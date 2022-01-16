Блінкен і Ле Дріан обговорили рішучість швидко реагувати у разі посилення агресії Росії проти України
Державний секретар США Ентоні Блінкен мав телефонну розмову з головою МЗС Франції, що головує у Раді ЄС, Жан-Івом Ле Дріаном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Важлива телефонна розмова була сьогодні з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном про дискусії між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, присвячені російській агресії проти України, що триває, і про наші спільні зусилля з підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Блінкен у твіттері.
У пресслужбі Держдепартаменту США вказали, що держсекретар Блінкен під час розмови "підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України перед російською агресією, що триває, і обговорив готовність США швидко і рішуче реагувати на будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну".
Сторони також обговорили зусилля щодо просування демократичного процесу в Лівії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПТН ПНХ! Крым это Украина!
Отмороженные бандиты из гэбни во главе с уродливым ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное препарируемое население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.
Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
И ни цента Франция на сделке с Египтом не потеряла . Не нужно повторять глупости роспропагандьі , для ватников . 😜
Потеряла авторитет среди покупателей французского оружия - всяких шейхов и прочих диктаторов. Они теперь знают что твердый и оплаченный контракт еще не гарантия получения товара от Франции. А авторитет среди Западных стран на хлеб не намажешь, вон США как им отплатило с подлодками для Австралии. Короче там свои конкурентные терки.
Сменили таблички на русском языке.
без лишнего шума, тихо.
Китаю точно не надо катаклизмов сейчас, своих проблем ком наваливается.
WorldOnAlert
@worldonalert
·
https://twitter.com/worldonalert/status/1482761737862631427 28 мин
Putin will host the Iranian president for "talks" next week. Two weeks later he will visit Xi in China, also for "talks". And after all those "talks" with other dictators, Putin will invade Ukraine.
Путин примет иранского президента для «переговоров» на следующей неделе. Через две недели он посетит Си в Китае, также для "переговоров". И после всех этих «разговоров» с другими диктаторами Путин оккупирует Украину.
Michael McCaul, ranking member of the House Foreign Affairs Committee: "I've seen the (Russian) plans, in the classified space. They are very specific, the most specific I've seen...They're very aggressive in the timetable. I think you're going to see this play out very quickly."
Майкл МакКол, высокопоставленный член комитета Палаты представителей по иностранным делам: «Я видел (российские) планы в секретном пространстве. Они очень конкретные, самые конкретные, которые я видел… Они очень агрессивны в плане расписание. Я думаю, вы очень быстро увидите, как это разыграется».
это будет так, если Си не скажет Пу - не гони беса, сам наворотил, сам и выкручивайся.
Я сильно интегрирован в мир и не буду нарываться на проблемы в экономике Китая из-за твоих дел
- Cover in English and Ukrainian - Дощі Кастамера
https://www.youtube.com/watch?v=SxXRNptUhSE
Гімн ОУН-УПА "Зродились ми великої години"
https://www.youtube.com/watch?v=NE21KhN3qa0
https://www.youtube.com/watch?v=jj1MTTArzPI
торая мировая их ничему не научила.