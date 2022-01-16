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Новини
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Реєстр з даними українських автовласників не пошкоджений унаслідок кібератаки на урядові сайти, - Держспецзв'язок

Реєстр з даними українських автовласників не пошкоджений унаслідок кібератаки на урядові сайти, - Держспецзв'язок

Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений в результаті кібератаки на державні інформаційні ресурси, що сталася в ніч на 14 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Фахівці продовжують розслідувати кібератаку. Зокрема, було опрацьовано ситуацію щодо втрати доступу до інформаційних ресурсів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

"Вдалося встановити, що в результаті кібератаки було втрачено низку зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ. Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений. Вже найближчим часом він має відновити свою роботу, для чого фахівці МТСБУ розгортають нову "чисту" інформаційну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кібератака на Україну свідчить про підготовку до широкомасштабної агресії з боку РФ, - Більдт

Водночас, команда фахівців CERT-UA опрацьовує інформацію Центру аналізу загроз корпорації Microsoft (MSTIC) щодо використання зловмисниками для атаки на окремі державні інформаційні ресурси шкідливого програмного забезпечення, замаскованого під "шифрувальник", але носить деструктивний характер. Упродовж п'ятниці дійсно було зафіксовано поодинокі випадки активності подібного програмного забезпечення, проте пов'язувати їх із основною кібератакою передчасно. Про результати дослідження буде повідомлено відразу після завершення аналізу відповідних технічних даних.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.

Також читайте: Росія планує вкидання фейків про "зливання" персональних даних українців, - Мінцифри

Автор: 

кіберзлочин (810) реєстр (852) Держспецзв’язок (352)


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Топ коментарі
+7
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16.01.2022 22:20
+7
ето нє ядєрний пєпєл - ето путлєровская Воркута сєйчас

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16.01.2022 22:24
+6
А вам кто-то верит? Кто-то вообще верит зелёной власти???
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16.01.2022 22:28
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16.01.2022 22:03 Відповісти
Нужно перевести на английский и распространить на Западе. Может там зачешутся и поймут с кем имеют дело. Ато на Западе *рузкие* ассоциируются с большим кошельком денег и волосатой рукой которая их разбрасывает направо и налево.
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16.01.2022 22:20 Відповісти
ето нє ядєрний пєпєл - ето путлєровская Воркута сєйчас

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16.01.2022 22:24 Відповісти
Диана Виноградова
@VforVinogradova
Во Франции ограбили виллу губернатора Красноярского края, когда он ненадолго отлучился в Красноярск.
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17.01.2022 02:46 Відповісти
Про застосування санкцій проти телеканалу НАШ, який поширює російську пропаганду

Осталось собрать всего 80 голосов! Люди, подключайтесь

https://petition.president.gov.ua/petition/131288
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16.01.2022 22:03 Відповісти
Лучше сразу письмо Данилову написать. Он быстрее отреагирует.
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16.01.2022 22:16 Відповісти
реєстр не пошкоджений - він злитий куди треба
тепер по ньому вичисляють транспорт, що людей везе в Жуляни
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16.01.2022 22:08 Відповісти
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16.01.2022 22:09 Відповісти
😂
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16.01.2022 22:22 Відповісти
Ага. Еще на недвижку потеряйте данные. Вот вам и електронные хранилища. Один вирус и всем миром бегайте доказывайте что ты не дурак. Пока были бумажные документы то все было как в аптеке. Сейчас даже фотографий не сохранилось за последние 20 лет. Нафотографировал на телефон и выбросил вместе с телефоном или с компьютером который ни с того ни с сего накрылся.
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16.01.2022 22:18 Відповісти
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16.01.2022 22:20 Відповісти
огласите пожалуйста весь список нэ пошкодженого. шоб люди хоч знали, звідки вони можуть чекати біди.
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16.01.2022 22:21 Відповісти
Они сомневаются, но похоже придется заново всем вакцинироваться и проходить срочную военную службу.
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16.01.2022 22:40 Відповісти
А вдруг Путин узнает о моем горбатом "Запорожце"! Я не переживу этой трагедии!!!😲😲
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16.01.2022 22:24 Відповісти
счастье то какое - штрафы не обнулились. еще бы
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16.01.2022 22:26 Відповісти
А вам кто-то верит? Кто-то вообще верит зелёной власти???
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16.01.2022 22:28 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1482789996964855820 1 ч



В ответ
https://twitter.com/LeeJunFan40 @LeeJunFan40

хочу вам сказати ,що цi "слуги" крадуть бiльше нiж Шапкокрад+ГетьМан РАЗОМ взятi !!! Вся Держава в СХЕМАХ,СКРУТКАХ +Велике Крадiвництво!
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16.01.2022 22:30 Відповісти
Значит поврежден
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16.01.2022 22:42 Відповісти
🍁 СБУ закрыла портал "Дия" после кибератаки на правительственные сайты Украины. Сейчас с него нельзя скачать какие либо документы.

Кстати, сотрудники Департамента информатизации, телекоммуникации и защиты информации в приватных разговорах сообщают, что, вопреки заявлениям власти, утечка персональных данных порядка 20 тыс украинцев произошла. Но сотрудникам департамента запретили обнародывать эту информацию. - https://t.me/Sharpreview/6964
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16.01.2022 22:52 Відповісти
если он не поврежден, то почему исчезли страховки из ДИЯ?
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16.01.2022 23:32 Відповісти
Зелень придумала эту псевдоатаку, чтоб оправдать сотрудничество с рашей. Все фейк, как подготовка какого-то переворота, покушение на Шифера, перемирие, борьба с коррупыией, уголовное дело на Мертвячука и т.п
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17.01.2022 00:13 Відповісти
 
 