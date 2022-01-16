Міністри закордонних справ Німеччини і Канади обговорюватимуть з Кулебою протидію РФ, - МЗС

В Україні у понеділок, 17 січня, перебуватимуть з візитами міністри закордонних справ Німеччини і Канади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку МЗС України.

Зазначається, що візити обох посадовиць - федеральної міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок і міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі - здійснюються на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Повідомляється, що візит Анналени Бербок відбудеться у тридцяту річницю відновлення дипломатичних відносин між країнами і "має на меті засвідчити підтримку України зі сторони Німеччини на тлі агресивних дій Росії".

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"Дмитро Кулеба та Анналена Бербок проведуть переговори, ключовими темами яких стануть активізація міжнародних зусиль з протидії російській агресії, координація подальших кроків у рамках нормандського формату та Кримської платформи, інтеграція України в ЄС і НАТО, розвиток двостороннього економічного, енергетичного та гуманітарного партнерства", - зазначили у МЗС.

Візит міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі буде дводенним, вона перебуватиме в Україні 17-18 січня.

"Глави української та канадської дипломатій проведуть переговори, ключовими темами яких стануть протидія російської агресії, консолідація подальших кроків зі стримування РФ, зміцнення безпекового сектору України. Міністри обговорять актуальні питання двостороннього співробіництва України та Канади, зокрема в торговельній, економічній, освітній та візово-міграційній сферах", - зауважили у відомстві.

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