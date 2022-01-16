Міністри закордонних справ Німеччини і Канади обговорюватимуть з Кулебою протидію РФ, - МЗС
В Україні у понеділок, 17 січня, перебуватимуть з візитами міністри закордонних справ Німеччини і Канади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку МЗС України.
Зазначається, що візити обох посадовиць - федеральної міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок і міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі - здійснюються на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби.
Повідомляється, що візит Анналени Бербок відбудеться у тридцяту річницю відновлення дипломатичних відносин між країнами і "має на меті засвідчити підтримку України зі сторони Німеччини на тлі агресивних дій Росії".
"Дмитро Кулеба та Анналена Бербок проведуть переговори, ключовими темами яких стануть активізація міжнародних зусиль з протидії російській агресії, координація подальших кроків у рамках нормандського формату та Кримської платформи, інтеграція України в ЄС і НАТО, розвиток двостороннього економічного, енергетичного та гуманітарного партнерства", - зазначили у МЗС.
Візит міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі буде дводенним, вона перебуватиме в Україні 17-18 січня.
"Глави української та канадської дипломатій проведуть переговори, ключовими темами яких стануть протидія російської агресії, консолідація подальших кроків зі стримування РФ, зміцнення безпекового сектору України. Міністри обговорять актуальні питання двостороннього співробіництва України та Канади, зокрема в торговельній, економічній, освітній та візово-міграційній сферах", - зауважили у відомстві.
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Йозеф Кнехт
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Отмороженные гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.
Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
Нахрена ты тут нужен. Для чего в цирке у дрессировщика тигров пистолет. Для того чтобы , если что, пристрелить взбесившегося зверя. Так и НАТО, защита от бесноватых казламордых
Украину не возьмут до соотв изменений, это связано и с безопастностью самого альянса.
Но сейчас не до шуток, надо поднимать весь мир, пора трезветь перед международным бандитом
а нам надо реформировать страну
это будет серьезный шаг
Коли Горбі прикидувався ягнятком, це не заважало танками душити литовців і т.д. А через що таки виникло НАТО. Німецьке питання. Під час війни Рузвельт стояв на Версалі -5 самостійних держав. Черчіль був проти - знову настане питання об"єднання і війна. Сталін за зони окупації а обєднання в майбутньому, а де Голля америкоси просто викинули. В Потсдамі порішали, кордони, репарації, Берлін на сектора. А після створення ООН Сталін став проти і для проверки на вшивость організував блокаду Західного сектора -більше року возили літаками навіть вугілля. півмавши облизня сталін повернув погляд на корею,. А ті створили оборонний союз і який назвали НАТО,бо ніхто вже не довіряв інтернаціоналістам із Сходу. А Вольдемар бачачи, що втрачає все почав знову малювати червоні лінії, скрепи вернулись. Ні хрена в нього не вийде.
Інша справа, що вони на це не підуть. Нам треба свої аргументи, а вони нехай викручуються. Тоді всім буде краще видно хто є хто. Треба щоб дипломатія працювала.
Скажете, що і так видно. Не усім видно. Треба щоб було видно як можна більшій кількості людей, особливо щоб у росіян з'являлись сумніви.