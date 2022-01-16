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Новини Війна
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У МЗС Грузії засудили кібератаки проти України та вбачають у цьому "підґрунтя для ще більшої ескалації"

У МЗС Грузії засудили кібератаки проти України та вбачають у цьому

У Грузії переконані, що кібератака на урядові сайти України, створюють підґрунтя для ще більшої ескалації.

Відповідну заяву Міністерство іноземних справ Грузії розмістило у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Грузія рішуче засуджує кібератаки проти України та її уряду. Такі дії абсолютно неприйнятні і створюють підґрунтя для ще більшої ескалації. Висловлюємо солідарність з МЗС України", - йдеться у повідомленні.

У МЗС Грузії засудили кібератаки проти України та вбачають у цьому підґрунтя для ще більшої ескалації 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кібератака на Україну свідчить про підготовку до широкомасштабної агресії з боку РФ, - Більдт

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.

Також читайте: Microsoft після кібератаки на Україну знайшов віруси на урядових сайтах

Автор: 

Грузія (1846) кіберзлочин (810)


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Топ коментарі
+5


Еспресо


@EspresoTV

· 4 год

Тіні Кароль заборонили співати у Грузії російською, - ЗМІ https://espreso.tv/tini-karol-zaboronili-spivati-u-gruzii-rosiyskoyu-zmi
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16.01.2022 19:19
+3
Respect, Грузія!
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16.01.2022 19:25
+2
Довгі лапатні вуха та ніс стирчать саме з запарєбріка...
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16.01.2022 18:39
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Довгі лапатні вуха та ніс стирчать саме з запарєбріка...
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16.01.2022 18:39 Відповісти
только их не видит ОПа полшестого президента
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16.01.2022 19:43 Відповісти
Санкцианировать хватит,пора вату епать ...
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16.01.2022 18:54 Відповісти
А Искандеры ужу гУдУть и летят на Киев и Львов. Рятуйтеся хто може!
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16.01.2022 18:55 Відповісти
пое..ать!
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16.01.2022 19:02 Відповісти
Клен зелений

https://www.youtube.com/watch?v=N8bGetHVu2k
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16.01.2022 19:01 Відповісти
Ще одну шалаву відлучають від корита.
Скоро почне верещати як Дроздов
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16.01.2022 19:12 Відповісти
Лілія/
Люсія
https://www.youtube.com/watch?v=JL2t9BVaXmo https://w
ww.youtube.com/watch?v=JL2t9BVaXmo
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16.01.2022 19:13 Відповісти
да пусть идет себе на юг и уезжает уже домой.
власть меняется
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16.01.2022 19:15 Відповісти
любое гавно из под впн автоматически записывается в рашкованцы
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16.01.2022 19:18 Відповісти
Ай да Люся!
Під час Майдану записався в патріоти, в 2017-му, коли вітер помінявся, одяг біле пальто, у 2021-му став зефілітиком.
Що далі?
Поцілунки взасос з ******?
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16.01.2022 19:20 Відповісти
ОН ЧЕРТ КГБЭШЕННЫЙ !!!
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16.01.2022 21:27 Відповісти
тебе то что?) у тебя никогда не будет 5 евро на кофе на Буковеле)
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16.01.2022 19:15 Відповісти
грузины болтать много любят. пусть решают свои проблемы
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16.01.2022 19:16 Відповісти
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16.01.2022 19:19 Відповісти


Еспресо


@EspresoTV

· 4 год

Тіні Кароль заборонили співати у Грузії російською, - ЗМІ https://espreso.tv/tini-karol-zaboronili-spivati-u-gruzii-rosiyskoyu-zmi
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16.01.2022 19:19 Відповісти
Respect, Грузія!
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16.01.2022 19:25 Відповісти
Ще б в Україні заборонили співати російською, та тут до біса зрадників (.
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16.01.2022 20:45 Відповісти
МОЛДОВА, ГРУЗИЯ, ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЄСТОНИЯ, ЯПОНИЯ - ВНИМАНИЕ!!! УВАГА!!!
КАК ТОЛЬКО РАША СУНЕТСЯ В УКРАИНУ, У ВАС ЕСТЬ ШАНС ЗАБРАТЬ СПОКОЙНО СВОИ ТЕРРИТОРИИ НАЗАД СЕБЕ!!! ПОКА МЫ БУДЕМ РОЗБИРАТЬСЯ С РФ ЗА СВОИ ЗЕМЛИ, ТО ВАМ ПРОЩЕ БУДЕТ ОТВОЕВАТЬ НАЗАД СВОЕ!!! НЕ ДРЕЙФИТЕ, НЕ ПРОЗЕВАЙТЕ ШАНС!!! ТАКОЙ ШАНС ДАЕТСЯ РАЗ НА СТО ЛЕТ!
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17.01.2022 10:35 Відповісти
 
 