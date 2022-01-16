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Новини Війна
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Поки ми сильні та об’єднані, можемо продовжувати діалог з Росією, але завжди будемо готові захистити всіх союзників НАТО, - Столтенберг

Поки ми сильні та об’єднані, можемо продовжувати діалог з Росією, але завжди будемо готові захистити всіх союзників НАТО, - Столтенберг

Саме Росія відповідальна за те, аби знизити градус напруження в Україні та уникнути подальшого загострення конфлікту, але продовжувати діалог з нею досі можливо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі канадського суспільного мовника CBC розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Агресор - Росія. Якщо ми очікуємо від жертви агресії деескалації, то дивним чином перевертаємо усе з ніг на голову", - сказав Столтенберг.

Водночас він додав, що НАТО досі готове вислухати й обговорити занепокоєння Москви. На переконання Столтенберга, який під час каденції прем'єр-міністра Норвегії домовлявся з Росією про розмежування кордонів на крайній півночі, дійти згоди з Москвою досі можливо. "Найважливіше, що я тоді дізнався, так це те, що немає протиріччя між обороною, силою та діалогом. Поки ми сильні та об’єднані, ми можемо обговорювати з Росією багато всього. Діалог, розмова, перемовини - ознака не слабкості, а сили", - наголосив генсек.

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При цьому він зазначив, що подальший наступ на українську територію буде для Росії "великою стратегічною помилкою" та коштуватиме РФ багатьох життів. "Збройні сили України значно краще навчені, обладнані та підготовлені, ніж в 2014-му, коли Росія вперше наступала. Й, звісно, ми завжди будемо готові зробити все необхідне для захисту всіх союзників НАТО", - підсумував Столтенберг.

Автор: 

НАТО (6460) росія (65336) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+8
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16.01.2022 21:20
+5
Зе-Чмо

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16.01.2022 21:40
+3
"Этот народ по природе склонен к обману, только сильное битье обуздывает его. Я слышал как один московит говорил, что гораздо веселее жить в тюрьме, чем на свободе, если бы только там не было сильного битья. В тюрьме они получают пищу и питье без работы, ровно как и милостыню от благорасположенного к ним народа. На свободе же они ничего не получают. Число бедных здесь очень велико, и живут они самым нищенским образом: я видел как они едят соленые сельди и другие вонючие рыбы. Нельзя найти более вонючей и гнилой рыбы, а они с удовольствием едят ее, похваливая, что она здоровее всякой другой рыбы и свежего кушанья." - Ричард Ченслер, английский путешественник, 1553 г.
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16.01.2022 22:21
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16.01.2022 21:20 Відповісти
на подлодной водочькє...

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16.01.2022 21:48 Відповісти
Ещё раз говорит о том что НАТО нападет на РФ, когда полежит РФ на территорию стран НАТО.
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16.01.2022 21:22 Відповісти
Що????
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16.01.2022 21:23 Відповісти
НАТО не хочет воевать с Россией
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16.01.2022 21:26 Відповісти
а с кєм хочєт ваєвать нато?
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16.01.2022 21:30 Відповісти
Да есть тут такие, давай НАТО ану обнули РФ
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16.01.2022 21:32 Відповісти
свинопес що такоя рф?
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16.01.2022 21:37 Відповісти
Гугл в помощь
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16.01.2022 21:40 Відповісти
Ты не знаешь с кем воевать собрался, дурень?
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16.01.2022 21:45 Відповісти
А с другой стороны Западу не выгодно распад РФ
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16.01.2022 21:24 Відповісти
Все по Оруэллу:
"Эти территории постоянно переходят от одной страны к другой, так как ни одна из держав не может добиться победы. Война ведётся только на спорных территориях - каждая из сверхдержав настолько сильна, что не может быть завоёвана даже объединёнными силами двух других, поэтому державы воздерживаются от крупных наступательных операций."
1984
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16.01.2022 21:48 Відповісти
НАТО не желает с кем - либо воевать , по этому нет смысла даже дисскутировать на эту тему !

Воевать только хочеть со всем миром , дикая орда московии 😡
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16.01.2022 22:01 Відповісти
Garry@Garry51302808

https://twitter.com/Garry51302808/status/1482783043697926144 58 мин

Не вийшло з ПП Ющенка-2.
І це попри консолідовані старання "патріотів","націоналістів", "праволіволібералів", проросійських, "антиросійських".
Як жириновських, так і вакарчуків.
Як ріа новості, так і каналу садового 24.
І вже не вийде. Вони протормозили. Вони втратили час. І ініціативу.
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16.01.2022 21:37 Відповісти
Зе-Чмо

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16.01.2022 21:40 Відповісти
soglasen, a kto te 73% stada, kto golosoval po prikolu?
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16.01.2022 21:50 Відповісти
Складывается, что янелох, реально психически больной. Я когда смотрю его видосики, гляжу на эту разжиревшую харю, с наиграной улыбочкой и интимным голоском, у меня волосы дыбом стают от осознания, что я вижу президента Украины. Ему в самый раз в думу параши, к тем психопатам.
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16.01.2022 22:15 Відповісти
Фу! Зачем Вы смотрите этот трэш? Любите пощекотать себе нервы?))
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16.01.2022 22:33 Відповісти
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16.01.2022 23:34 Відповісти
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16.01.2022 21:46 Відповісти
Параше не надо бояться НАТО. Штаты в состоянии стереть и парашу, и Китай с лица Земли без помощи НАТО. Поэтому }{уйлу надо уже благоустраивать свой "рай" и расселять в нём парашников.
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16.01.2022 21:47 Відповісти
Ядерного оружия уже 30 лет назад в общей массе у всех было столько ,что можно было планету уничтожить десятки раз целиком ,но на это никто на самом деле не пойдёт ,по ряду причин у тех же кремлёских чиновников типа лаврова и песка дети и вся недвижимость за границей и в том числе в штатах и Британии
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16.01.2022 22:02 Відповісти
Забудьте то, что писали совки 30 лет назад. Нынешние возможности Штатов позволяют выиграть ограниченную ядерную войну с любым противником. Если бы это было не так, они бы не тратили сейчас приличные деньги на новые "умные" B61-12, которые будут способны нести F-35. А они только их аж 480 шт. заказали.
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16.01.2022 22:59 Відповісти
Ui, a tut pljunul Jens ***** i rashke v mordu, vedj to chto sobiratelj jemelj rjuskih i jevo drugan aifonchik otdali Norge bljshije teritoriji shelfa da ostrova i peredvinuli granicu v storonu rashki, v danij moment eto tochno pljuvok v mordu rashki i jejo scarju.
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16.01.2022 21:48 Відповісти
В Госдуме козломордии предложили на опережение ударить по США ядерным оружием
Такое предложение сделал депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров
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16.01.2022 21:50 Відповісти
Наверное у этого федорова нет детей и недвижимости за бугром.
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16.01.2022 22:34 Відповісти
Хуже. У него нет ума! Он думает жопой!
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16.01.2022 22:58 Відповісти
Очередному мордорскому дураку захотелось минутной славы.
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16.01.2022 23:35 Відповісти
"Правительство в России живет только ложью, ибо и тиран, и раб страшатся правды." - Маркиз Астольф де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.) "La Russie en 1839".
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16.01.2022 22:16 Відповісти
"Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают сaмoгo лживoгo, пoдлoгo, жecтoкoгo, вмecтe c ним yбивaют, гpaбят, нaсилyют и впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым." - Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, русский писатель, журналист, редактор журнала «Отечественные записки», Рязанский и Тверской вице-губернатор. . История с царем-германцем Николой 2 Гольштейн Готторпским, по указу которого бежали в бой с японцами, поляками и германцами, с криками "За Веру, ЦАРЯ, Отечество", потом обвинили во всех грехах и расстреляли своего любимого царя-Батюшку, вместе с любимой царицей-Матушкой и детьми, включая малолетних, с прислугой и доктором Боткиным, расчленили тела, пытались уничтожить в кислоте, скинув костные останки в заброшенную шахту. А недавно РПЦ признала его святым - самое яркое подтверждение слов Михаила Евграфовича. История будет повторяться и повторяться: историю дураки не учат и история не учит дураков.
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16.01.2022 22:17 Відповісти
"Ложь, ложь, ложь... Ложь - во спасение, ложь - во искупление вины, ложь - достижение цели, ложь - карьера, благополучие, ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой" - Василий Шукшин, советский кинорежиссёр, актёр, сценарист и писатель. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. (цитата из "Рабочих записей" Шукшина, 1969 г.)
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16.01.2022 22:18 Відповісти
че то столтенберг замедлил с реакцией на захват балалайни Казахстана,не забываем,что расия оставила военные базы вокруг Байконура,по самым скромным подсчетам в Казахстане находится около 15 тысяч расейских воинов.
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16.01.2022 22:19 Відповісти
. "В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!" - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.)
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16.01.2022 22:20 Відповісти
"Этот народ по природе склонен к обману, только сильное битье обуздывает его. Я слышал как один московит говорил, что гораздо веселее жить в тюрьме, чем на свободе, если бы только там не было сильного битья. В тюрьме они получают пищу и питье без работы, ровно как и милостыню от благорасположенного к ним народа. На свободе же они ничего не получают. Число бедных здесь очень велико, и живут они самым нищенским образом: я видел как они едят соленые сельди и другие вонючие рыбы. Нельзя найти более вонючей и гнилой рыбы, а они с удовольствием едят ее, похваливая, что она здоровее всякой другой рыбы и свежего кушанья." - Ричард Ченслер, английский путешественник, 1553 г.
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16.01.2022 22:21 Відповісти
В Госдуме предложили нанести ядерный удар по США
16.01.2022 22:18

Предупредительный удар российским ядерным оружием по полигону США в штате Невада предложил нанести депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. По его мнению, такой шаг необходим, поскольку американцы не понимают языка переговоров, и уверены в своей безнаказанности, планируя агрессивные действия по продвижению оружия НАТО к российским границам.

«Запуск нашей ракеты по штату Невада, даже ядерный взрыв там, на полигоне, для демонстрации нашей решимости, без согласия американцев, не предупредив их, конечно. Чтобы они не рванули в ответ» - сказал Евгений Федоров.
Такой сценарий, по мнению депутата, приведет «к формированию у американцев, исходя из их менталитета, способа договориться с Россией». Это, по его словам, докажет американским гражданам, что угроза ответного удара со стороны России на действия США и НАТО не является блефом, и заставит их повлиять на власти изнутри страны.
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16.01.2022 22:41 Відповісти
После такого хана будет рашке.
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16.01.2022 23:36 Відповісти
 
 