Блінкен і Ле Дріан обговорили рішучість швидко реагувати у разі посилення агресії Росії проти України

Державний секретар США Ентоні Блінкен мав телефонну розмову з головою МЗС Франції, що головує у Раді ЄС, Жан-Івом Ле Дріаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Важлива телефонна розмова була сьогодні з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном про дискусії між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, присвячені російській агресії проти України, що триває, і про наші спільні зусилля з підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Блінкен у твіттері.

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У пресслужбі Держдепартаменту США вказали, що держсекретар Блінкен під час розмови "підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України перед російською агресією, що триває, і обговорив готовність США швидко і рішуче реагувати на будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну".

Сторони також обговорили зусилля щодо просування демократичного процесу в Лівії.