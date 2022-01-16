Через штормовий вітер 17 січня можуть бути проблеми з транспортом та електропостачанням, - ДСНС

В Україні у понеділок, 17 січня, очікуються сильні пориви вітру.

За інформацією пресслужби ДСНС, 17 січня вночі у західних і північних областях, вдень в Україні прогнозують пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), інформує Цензор.НЕТ.

"Такі погоді умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях", - наголошують у ДСНС.

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