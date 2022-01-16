Поки ми сильні та об’єднані, можемо продовжувати діалог з Росією, але завжди будемо готові захистити всіх союзників НАТО, - Столтенберг

Саме Росія відповідальна за те, аби знизити градус напруження в Україні та уникнути подальшого загострення конфлікту, але продовжувати діалог з нею досі можливо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі канадського суспільного мовника CBC розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Агресор - Росія. Якщо ми очікуємо від жертви агресії деескалації, то дивним чином перевертаємо усе з ніг на голову", - сказав Столтенберг.

Водночас він додав, що НАТО досі готове вислухати й обговорити занепокоєння Москви. На переконання Столтенберга, який під час каденції прем'єр-міністра Норвегії домовлявся з Росією про розмежування кордонів на крайній півночі, дійти згоди з Москвою досі можливо. "Найважливіше, що я тоді дізнався, так це те, що немає протиріччя між обороною, силою та діалогом. Поки ми сильні та об’єднані, ми можемо обговорювати з Росією багато всього. Діалог, розмова, перемовини - ознака не слабкості, а сили", - наголосив генсек.

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При цьому він зазначив, що подальший наступ на українську територію буде для Росії "великою стратегічною помилкою" та коштуватиме РФ багатьох життів. "Збройні сили України значно краще навчені, обладнані та підготовлені, ніж в 2014-му, коли Росія вперше наступала. Й, звісно, ми завжди будемо готові зробити все необхідне для захисту всіх союзників НАТО", - підсумував Столтенберг.