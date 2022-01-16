Росія більше не може миритися з тим, як НАТО заходить на територію України, - Пєсков
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія більше не збирається байдуже спостерігати за тим, як НАТО заходить на територію України.
Про це офіційний представник Кремля повідомив в інтерв'ю телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Россия".
"Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію України зі своєю інфраструктурою, своїми інструкторами, запасами оборонного та наступального озброєння, навчанням українських військових тощо", - сказав він.
"Росія не може з цим більше миритися", - сказав Пєсков.
Він також нагадав, що США свого часу пообіцяли зупинити розширення альянсу на схід, хоча сама обіцянка не була оформлена юридично.
Топ коментарі
+202 Шрек Баблокат
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+140 Александр Чуднивец #474549
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Валенки - злобное, хамоватое племя привыкло отлизывать у своих вертухаев находясь под шизофреническим наркозом нацистской, хамовато-ксенофобской, шовинистической пропаганды, под управлением своего мерзкого соплеменника - кремлёвского вурдалака, ботоксного фюрера Путлера с крысиным фэйсом. Срашка всегда находилась на отшибе цивилизации, поэтому там такое злобное, хамоватое племя в силу исторических причин обосновалось. Кроме того, правители валенкообразного, холуйского стада - это как правило были какие-либо бандиты со съехавшей крышей, типаж Путлера это вполне показывает. Валенки привыкли, что их правители-бандиты периодически устраивают геноцид в отношении других народов, в основном с целью грабежа, и воспринимают это с фашистским удовольствием. Только усилия всего международного сообщества помогут выбить из мерзкого ботоксного бандита Путлера и его зомбированного очередной тоталитарной пропагандой стада шовинистическую дурь
сын - гражданин Великобритании, главной вражеской страны для Орды
дочки оформили гражданство Франции, живут в Париже в 5 минутах ходьбы от здания Совета Министров, в бункере которого находится штаб стратегических ядерных сил.
Это ж чо? Письков будет сидеть рядом с Путиным и комментировать для СМИ, как пуйло нажмёт красную кнопку ядерного удара по странам НАТО, обладающим ядерным оружием, включая в первую очередь Париж и Лондон, где живёт письковское отродье?
Аплодирую стоя гражданскому мужеству патриота Писькова !
Прямо-таки суровый древний римский патриций: ради величия Отечества своих кровных отпрысков сжёг в пепел...
Країни з назвою "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично .
Були угро-фінські племена , жінок яких згвалтували ординці татаро-монгольської орди , в результаті чого утворився Мошковський улус Кримсько-татарського ханства , з якого згодом і постала Мошковія ( Мошковське царство ) .
Цар Мошковії , незаконнонароджений син грузинського князька , Петро1 перетворив свою Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская " ( назва "Мошковская" для нього не достатньо благородно звучала ) .
Комуністи перейменували ту імперію в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ерефія , яка поки що існує й дотепер .
На жодній мапі світу , ні в давні часи , ні в теперішні (навіть на мапах самої ерефії ) НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО КОРДОНІВ міфічної "Россіі" саме тому , що її НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО .
Відповідно НЕ ІСНУЄ і НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО й ніяких "русскіх" .
Отже Є ЕРЕФІЯ ( Мошковія ) і Є ЕРЕФЦІ , враховуючи ******* назву їх країни , або ж Є Мошковіти , враховуючи їх історичне походження .