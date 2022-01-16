Через штормовий вітер 17 січня можуть бути проблеми з транспортом та електропостачанням, - ДСНС
В Україні у понеділок, 17 січня, очікуються сильні пориви вітру.
За інформацією пресслужби ДСНС, 17 січня вночі у західних і північних областях, вдень в Україні прогнозують пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), інформує Цензор.НЕТ.
"Такі погоді умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях", - наголошують у ДСНС.
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Хочу подякувати Володимиру Зеленському за те, що він дав привід тисячам людям надіслати мені смс та через соціальні мережі слова підтримки, зробити заяви навіть від тих, від кого я не очікував підтримки. І вони підтримували не тільки і не стільки Порошенка, вони підтримували демократію в Україні. Вони підтримували європейський вибір. Вони підтримували те, щоби Україна не повернулася назад, не була відкинута в Малоросію часів Януковича, в руйнацію демократії, в політичну розправу над лідером опозиції. І ці тисячі повідомлень для мене є твердою гарантією, що нічого в них не вийде.
Об'єднана Україна сьогодні - це є моя мета. І ми точно дамо відсіч. Відсіч Путіну і відсіч тим, хто хоче перетворити Україну в авторитарну країну.