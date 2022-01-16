Данія надасть Україні додатково 22 млн євро на посилення сектору безпеки, - Кулеба

Данія виділить додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний колезі та другу Йеппе Кофоду за його вчасний візит на Донбас, який свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних погроз з боку Росії. Високо ціную рішення виділити додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби", - зауважив глава відомства.

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