "я жертва ріжима, іншому - "я прігавор парашенку"...
А насправді обоє йдуть вироком для кожного з нас !!! (с)
Як Люлька.