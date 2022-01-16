Всі, хто в’їжджає до Пекіну із 22 січня, муситимуть здавати тест на COVID-19
Влада Пекіна вимагатиме від усіх осіб, які прибувають із 22 січня до столиці КНР, протягом 72 годин після приїзду проходити тест на можливу наявність COVID-19.
Про це повідомив у неділю телеканал CGTN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Такі заходи повинні будуть тривати до кінця березня.
Водночас раніше, нагадує CGTN, влада вимагала у приїжджих негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений протягом 48 годин до приїзду, і спеціальний код про відсутність хвороби.
Однак, нагадує телеканал, в Пекіні 4 лютого стартують зимові Олімпійські ігри.
Крім того в Пекіні цього тижня було виявлено перший випадок зараження штамом COVID-19 "Омікрон".
Тим часом, за даними ЗМІ, в місті Сіань (адміністративний центр провінції Шеньсі), де з 22 грудня діяв режим ізоляції через сплеск захворюваності коронавірусом, почалося поетапне зняття обмежень. У певних зонах міста відновилося виробництво, а в низці районів, де епідемічна небезпека була визнана низькою, частково або повністю скасували обмеження, дозволяючи жителям на обмежений час залишати будинки для закупівель необхідних товарів.
У Китаї влада активізувала політику "нульової терпимості" до COVID-19 напередодні зимових Олімпійських ігор, які відбудуться 4-20 лютого.
Загалом у Китаї за час пандемії коронавірусу виявили понад 103 тис. заражень COVID-19, понад 4,6 тис. інфікованих померли.
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«Все 19 самолетов вернулись из Казахстана»... и только я помню, что туда улетали 70 самолетов?
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среда: 231.654;
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суббота (15 января): 273.072.
Власти в Китае заявляют, что вакцину от коронавируса COVID-19 получили почти 90 процентов населения страны.
Об этом сообщает со ссылкой на http://russian.news.cn/2022-01/15/c_1310425645.htm Синьхуа .
Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Хэ Цинхуа сообщил, что более 1,26 млрд китайцев, или почти 90 проц. население страны, получили вакцины от коронавируса. Источник:
Побочка в неї, канєшна...
https://www.youtube.com/watch?v=AwSTi72f8MY
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і по добрій китайській традиції братимуть мазок з дупи