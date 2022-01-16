Літак, яким я повертаюсь в Україну, можуть посадити в Борисполі замість Жулян, - Порошенко

Експрезидент Петро Порошенко вважає, що літак, яким він прилітає до Києва в понеділок, можуть посадити в аеропорту "Бориспіль" замість "Жулян", як заплановано.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це Порошенко заявив на брифінгу у Варшаві

Він зазначив: "Чи можуть його (літак – ред.) посадити в іншому аеропорту? Так, можуть, і вони спеціально і дуже уважно вивчають досвід із Протасевичем (білоруським опозиціонером Романом Протасевичем - ред.) – де, що, куди саджати. Бо це вони літак із "вагнерівцями" не можуть саджати, а літак WizzAir вони можуть саджати. Але я дуже сподіваюся, що цього не станеться".

Порошенко також заявив, що не буде збирати "тривожний чемоданчик" і іншим не радить.

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"Чи зібрав я тривожний чемоданчик? Не зібрав, не збираю і збирати не буду, бо я вважаю, що твоя поведінка програмує майбутнє. Якщо ти готуєшся до перемоги, то отримуєш перемогу, якщо готуєш чемоданчик, то отримуєш чемоданчик. І вам не раджу їх збирати.

Мої принципові позиції за останні роки по відношенню до Путіна були такі: не бійся Путіна точно, не вір Путіну точно і тримай єдність навколо України. Сьогодні, на жаль, все це відноситься на набагато нижчу позицію до Зеленського: не бійтеся Зеленського, не вірте Зеленському і тримайте єдність демократичної опозиції", - підкреслив п'ятий президент.

Відповідаючи на питання, чи не може Росія використати протистояння Порошенка і Зеленського в своїх цілях, експрезидент відповів: "Росія вже дуже активно використовує це питання. Якщо ви подивитеся Соловйова, Кисельова… По всіх цих програмах це сьогодні одна з головних тем. І безумовно, це використовується в пропагандистській боротьбі, і це свідчить про неадекватність і некомпетентність української влади при реалізації цих сценаріїв".

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Як відомо,Порошенко має повернутися в Україну 17 січня о 09:10 рейсом із Варшави. 17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.