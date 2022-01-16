Росія більше не може миритися з тим, як НАТО заходить на територію України, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія більше не збирається байдуже спостерігати за тим, як НАТО заходить на територію України.

Про це офіційний представник Кремля повідомив в інтерв'ю телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Россия".

"Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію України зі своєю інфраструктурою, своїми інструкторами, запасами оборонного та наступального озброєння, навчанням українських військових тощо", - сказав він.

"Росія не може з цим більше миритися", - сказав Пєсков.

Він також нагадав, що США свого часу пообіцяли зупинити розширення альянсу на схід, хоча сама обіцянка не була оформлена юридично.

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