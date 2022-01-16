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Міністри закордонних справ Німеччини і Канади обговорюватимуть з Кулебою протидію РФ, - МЗС

Міністри закордонних справ Німеччини і Канади обговорюватимуть з Кулебою протидію РФ, - МЗС

В Україні у понеділок, 17 січня, перебуватимуть з візитами міністри закордонних справ Німеччини і Канади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку МЗС України.

Зазначається, що візити обох посадовиць - федеральної міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок і міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі - здійснюються на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Повідомляється, що візит Анналени Бербок відбудеться у тридцяту річницю відновлення дипломатичних відносин між країнами і "має на меті засвідчити підтримку України зі сторони Німеччини на тлі агресивних дій Росії".

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"Дмитро Кулеба та Анналена Бербок проведуть переговори, ключовими темами яких стануть активізація міжнародних зусиль з протидії російській агресії, координація подальших кроків у рамках нормандського формату та Кримської платформи, інтеграція України в ЄС і НАТО, розвиток двостороннього економічного, енергетичного та гуманітарного партнерства", - зазначили у МЗС.

Візит міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі буде дводенним, вона перебуватиме в Україні 17-18 січня.

"Глави української та канадської дипломатій проведуть переговори, ключовими темами яких стануть протидія російської агресії, консолідація подальших кроків зі стримування РФ, зміцнення безпекового сектору України. Міністри обговорять актуальні питання двостороннього співробіництва України та Канади, зокрема в торговельній, економічній, освітній та візово-міграційній сферах", - зауважили у відомстві.

Також читайте: "Люди в Україні вкрай розчаровані. Настав момент істини": посол Мельник закликає Німеччину переглянути збройне ембарго

Автор: 

Німеччина (7378) Канада (2202) МЗС (4139) Кулеба Дмитро (3604) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
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Йозеф Кнехт


Події,які обов'язково має коментувати президент України: день народження Білик, галюцинації Жана Беленюка, злети та падіння Андрія Шевченка.
Події, які президент України не має коментувати за жодних обставин: війська росії на кордоні, вбивства людей в Казахстані, жо#а в країні

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16.01.2022 20:52
+8
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16.01.2022 20:50
+7
Джабба ЗЕ
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16.01.2022 21:08
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16.01.2022 20:50 Відповісти






Йозеф Кнехт


Події,які обов'язково має коментувати президент України: день народження Білик, галюцинації Жана Беленюка, злети та падіння Андрія Шевченка.
Події, які президент України не має коментувати за жодних обставин: війська росії на кордоні, вбивства людей в Казахстані, жо#а в країні

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16.01.2022 20:52 Відповісти
Джабба ЗЕ
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16.01.2022 21:08 Відповісти
Німеччина в першу чергу має застосувати попереджувальні санкції проти РФ ( ми не запустим Північний потік -2 поки ви порушують договір про звичайні сили в Європі) аби запобігти просування РФ на територію України. Згідно договору вищевказаного країна може концентрувати на кордоні іншої країни чисельність військ більше чим урегульовано договором
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16.01.2022 20:52 Відповісти
Ну немка опять чисто ритуальный визит совершит.Пока будет в Киеве,будет говорить,что да надо поддержать Украину,как вернется в Мюнхен,будет говорить,что надо налаживать диалог в масквой,без росии ничего нельзя принять по ее мнению.
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16.01.2022 20:55 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Отмороженные гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.

Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
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16.01.2022 21:09 Відповісти
К сожалению теперь уже не только с рашей ,но и Белоруссией и в принципе всех кто в этом союзе с кремлём б так как их в случае полномасштабки против Украины ,их будут задействовать по любому ,важно что бы это для наших союзников особенно в Европе срочно дошло
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16.01.2022 21:49 Відповісти
на рахунок кладовища в центрі Москви це абсолютно вірно, його спорудили атеїсти, вірніше язичники і продовжують забавлятися. Нетлінні мощі, однако. Невзоров просто таки катком пройшовся по скрепам в останньому наповалі
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16.01.2022 22:55 Відповісти
Дивуюсь, НАТО нас не буде готовим прийняти як мінімум років 20. Тому нащо ми безперервно говоримо, що ми йдемо в НАТО. І ще й в конституції записали. Розумна влада не буде говорити про свої плани ворогу. В НАТО треба йти тихо.
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16.01.2022 20:56 Відповісти
Олеже давай припустимо я НАТО (організація) і ти бажаєш вступити в мою організацію. Навіщо ви мені потрібні. Росія не нападає на НАТО. По-друге, у вас з Росією свої територіальні суточки. А по-третє, беручи дві вищевказані причини я не бажаю воювати з РФ.
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16.01.2022 21:01 Відповісти
це відсторонена позиція, з 1997 року всі, хто відчував раніше і тепер загрозу від супостата вступили в НАТО, а хто не відчував а бачив лишке братишек той не йшов і не йде. Принципово нато -оборонний союз, тому вступ України в НАТО, це автоматично визнавати що рейх є супостатом, агресором. Якщо не бачите агресора (рожеві окуляри чи походження не дає) бувайте здорові. А куди йти по дружбу - нема такої держави як Україна для Вольдемара. Щось там збрехав про леніна, бо сам став леніністом - малює червоні лінії по світу. В нього все в червоних лініях, навіть небо. Червоний колір -це символ загрози і буде кипіти "разум возмущенний и в смертний бой вести готов" Хочете руку помощи від Вольдемара - вперед, пожміть її там в колумбаріїї На Москве-реке возле его печек-лавочек.
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16.01.2022 23:09 Відповісти
Допустим ты не НАТО а типичный ка́зламордый

Нахрена ты тут нужен. Для чего в цирке у дрессировщика тигров пистолет. Для того чтобы , если что, пристрелить взбесившегося зверя. Так и НАТО, защита от бесноватых казламордых
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17.01.2022 05:27 Відповісти
в НАТО берут страны с развитой демократией и рыночной экономикой
Украину не возьмут до соотв изменений, это связано и с безопастностью самого альянса.
Но сейчас не до шуток, надо поднимать весь мир, пора трезветь перед международным бандитом
а нам надо реформировать страну
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16.01.2022 21:02 Відповісти
Согласен полностью нужно реформировать страну. Но ни одна реформа не будет удачной пока не решится первый этап реформы - достаточный уровень (европейские стандарты) зарплаты людей той системы (например - военная, правоохранительная, образовательная, здравоохранение) в которой они работают.
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16.01.2022 21:07 Відповісти
Вот в цьому я згоден Україна повинна йти в НАТО тихо.
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16.01.2022 21:03 Відповісти
желательно, что бы поток2 немцы решили не запускать до освобождения крыма и донбасса
это будет серьезный шаг
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16.01.2022 20:57 Відповісти
Первоочередным для страны является строительство дорог и вакцинация. Зачем наращивать обороноспособность страны сходу запускать в серийное производство новейшие виды вооружения, активизировать умы КБ если в случае чего нас защитит "Озабоченность Запада".
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16.01.2022 21:05 Відповісти
Согласен с вами полностью. Нужно просто было поставить задачу восстановить КБ и предприятия Укроборонпром. Обеспечить защищённым финансированием, контрразведывательных обеспечением и охраной.
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16.01.2022 21:18 Відповісти
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16.01.2022 21:28 Відповісти
Думаю, що США може сказати, що вони дадуть гарантії щодо неприйняття України в НАТО, а Україна має видалити з Конституції наміри вступу в НАТО, якщо московія згодиться повернути Крим і захоплені райони Донбасу під контроль України. Кордони закріплені Хельсінським договором 1975 року і чим би вони себе не виправдовували, а виправдань захоплень не існує.
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16.01.2022 21:42 Відповісти
Да нам и не надо будет идти в НАТО если такими действиями будет видно, что москва проявит добрую волю к нам.
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16.01.2022 21:45 Відповісти
яка добра воля. Ви торкаетесь простих людських поступків. А коли у іншої сторони немає можливості робити будь-які свідомі поступки а лише інстинкти " хватательній, питательній и е.....й" то про який плюралізм може йти мова.
Коли Горбі прикидувався ягнятком, це не заважало танками душити литовців і т.д. А через що таки виникло НАТО. Німецьке питання. Під час війни Рузвельт стояв на Версалі -5 самостійних держав. Черчіль був проти - знову настане питання об"єднання і війна. Сталін за зони окупації а обєднання в майбутньому, а де Голля америкоси просто викинули. В Потсдамі порішали, кордони, репарації, Берлін на сектора. А після створення ООН Сталін став проти і для проверки на вшивость організував блокаду Західного сектора -більше року возили літаками навіть вугілля. півмавши облизня сталін повернув погляд на корею,. А ті створили оборонний союз і який назвали НАТО,бо ніхто вже не довіряв інтернаціоналістам із Сходу. А Вольдемар бачачи, що втрачає все почав знову малювати червоні лінії, скрепи вернулись. Ні хрена в нього не вийде.
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16.01.2022 23:29 Відповісти
Я все це знаю. Але треба запропонувати такий варіант. Я впевнений, що нас він би влаштував набагато краще ніж те що є і те що може бути.
Інша справа, що вони на це не підуть. Нам треба свої аргументи, а вони нехай викручуються. Тоді всім буде краще видно хто є хто. Треба щоб дипломатія працювала.
Скажете, що і так видно. Не усім видно. Треба щоб було видно як можна більшій кількості людей, особливо щоб у росіян з'являлись сумніви.
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17.01.2022 00:32 Відповісти
Ерунду вы пишите ! Ерунду потому что это нереально! Параша как саранча и одним полем ее не удовлетворишь
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17.01.2022 05:33 Відповісти
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16.01.2022 21:56 Відповісти
 
 