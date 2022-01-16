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Новини Коронавірус і карантин
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Всі, хто в’їжджає до Пекіну із 22 січня, муситимуть здавати тест на COVID-19

Всі, хто в’їжджає до Пекіну із 22 січня, муситимуть здавати тест на COVID-19

Влада Пекіна вимагатиме від усіх осіб, які прибувають із 22 січня до столиці КНР, протягом 72 годин після приїзду проходити тест на можливу наявність COVID-19.

Про це повідомив у неділю телеканал CGTN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Такі заходи повинні будуть тривати до кінця березня.

Водночас раніше, нагадує CGTN, влада вимагала у приїжджих негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений протягом 48 годин до приїзду, і спеціальний код про відсутність хвороби.

Однак, нагадує телеканал, в Пекіні 4 лютого стартують зимові Олімпійські ігри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Китаї вакцинували від COVID-19 майже 90% населення

Крім того в Пекіні цього тижня було виявлено перший випадок зараження штамом COVID-19 "Омікрон".

Тим часом, за даними ЗМІ, в місті Сіань (адміністративний центр провінції Шеньсі), де з 22 грудня діяв режим ізоляції через сплеск захворюваності коронавірусом, почалося поетапне зняття обмежень. У певних зонах міста відновилося виробництво, а в низці районів, де епідемічна небезпека була визнана низькою, частково або повністю скасували обмеження, дозволяючи жителям на обмежений час залишати будинки для закупівель необхідних товарів.

У Китаї влада активізувала політику "нульової терпимості" до COVID-19 напередодні зимових Олімпійських ігор, які відбудуться 4-20 лютого.

Також читайте: У другому китайському місті-мільйоннику ввели локдаун через три випадки коронавірусу

Загалом у Китаї за час пандемії коронавірусу виявили понад 103 тис. заражень COVID-19, понад 4,6 тис. інфікованих померли.

Китай (4619) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Прийняв бустерну дозу, двічі
Побочка в неї, канєшна...
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16.01.2022 18:41
+1
Хорошо кацапам. Им в Китай въезжать не нада. Китай сам в них въедет
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16.01.2022 18:36
+1
Щоб не паритись , нада просто не в'їзджати до Пекіну із 22 січня
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16.01.2022 18:43
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А как же сертификат о вакцинации?
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16.01.2022 18:24 Відповісти
скільки потрібно - при дрібному гурті знижєка ...... ( е "дах" - сама "контора" ...)
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16.01.2022 18:30 Відповісти
Хорошо кацапам. Им в Китай въезжать не нада. Китай сам в них въедет
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16.01.2022 18:36 Відповісти
ага, самольоти уже мігрували

«Все 19 самолетов вернулись из Казахстана»... и только я помню, что туда улетали 70 самолетов?



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16.01.2022 19:19 Відповісти
недолетіли?
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16.01.2022 19:34 Відповісти
перелетіли...
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16.01.2022 19:35 Відповісти
https://www.9tv.co.il/item/38668 Воскресенье (9 января): 119.515;
понедельник: 169.117;
вторник: 194.523;
среда: 231.654;
четверг: 257.235;
суббота (15 января): 273.072.
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16.01.2022 20:02 Відповісти
Вы вакцинировались ? Переживаете ?
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16.01.2022 20:33 Відповісти
По вашей ссылке совсем другая нформация :
Власти в Китае заявляют, что вакцину от коронавируса COVID-19 получили почти 90 процентов населения страны.

Об этом сообщает со ссылкой на http://russian.news.cn/2022-01/15/c_1310425645.htm Синьхуа .

Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Хэ Цинхуа сообщил, что более 1,26 млрд китайцев, или почти 90 проц. население страны, получили вакцины от коронавируса. Источник:
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16.01.2022 20:45 Відповісти
Прийняв бустерну дозу, двічі
Побочка в неї, канєшна...
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16.01.2022 18:41 Відповісти
Щоб не паритись , нада просто не в'їзджати до Пекіну із 22 січня
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16.01.2022 18:43 Відповісти
Гурт Made in Ukraine - Ой, чорна я си чорна.

https://www.youtube.com/watch?v=AwSTi72f8MY
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16.01.2022 18:45 Відповісти
Всі, хто в'їжджає до Пекіну із 22 січня, муситимуть здавати тест на COVID-19
==============
і по добрій китайській традиції братимуть мазок з дупи
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16.01.2022 19:35 Відповісти
 
 