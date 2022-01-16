Поки ми сильні та об’єднані, можемо продовжувати діалог з Росією, але завжди будемо готові захистити всіх союзників НАТО, - Столтенберг
Саме Росія відповідальна за те, аби знизити градус напруження в Україні та уникнути подальшого загострення конфлікту, але продовжувати діалог з нею досі можливо.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі канадського суспільного мовника CBC розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Агресор - Росія. Якщо ми очікуємо від жертви агресії деескалації, то дивним чином перевертаємо усе з ніг на голову", - сказав Столтенберг.
Водночас він додав, що НАТО досі готове вислухати й обговорити занепокоєння Москви. На переконання Столтенберга, який під час каденції прем'єр-міністра Норвегії домовлявся з Росією про розмежування кордонів на крайній півночі, дійти згоди з Москвою досі можливо. "Найважливіше, що я тоді дізнався, так це те, що немає протиріччя між обороною, силою та діалогом. Поки ми сильні та об’єднані, ми можемо обговорювати з Росією багато всього. Діалог, розмова, перемовини - ознака не слабкості, а сили", - наголосив генсек.
При цьому він зазначив, що подальший наступ на українську територію буде для Росії "великою стратегічною помилкою" та коштуватиме РФ багатьох життів. "Збройні сили України значно краще навчені, обладнані та підготовлені, ніж в 2014-му, коли Росія вперше наступала. Й, звісно, ми завжди будемо готові зробити все необхідне для захисту всіх союзників НАТО", - підсумував Столтенберг.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Эти территории постоянно переходят от одной страны к другой, так как ни одна из держав не может добиться победы. Война ведётся только на спорных территориях - каждая из сверхдержав настолько сильна, что не может быть завоёвана даже объединёнными силами двух других, поэтому державы воздерживаются от крупных наступательных операций."
1984
Воевать только хочеть со всем миром , дикая орда московии 😡
https://twitter.com/Garry51302808/status/1482783043697926144 58 мин
Не вийшло з ПП Ющенка-2.
І це попри консолідовані старання "патріотів","націоналістів", "праволіволібералів", проросійських, "антиросійських".
Як жириновських, так і вакарчуків.
Як ріа новості, так і каналу садового 24.
І вже не вийде. Вони протормозили. Вони втратили час. І ініціативу.
Такое предложение сделал депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров
16.01.2022 22:18
Предупредительный удар российским ядерным оружием по полигону США в штате Невада предложил нанести депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. По его мнению, такой шаг необходим, поскольку американцы не понимают языка переговоров, и уверены в своей безнаказанности, планируя агрессивные действия по продвижению оружия НАТО к российским границам.
«Запуск нашей ракеты по штату Невада, даже ядерный взрыв там, на полигоне, для демонстрации нашей решимости, без согласия американцев, не предупредив их, конечно. Чтобы они не рванули в ответ» - сказал Евгений Федоров.
Такой сценарий, по мнению депутата, приведет «к формированию у американцев, исходя из их менталитета, способа договориться с Россией». Это, по его словам, докажет американским гражданам, что угроза ответного удара со стороны России на действия США и НАТО не является блефом, и заставит их повлиять на власти изнутри страны.