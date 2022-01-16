УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6703 відвідувача онлайн
Новини
6 895 59

Якщо виявиться, що за кібератаками на Україну стоїть Росія, США із союзниками дадуть належну відповідь, - радник Байдена Салліван

Якщо виявиться, що за кібератаками на Україну стоїть Росія, США із союзниками дадуть належну відповідь, - радник Байдена Салліван

США на початку наступного тижня зможуть повідомити про нові дипломатичні зусилля щодо врегулювання ситуації навколо України.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На початку наступного тижня у нас буде що оголосити у сфері дипломатії", - сказав він в інтерв'ю телеканалу CBS

Одночасно Салліван висловив упевненість у силах США діяти - незалежно від цього, чи обере Росія шлях дипломатії чи ескалації; радник згадав і єдність трансатлантичного співтовариства у цій ситуації. Також він повідомив про активні консультації з союзниками і партнерами, які тривають, уточнивши, що зокрема, зі своїм українським колегою він спілкувався сім разів останнім часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки ми сильні та об’єднані, можемо продовжувати діалог з Росією, але завжди будемо готові захистити всіх союзників НАТО, - Столтенберг

Крім того, Салліван зазначив, що вже якийсь час тому звучали попередження про можливе використання Росією кібератак у рамках ескалації ситуації навколо України. Салліван сказав, що США надають Україні технічну допомогу у зв'язку з подібною потенційною загрозою. Водночас, за його словами, організаторів кібератаки проти українських державних відомств поки що не виявлено.

"І звичайно, якщо виявиться, що Росія чинить кібератаки проти України, і це триватиме, то ми працюватимемо з нашими союзниками над належною відповіддю", - сказав він.

Він додав, що американська адміністрація працює і з приватним сектором на випадок кібератак як в Україні, так і в США.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

Читайте також: Кібератака на Україну свідчить про підготовку до широкомасштабної агресії з боку РФ, - Більдт

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.

Автор: 

кіберзлочин (810) росія (65336) США (23024) Салліван Джейк (294)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
показати весь коментар
16.01.2022 23:21
+11
Скорей всего,хуло сделал кибератаку с територии белоруси,руками белорусов.
показати весь коментар
16.01.2022 22:39
+8
Самые лучшие санкции,это блокировка счетов, депортация,и лишение гражданства родственников, и друзей кремлевской шоблы.
показати весь коментар
16.01.2022 23:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
почему "срала"? совсем недавно эфэсбэ, с подсрачника штатов, прекратило деятельность хакерской группировки, которая терроризировала штаты! видимо есть за что подёргать
показати весь коментар
16.01.2022 22:43 Відповісти
Думаю все проще, ФСБшники просто позвонили им и сказали ,что нужно на время залечь на дно..😁
показати весь коментар
16.01.2022 23:24 Відповісти
не важно, куда залечь, важно, что с подсрачника штатов это сделано и хакерская группировка - не работает!
показати весь коментар
16.01.2022 23:31 Відповісти
кибератака не должна состояться,
если на её применение в качестве ответа сразу идёт
ещё более мощная кибератака ...
на роSSию
показати весь коментар
16.01.2022 22:36 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2022 23:21 Відповісти
Скорей всего,хуло сделал кибератаку с територии белоруси,руками белорусов.
показати весь коментар
16.01.2022 22:39 Відповісти
Агрофюреру уже пофиг - он и так под санкциями по самые не балуй.
показати весь коментар
16.01.2022 23:07 Відповісти
Ну если не кацапы---то тогда молдаване! Больше же некому!
показати весь коментар
16.01.2022 22:43 Відповісти
Нє, Мозамбік стоїть за атаками... Забембали вже своєю загальмованістю...
показати весь коментар
16.01.2022 22:44 Відповісти
Что еще сильнее Озаботятся?
показати весь коментар
16.01.2022 22:44 Відповісти
Перестануть в рашку айфони продавати ?
показати весь коментар
16.01.2022 22:44 Відповісти
В тому числі.

Вашингтон готов запретить экспорт в страну-агрессор любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику. Это коснется мобильных телефонов, компьютеров, бытовой техники - в том числе и произведенной на территории третьих стан с использованием американских технологий.

С учетом того, что на всех смартфонах, планшетах и других устройствах стоит если не Android и Windows, то Ubuntu и MacOS, это сделать предельно просто - производители кликом мышки превратят их в куски пластика и кремния.

https://antikor.com.ua/articles/511320-jadernyj_udar_po_kremlju_kak_ssha_nakahut_putina_za_novuju_vojnu_i_chto_poluchit_ukraina
показати весь коментар
16.01.2022 23:01 Відповісти
Особливо розсмішила згадка Убунти. Якщо з Віндою Andriid, MacOS ще зрозуміло - комерційні ОС, за розробкою яких стоять американські компанії, які виконають накази Уряду США про санкції проти кацапів. А от як блокувати весь зоопарк дистрибутивів Linux в кацапстані, які в більшості своїй розповсюджуються безкоштовно за ліцензією GNU GPL, і які розробляються ентузіастами по всьому світу? Релізи Убунти виходять двічі на рік. А що вже говорити про роллінг-дистрибутиви на зразок ArchLinux, Manjaro, які по суті вечь час знаходяться в стані безперервного оновлення. Так в кацапів вже є свої напрацювання в розробці Linux-подібих ОС: Astra Linux, Rosinka і т.д. Є свої дзеркала, звілки кацапи можуть підключати репозиторії для завантаження установочних пакетів. Навіть свої гівнопроцесори Baikal навіть є (правда, на архітектурі ARM, виготовлені по 28-нм тезґхпроцесу на заводі TSMC в Азії), від серверів на базі яких навіть відмовився їх православний "сбєрбанкъ". Я не про те, що кассабів неможливо задушити санкціями. Я про те, що це буде реалізовано точно не серез Linux-подібні ОС
показати весь коментар
17.01.2022 00:34 Відповісти
Расследуйте сами, а то зеленая мразь киздит, что это якобы Беларусь.
показати весь коментар
16.01.2022 22:47 Відповісти
Не. За поребриком уже сказали, что это не они.
показати весь коментар
16.01.2022 22:48 Відповісти
Существенный прогресс за 7 лет от "сильной обеспокоенности" до " надлежащего ответа".
показати весь коментар
16.01.2022 22:48 Відповісти
Пустая болтовня
Эти ни на что не способны.
показати весь коментар
16.01.2022 22:48 Відповісти
После атаки на США никакого ответа не было, а тут они вдруг "ответят". Соплежуи. (Про наших клоунов я вообще молчу).
показати весь коментар
16.01.2022 22:50 Відповісти
РОСІЯ - СЕРІЙНИЙ ГВАЛТІВНИК. ПОЛІЗЕ - ДАМО ПО ЯЙЦЯХ.

Колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що діяльність НАТО спрямована на "захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору та Радянського Союзу".

У Twitter посольства РФ у Великій Британії опублікували думку Лаврова про те, що "НАТО стало чисто геополітичним проектом, спрямованим на захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору та Радянського Союзу".

"Уясни собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях" - відповів Сікорський.
показати весь коментар
16.01.2022 22:51 Відповісти
В Госдуме предложили нанести ядерный удар по США
16.01.2022 22:18

Предупредительный удар российским ядерным оружием по полигону США в штате Невада предложил нанести депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. По его мнению, такой шаг необходим, поскольку американцы не понимают языка переговоров, и уверены в своей безнаказанности, планируя агрессивные действия по продвижению оружия НАТО к российским границам.

«Запуск нашей ракеты по штату Невада, даже ядерный взрыв там, на полигоне, для демонстрации нашей решимости, без согласия американцев, не предупредив их, конечно. Чтобы они не рванули в ответ» - сказал Евгений Федоров.
Такой сценарий, по мнению депутата, приведет «к формированию у американцев, исходя из их менталитета, способа договориться с Россией». Это, по его словам, докажет американским гражданам, что угроза ответного удара со стороны России на действия США и НАТО не является блефом, и заставит их повлиять на власти изнутри страны.
показати весь коментар
16.01.2022 22:51 Відповісти
Набутылкин почуял неладное, уже не пепел а пук
на полигоне, и тот для быдлонаселения
показати весь коментар
16.01.2022 23:08 Відповісти
А мне вот интересно. Цивилизованный мир, видя какие же **@нутые на ПАРАШИИ не просто набутылочники, а в госДуре! с их паханом всяпарашным и далее будут обеспечиваться, или что-то хотя бы потихоньку будут делать, как-то перманентно действовать?
показати весь коментар
17.01.2022 00:42 Відповісти
Обеспокоиваться* вместо обеспечиваться. Т9
показати весь коментар
17.01.2022 00:44 Відповісти
Ще один вдарений "ніжками Буша", дикунство якесь!
показати весь коментар
17.01.2022 06:40 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/511320-jadernyj_udar_po_kremlju_kak_ssha_nakahut_putina_za_novuju_vojnu_i_chto_poluchit_ukraina "Ядерный" удар по Кремлю: как США накажут Путина за новую войну и что получит Украина

Американские чиновники рассматривают включение России в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Сейчас в группу входят только Куба, Иран, КНДР и Сирия.

Рассматриваются технологические ограничения, которые могут быть направлены против "любимых отраслей промышленности Путина", в том числе аэрокосмической и оружейной. Санкции затронут производство российских истребителей, зенитно-ракетных систем, противоспутниковую оборону, космические системы, искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

Санкции против самого Путина. Американские власти готовы предать огласке подробный отчет о личном капитале и финансовых активах президента Владимира Путина и его близкого окружения, а также членов их семьи - супругов, детей, родителей, братьев и сестер.

Отключение от SWIFT, также идет речь об отключении России от международных платежных систем и запрете на операции с российским госдолгом. Отключение РФ от SWIFT эксперты называют "ядерной санкцией", которая будет иметь катастрофический эффект для российской экономики. Это сразу отбрасывает страну на несколько сотен лет назад.

В качестве еще одного метода давления на РФ рассматривается запрет конвертации рубля в иностранную валюту. Международные платежи осуществляются, в основном, в долларах и евро, это общемировая практика. И если отрезать возможность конвертации, это все равно, что перекрыть кран экономике. Потому что ни продать, ни купить что-то на мировом рынке не получится. А у России зависимость от импорта даже продуктовая - чуть ли не на 60-70%. То есть это апокалипсис.

Отдельным пунктом предусмотрены санкции против "Северного потока-2" - под них может попасть любая организация, занимавшаяся его строительством или планированием, а также эксплуатацией. Еще один пункт дает президенту США право ввести санкции против лиц, имеющих отношение к сырьевой отрасли.

Если в объявленном виде новые санкции примут - исчезнет все. Весь импорт окажется под запретом. С учетом того, что на всех смартфонах, планшетах и других устройствах стоит если не Android и Windows, то Ubuntu и MacOS, это сделать предельно просто - производители кликом мышки превратят их в куски пластика и кремния.

https://antikor.com.ua/articles/511320-jadernyj_udar_po_kremlju_kak_ssha_nakahut_putina_za_novuju_vojnu_i_chto_poluchit_ukraina
показати весь коментар
16.01.2022 22:54 Відповісти
Самые лучшие санкции,это блокировка счетов, депортация,и лишение гражданства родственников, и друзей кремлевской шоблы.
показати весь коментар
16.01.2022 23:10 Відповісти
Ні, шоблу треба відловити та тримати у заручниках з ножем біля горла
показати весь коментар
17.01.2022 00:10 Відповісти
"Если окажется", "то ответим". Не надоело подставлять щёки }{уйлу и "отвечать"?
Параша должна быть уничтожена внезапным молниеносным и глобальным ударом.
А в общей её радиоактивной пыли и те хакеры лет через 1000 археологами найдутся.
показати весь коментар
16.01.2022 22:55 Відповісти
Болтун старый, и за кибератаку на США не ответил.
показати весь коментар
16.01.2022 22:56 Відповісти
Почему сразу росия, может єто Бангладеш или Камерун?
показати весь коментар
16.01.2022 22:58 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2022 23:02 Відповісти
Тікай Люся, тікай!
показати весь коментар
17.01.2022 06:41 Відповісти
Люся вирішила відновити цнотливість.
показати весь коментар
17.01.2022 11:16 Відповісти
бла бла 8 лет
показати весь коментар
16.01.2022 23:03 Відповісти
Если, не дай бог, ордынский сапог переступит границу Украины, в ту же минуту, украинские воины должны перенести военные действия на территорию москалей.
показати весь коментар
16.01.2022 23:08 Відповісти
І ось 101-ше останнє китайське попередження.. :Р
показати весь коментар
16.01.2022 23:09 Відповісти
Нет, плть. это марсиане были!

Блинкен также "ответит", как сделал санкции против Севпотока - потому что он и байда балаболы
показати весь коментар
16.01.2022 23:11 Відповісти

ну почему же обязательно марсиане? может, Зинка?

вот и мЯнистр от ЗеБилов Фёдоров сомневался, что виновата рассея.
показати весь коментар
16.01.2022 23:27 Відповісти
Яку оцінку? "Озаботяться"?
показати весь коментар
16.01.2022 23:13 Відповісти
Вот этими вашими "если", "когда" и "то", - х@йло и пользуется!
показати весь коментар
16.01.2022 23:33 Відповісти
Майкрософт уже работает в Украине.
показати весь коментар
16.01.2022 23:36 Відповісти
Америка стала вытеснять своим СПГ -
сраный кацапский газ из Европы !
Respect USA !
показати весь коментар
16.01.2022 23:52 Відповісти
Доки німець підгавкує *****-нічого не вийде
показати весь коментар
17.01.2022 00:05 Відповісти
Чем больше угроз, тем меньше дел. Как обычно.
показати весь коментар
17.01.2022 00:14 Відповісти
Кибератака против украинских правительственных сайтов может являться одним из элементов подготовки к широкомасштабной агрессии против Украины. Такое мнение выразил в сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

Говоря о кибератаке, шведский политик подчеркнул, что «это серьезно».

«Как кажется, … кибератака против Украины имела целью установить вредоносное программное обеспечение, которое в определенный момент по команде уничтожило бы в большей или меньшей степени все системы», - написал шведский политик.

Как сообщалось, компания Microsoft заявила о выявлении вредоносного ПО в десятках пораженных систем в Украине, которые охватывают государственные, некоммерческие и информационно-технологические организации.
показати весь коментар
17.01.2022 00:33 Відповісти
отключите им интернет уагахахаа
показати весь коментар
17.01.2022 02:13 Відповісти
Салливан заявил о том , что семь раз вел переговорьі с "украинским коллегой" . Как фамилия коллеги ? 😜
показати весь коментар
17.01.2022 06:17 Відповісти
Цей Салоіван ще той фрукт.
показати весь коментар
17.01.2022 06:43 Відповісти
Фрукт ? А шо так слабенько , назови сразу кличку агента ФСБ или СВР ! Иначе зрада ненатуральная 😃
показати весь коментар
17.01.2022 06:55 Відповісти
Адресуйте свій запит ЦРУ і ФБР, а моя думка, що цей "фрукт" проводить політику і "нашим і вашим", іначе не проводив би переговори з, як ви висловилися, "українським колегою".
показати весь коментар
17.01.2022 08:53 Відповісти
А как с "Бидоном" , может , там основная зрада ? Стоит стукнуть в ФБР ? 😃
показати весь коментар
17.01.2022 09:01 Відповісти
Можна, навіть головою.
показати весь коментар
17.01.2022 09:04 Відповісти
тыктотакойнеттыктотакойтыктотакойнеттыктотакой....
показати весь коментар
17.01.2022 07:32 Відповісти
Не констатувати треба факт кібератаки, а щось робити щоби цього більше не повторилося.
СБУ треба не контрабандою та корупцією займатися, для цього у нас органів більше ніж треба, а займатися захистом держави, для чого вона і утворена.
Наймайте приватних айтішників, якщо в державних структурах бездарності на цих посадах, типу чоловіка Венедиктової.
Якщо нічого не робити то паРашстан угробить увесь наш кіберпростір.
І пора нашим вождям уже відходити від святкувань та тверезіти, бо свята закінчилися, а ворог стоїть на порозі.
показати весь коментар
17.01.2022 08:50 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2022 09:36 Відповісти
Саліван нічого не зробить. Хіба бздоне.
показати весь коментар
17.01.2022 11:14 Відповісти
 
 