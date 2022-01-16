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Літак, яким я повертаюсь в Україну, можуть посадити в Борисполі замість Жулян, - Порошенко

Літак, яким я повертаюсь в Україну, можуть посадити в Борисполі замість Жулян, - Порошенко

Експрезидент Петро Порошенко вважає, що літак, яким він прилітає до Києва в понеділок, можуть посадити в аеропорту "Бориспіль" замість "Жулян", як заплановано.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це Порошенко заявив на брифінгу у Варшаві

Він зазначив:  "Чи можуть його (літак – ред.) посадити в іншому аеропорту? Так, можуть, і вони спеціально і дуже уважно вивчають досвід із Протасевичем (білоруським опозиціонером Романом Протасевичем - ред.) – де, що, куди саджати. Бо це вони літак із "вагнерівцями" не можуть саджати, а літак WizzAir вони можуть саджати. Але я дуже сподіваюся, що цього не станеться".

Порошенко також заявив, що не буде збирати "тривожний чемоданчик" і іншим не радить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відмова Генпрокурорки Венедіктової підписати та публічно підтримати підозру Порошенку - найкращий доказ юридичної нікчемності цієї підозри, - Луценко

 "Чи зібрав я тривожний чемоданчик? Не зібрав, не збираю і збирати не буду, бо я вважаю, що твоя поведінка програмує майбутнє. Якщо ти готуєшся до перемоги, то отримуєш перемогу, якщо готуєш чемоданчик, то отримуєш чемоданчик. І вам не раджу їх збирати.

Мої принципові позиції за останні роки по відношенню до Путіна були такі: не бійся Путіна точно, не вір Путіну точно і тримай єдність навколо України. Сьогодні, на жаль, все це відноситься на набагато нижчу позицію до Зеленського: не бійтеся Зеленського, не вірте Зеленському і тримайте єдність демократичної опозиції", - підкреслив п'ятий президент. 

Відповідаючи на питання, чи не може Росія використати протистояння Порошенка і Зеленського в своїх цілях, експрезидент відповів: "Росія вже дуже активно використовує це питання. Якщо ви подивитеся Соловйова, Кисельова… По всіх цих програмах це сьогодні одна з головних тем. І безумовно, це використовується в пропагандистській боротьбі, і це свідчить про неадекватність і некомпетентність української влади при реалізації цих сценаріїв".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП стежить за Порошенком. Він повернеться до Києва 17 січня о 9 ранку рейсовим літаком з Варшави, - заява "ЄС"

Як відомо,Порошенко має повернутися в Україну 17 січня о 09:10 рейсом із Варшави. 17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

Порошенко Петро (15180) літак (2909) повернення (237)


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Топ коментарі
+83
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16.01.2022 17:38
+58
І головне, що головняк з Порохом зелені для себе придумали самі ж. А для Пороха кращого піару до цього не було. Вєрняк.
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16.01.2022 17:45
+56
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16.01.2022 17:49
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Вот если бы Зеля сам сбежал испачкав штанишки, то другое дело. Я был бы счастлив в этот трудный момент видеть президентом Порошенко, но не вижу способа, как это можно осуществить параллельно не слив Украину в унитаз. Вспомни УНР - в Украине армия была сильнее имеющейся у большевиков, но внутренние распри похоронили страну, нельзя этого повторить!
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16.01.2022 22:49 Відповісти
в очєрєдь, в очєрєдь
там Васільков, Гостомєль і Весьолий Майдан спєрєді

серед порохоботів@D0ewf570jVUJESS

https://twitter.com/D0ewf570jVUJESS/status/1482709617285210117 6 ч



Олег Синютка повідомив про скликання великого мітингу у львівському аеропорту 17 січня

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16.01.2022 22:18 Відповісти
и как же он с ним боролся егорушка? запрещал мусор львовский по всей стране развозить? потому что садовой не договорился про откат с инвестором и так и не построил мусорозжигающий завод?
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16.01.2022 22:32 Відповісти
ты тупой? ничего - осилишь. ответ будет или продолжишь из себя придурка строить?
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16.01.2022 22:36 Відповісти
сдулся??
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16.01.2022 22:36 Відповісти
Зашел ты далеко Петя. Рассказываешь о единении, а сам баламутишь страну. Ты хуже *****. Потому что для тебя свой народ ничего не стоит, а только место у корыта.
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16.01.2022 22:39 Відповісти
что говно, по тревоге подняли? вы бы хоть слова местами переставляли что ли
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16.01.2022 22:41 Відповісти
Янелох устроил шумиху вокруг Порошенко,у зебобиков проблемы с памятью?Сами раздули о побеге Порошенко)феерические дебилы)
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16.01.2022 22:44 Відповісти
никто не сделал больше для того чтобы Украина стремилась в НАТО чем *****
никто не сделал больше для того чтобы Порох вернулся в большую политику в качестве реального кандидата в Президенты чем янелох оманский
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16.01.2022 22:40 Відповісти
этот "экс" нынче в дружественной Грузии дожидается суда по обвинению в особотяжких преступлениях в тюрьме.
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16.01.2022 22:42 Відповісти
лучше бы твой деректор школы не пословицы тебе рассказывал а учил не быть тупым
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16.01.2022 22:49 Відповісти
Why are you here russian pig?
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16.01.2022 22:58 Відповісти
Get lost pig! Russians are not welcome here!
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16.01.2022 23:01 Відповісти
It's 4pm idiot)
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16.01.2022 23:02 Відповісти
Кацапи дійсно на пяно роблені ідіоти! Виявляється,в Америці зараз глибока ніч! В нас ще день, тупорилий кацап!)))
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16.01.2022 23:03 Відповісти
Go away russian pig! No vodka here!
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16.01.2022 23:00 Відповісти
No vodka here russian pig! Go away!
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16.01.2022 23:05 Відповісти
Пресс-конференция Порошенка. Вопрос - а не воспользуется ли Московия протвостоянием Чма и ПП? Да она избранием Чма пользуется с 2019 года! Нет войны, перемирие, партнёры, посмотреть в глаза,та сторона, боевая травма,погиб трагически
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16.01.2022 22:45 Відповісти
Кто раздул всю эту шумиху вокруг ПП.Все началось с видео,где пытались вручить повеску,потом побег,залог и тп?Кто это делает?
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16.01.2022 22:50 Відповісти
да с какого хера депутат оппозиционной партии, ее глава и экс-президент должен не ехать в свою страну? чтобы зелоху было легче? или тебе очкодав не так ссыкотно было?
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16.01.2022 22:56 Відповісти
Не корми бота. В спам опущенного
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16.01.2022 22:58 Відповісти
Читай внимательно.Шумиху подымает зе и ко.Не приехать в Украину-признать вину.
почему ты такой тупой?
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16.01.2022 22:57 Відповісти
Какие же вы тупые боты
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16.01.2022 22:51 Відповісти
Надеюсь, завтра наступит конец клоунской власти.
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16.01.2022 22:54 Відповісти
Он наступил, почти 3 года назад.
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16.01.2022 22:55 Відповісти
Ой, вей, патц!
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16.01.2022 22:58 Відповісти
В твоих влажных снах
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16.01.2022 22:59 Відповісти
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16.01.2022 23:04 Відповісти
невже на фронт поїде ?
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16.01.2022 23:11 Відповісти
Ти диви, знову протверезів.
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17.01.2022 02:47 Відповісти
якби було бажання ката арештувати

то посадили б літак в Житомирі .
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16.01.2022 23:10 Відповісти
Не скули бот. Все буде Порох
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16.01.2022 23:12 Відповісти
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16.01.2022 23:14 Відповісти
Какая же ты тварь. За 5 гривен срешь тут чмошник не покладая рук
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16.01.2022 23:28 Відповісти
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16.01.2022 23:35 Відповісти
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16.01.2022 23:36 Відповісти
....осталось каких-то 9 часов....
або давай наливай, поки не почалося
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16.01.2022 23:43 Відповісти
В общем, завтра будет грандиозный цирк в аэропорту!
Понятное дело, обвинять Порошенко не в чем, но шоу надо устроить грандиозное, что бы зебуины остались довольны.
Следовательно, завтра у аэропорта будут несколько броневиков и штук сто мордоворотов из ДБР.
И все это под шум, гам, барабанный бой и под прицелом телекамер "правильных" каналов.
Уверен, если бы можно было "заминировать" аэропорт, что бы не пустить туда "неправильных" журналистов, то так бы и сделали!
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16.01.2022 23:48 Відповісти
а якщо завтра нічого не буде , ну ось зовсім ? ви ж виказуєте припущення щодо дій влади проти Порошенка ?
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17.01.2022 00:01 Відповісти
а ти *****? Чи за нього?
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17.01.2022 00:32 Відповісти
просте запитання , без агресії, без образ просто як один із варіантів ..... ні , влізло хамовите бидло і вставило крадені 5 копійок . Де тебе телепню виховували , в якому свинарнику ?
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17.01.2022 00:38 Відповісти
Він - "підх**лёнок"!Та ще й "тупий як низько зрізана деревина"!Якщо щось зрозуміть не може чи це суперечить його розумінню то злиться психує і сприймає як особисту образу!
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17.01.2022 05:36 Відповісти
Я хоть и не оказался прав на все 100%, но явно не ошибся.
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17.01.2022 16:27 Відповісти
Так купа "неправильних" журналістів летять в одному літаку з Порошенком! А щодо "шоу" то воно буде обов"язково - і "ЗЕ-дебіли зроблять усе щоб його "роздуть до небес"(НЕ розуміючи того що вони "грають на руку Порошенку) Адже оцим своїм "хіпішем" вони лише підігрівають інтерес до його фігури Чому? та тому що вони самі - "актори" Колись почув цікаве американське "крилате висловлювання: "Хороший футболіст ніколи не стане хорошим тренером!" Чому? Бо він "зациклюється" на власній грі і м"ячеві а не на всьому футбольному полі (подивися як "обісрався" Шевченко у якості тренера! Адже він в очах уболівальників уже не "Шева" я "якийсь Шевченко"!) А політик - це якраз "тренер" що керує командою і прораховує не тільки дії власної команди але й команди супротивника!
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17.01.2022 05:48 Відповісти
Если бы у нас было меньше полуукраинцев, то все было бы ясно. А так как у нас количество генетических рабов более чем много,- то события непредсказуемы.
Отчасти вина Пороха в том что он этого не понимал.
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17.01.2022 06:26 Відповісти
"Демократия с элементами диктатуры, это как запор с элементами поноса - они не сочетаются".

Якщо Порошенко такий розумний , як вважають «порохоботи» , то чому він програв вибори?
Тому що він прекрасно знав , що робить з зовнішніми ворогами , але не знав , що робить з «внутрішніми ДЛБЙБами» ...
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17.01.2022 06:36 Відповісти
С первой частью не согласен, а с третьей... согласен. Любящий но справедливо- строгий отец это диктатура? Нет!
Демократия это не вакханалия, а диктатура закона. Извините, но это прописная истина.
В 19 законы ,в силу разных причин, не работали в должной мере и этот пробел просто необходимо было временно заменить автократией.
Я по своему опыту знаю что частенько приходилось подменять бредовые ( тупейшие) законы """ своим""" решением. Собственно что произошло , говорит о том что была совершена грандиозная ошибка и к чему она привела мы видим
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17.01.2022 06:57 Відповісти
Порошенко попытается провернуть свою тему "пустите назад к корыту" под путинскую истерию с масштабной военной агрессией, и именно поэтому цирк с "возвращением" и платной толпой встречающих в аэропорту приурочена ко 2-й половине января - он наносит Украине свой удар с другой стороны... Кстати, а почему парашенка не обратился к порохоботам с призывом, чтоб они его не встречали? Ведь ясно же, что это будет противостояние с силовиками, а этой гниде этого и надо. А говорит, что ничего не боится. Хаос хочет мародеришка посеять.
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17.01.2022 00:28 Відповісти
я не розумію а навіщо його взагалі в аеропорті затримувати , якщо вони й таке вирішили ? Він же повертається в Україну а не транзитом їде ще кудись ?
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17.01.2022 00:44 Відповісти
Сценарий наверное такой кварталовский...Вот думаю - а чей это был сценарий когда Михо с мешком на голове садили в самолет и выдворяли с Украины а потом он поездом ломился назад...
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17.01.2022 00:47 Відповісти
ну то був друг якого він знав 25 років , то інше ...
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17.01.2022 00:53 Відповісти
Завтра весь світ буде бачити зрадників України, тих хто був у схемі з порошком, і звичайно бот-неадекватів, яким ще не дійшло....
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17.01.2022 00:58 Відповісти
я вже в третє запитую у людей ... а якщо на цьому фоні влада завтра зовсім проігнорує його прибуття ? Якщо вони щось там собі запланували , це ж можливо реалізувати в інший спосіб .
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17.01.2022 01:04 Відповісти
Ось саме, дати прилетіти, нехай масовка розійдеться по будинках (тим більше звозять її з усієї України),
а потім через день-два без шуму і пилу.
Але тут шоу Квартало-Рошену - під назвою "Договорняк від Зе та пЕ"
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17.01.2022 01:14 Відповісти
А ты сам не понимаешь, что как будут развиваться события не может знать никто.
Тебе нужен ответ какого-то дурачка возомнившего себя Вангой?
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17.01.2022 06:19 Відповісти
"Удар з другої сторони" міг-би буть якби "Блазень" метався другий місяць по Європах і Америках "б"ючи на сполох" стосовно того що РОсія готує військову агресію проти України а не пиячив у Буковелі! А так Порох зробив за нього всю цю роботу і повертається щоб її продовжить всередині країни яку засрали він з "блазенятами" при мовчазній згоді твоєї "богородиці"
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17.01.2022 05:54 Відповісти
ПРИСЛУХАЙТЕСЯ !!! Вся ця істерика по прильоту порошенка наводить на логічну думку.
Це вигідно обом. Одному піар "я жертва ріжима, іншому - "я прігавор парашенку"...
А насправді обоє йдуть вироком для кожного з нас !!! (с)
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17.01.2022 00:51 Відповісти
Тебе не кажется что тебя и так тут долго терпят? Твои умственные недостатки это твои проблемы и выставлять их напоказ извращение. Тебя уже не раз спрашивали ,что конкретно ты можешь предъявить Пороху. Результат, ничего. Так что хватит тарахтеть не по делу.
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17.01.2022 06:15 Відповісти
Ольгинські вже з новими методичками на Пороха. Мохнатови мохнатят бабушку.
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17.01.2022 01:06 Відповісти
Ось барига хай і пройде "етапом"...
Як Люлька.
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17.01.2022 07:43 Відповісти
Его надо посадить в Мариуполе!
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17.01.2022 08:22 Відповісти
Так все таки, где сел и пустили ли в Украину? А то страсти через край
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18.01.2022 14:34 Відповісти
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