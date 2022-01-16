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Данія надасть Україні додатково 22 млн євро на посилення сектору безпеки, - Кулеба
Данія виділить додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячний колезі та другу Йеппе Кофоду за його вчасний візит на Донбас, який свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних погроз з боку Росії. Високо ціную рішення виділити додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби", - зауважив глава відомства.
Топ коментарі
+13 офшор 95 без табу
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+13 Олександр Кирик
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+10 Антип61
показати весь коментар16.01.2022 21:51
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Будем хохотать.
В Кривом Роке в магазинах появились очень красивые, дорогие пластиковые таблички с извинениями, что карточки не принимаются. Только нал! В Кривом Роке практически все, кроме маркетов, перешли на нал. Вот ещё таксистам кассовые аппараты. И всё з...сь!
Сейчас выпить кофе и рассчитаться карточкой - сродни чуду.
проблема решается заходом в банкомат..
Зрозумів, що Зеленського
Эти деньги останутся в стране и на них купят что-то у датских же компаний. В Украину передадут исключительно оборудование на вышеуказанные суммы