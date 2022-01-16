У МЗС Грузії засудили кібератаки проти України та вбачають у цьому "підґрунтя для ще більшої ескалації"
У Грузії переконані, що кібератака на урядові сайти України, створюють підґрунтя для ще більшої ескалації.
Відповідну заяву Міністерство іноземних справ Грузії розмістило у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Грузія рішуче засуджує кібератаки проти України та її уряду. Такі дії абсолютно неприйнятні і створюють підґрунтя для ще більшої ескалації. Висловлюємо солідарність з МЗС України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.
На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.
При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.
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Скоро почне верещати як Дроздов
Люсія
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ww.youtube.com/watch?v=JL2t9BVaXmo
власть меняется
Під час Майдану записався в патріоти, в 2017-му, коли вітер помінявся, одяг біле пальто, у 2021-му став зефілітиком.
Що далі?
Поцілунки взасос з ******?
Еспресо
@EspresoTV
· 4 год
Тіні Кароль заборонили співати у Грузії російською, - ЗМІ https://espreso.tv/tini-karol-zaboronili-spivati-u-gruzii-rosiyskoyu-zmi
КАК ТОЛЬКО РАША СУНЕТСЯ В УКРАИНУ, У ВАС ЕСТЬ ШАНС ЗАБРАТЬ СПОКОЙНО СВОИ ТЕРРИТОРИИ НАЗАД СЕБЕ!!! ПОКА МЫ БУДЕМ РОЗБИРАТЬСЯ С РФ ЗА СВОИ ЗЕМЛИ, ТО ВАМ ПРОЩЕ БУДЕТ ОТВОЕВАТЬ НАЗАД СВОЕ!!! НЕ ДРЕЙФИТЕ, НЕ ПРОЗЕВАЙТЕ ШАНС!!! ТАКОЙ ШАНС ДАЕТСЯ РАЗ НА СТО ЛЕТ!