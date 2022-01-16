Якщо виявиться, що за кібератаками на Україну стоїть Росія, США із союзниками дадуть належну відповідь, - радник Байдена Салліван
США на початку наступного тижня зможуть повідомити про нові дипломатичні зусилля щодо врегулювання ситуації навколо України.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На початку наступного тижня у нас буде що оголосити у сфері дипломатії", - сказав він в інтерв'ю телеканалу CBS
Одночасно Салліван висловив упевненість у силах США діяти - незалежно від цього, чи обере Росія шлях дипломатії чи ескалації; радник згадав і єдність трансатлантичного співтовариства у цій ситуації. Також він повідомив про активні консультації з союзниками і партнерами, які тривають, уточнивши, що зокрема, зі своїм українським колегою він спілкувався сім разів останнім часом.
Крім того, Салліван зазначив, що вже якийсь час тому звучали попередження про можливе використання Росією кібератак у рамках ескалації ситуації навколо України. Салліван сказав, що США надають Україні технічну допомогу у зв'язку з подібною потенційною загрозою. Водночас, за його словами, організаторів кібератаки проти українських державних відомств поки що не виявлено.
"І звичайно, якщо виявиться, що Росія чинить кібератаки проти України, і це триватиме, то ми працюватимемо з нашими союзниками над належною відповіддю", - сказав він.
Він додав, що американська адміністрація працює і з приватним сектором на випадок кібератак як в Україні, так і в США.
Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.
На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.
При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.
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если на её применение в качестве ответа сразу идёт
ещё более мощная кибератака ...
на роSSию
Вашингтон готов запретить экспорт в страну-агрессор любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику. Это коснется мобильных телефонов, компьютеров, бытовой техники - в том числе и произведенной на территории третьих стан с использованием американских технологий.
С учетом того, что на всех смартфонах, планшетах и других устройствах стоит если не Android и Windows, то Ubuntu и MacOS, это сделать предельно просто - производители кликом мышки превратят их в куски пластика и кремния.
https://antikor.com.ua/articles/511320-jadernyj_udar_po_kremlju_kak_ssha_nakahut_putina_za_novuju_vojnu_i_chto_poluchit_ukraina
Эти ни на что не способны.
Колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що діяльність НАТО спрямована на "захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору та Радянського Союзу".
У Twitter посольства РФ у Великій Британії опублікували думку Лаврова про те, що "НАТО стало чисто геополітичним проектом, спрямованим на захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору та Радянського Союзу".
"Уясни собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях" - відповів Сікорський.
16.01.2022 22:18
Предупредительный удар российским ядерным оружием по полигону США в штате Невада предложил нанести депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. По его мнению, такой шаг необходим, поскольку американцы не понимают языка переговоров, и уверены в своей безнаказанности, планируя агрессивные действия по продвижению оружия НАТО к российским границам.
«Запуск нашей ракеты по штату Невада, даже ядерный взрыв там, на полигоне, для демонстрации нашей решимости, без согласия американцев, не предупредив их, конечно. Чтобы они не рванули в ответ» - сказал Евгений Федоров.
Такой сценарий, по мнению депутата, приведет «к формированию у американцев, исходя из их менталитета, способа договориться с Россией». Это, по его словам, докажет американским гражданам, что угроза ответного удара со стороны России на действия США и НАТО не является блефом, и заставит их повлиять на власти изнутри страны.
на полигоне, и тот для быдлонаселения
Американские чиновники рассматривают включение России в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Сейчас в группу входят только Куба, Иран, КНДР и Сирия.
Рассматриваются технологические ограничения, которые могут быть направлены против "любимых отраслей промышленности Путина", в том числе аэрокосмической и оружейной. Санкции затронут производство российских истребителей, зенитно-ракетных систем, противоспутниковую оборону, космические системы, искусственного интеллекта и квантовых вычислений.
Санкции против самого Путина. Американские власти готовы предать огласке подробный отчет о личном капитале и финансовых активах президента Владимира Путина и его близкого окружения, а также членов их семьи - супругов, детей, родителей, братьев и сестер.
Отключение от SWIFT, также идет речь об отключении России от международных платежных систем и запрете на операции с российским госдолгом. Отключение РФ от SWIFT эксперты называют "ядерной санкцией", которая будет иметь катастрофический эффект для российской экономики. Это сразу отбрасывает страну на несколько сотен лет назад.
В качестве еще одного метода давления на РФ рассматривается запрет конвертации рубля в иностранную валюту. Международные платежи осуществляются, в основном, в долларах и евро, это общемировая практика. И если отрезать возможность конвертации, это все равно, что перекрыть кран экономике. Потому что ни продать, ни купить что-то на мировом рынке не получится. А у России зависимость от импорта даже продуктовая - чуть ли не на 60-70%. То есть это апокалипсис.
Отдельным пунктом предусмотрены санкции против "Северного потока-2" - под них может попасть любая организация, занимавшаяся его строительством или планированием, а также эксплуатацией. Еще один пункт дает президенту США право ввести санкции против лиц, имеющих отношение к сырьевой отрасли.
Если в объявленном виде новые санкции примут - исчезнет все. Весь импорт окажется под запретом. С учетом того, что на всех смартфонах, планшетах и других устройствах стоит если не Android и Windows, то Ubuntu и MacOS, это сделать предельно просто - производители кликом мышки превратят их в куски пластика и кремния.
https://antikor.com.ua/articles/511320-jadernyj_udar_po_kremlju_kak_ssha_nakahut_putina_za_novuju_vojnu_i_chto_poluchit_ukraina
Параша должна быть уничтожена внезапным молниеносным и глобальным ударом.
А в общей её радиоактивной пыли и те хакеры лет через 1000 археологами найдутся.
Блинкен также "ответит", как сделал санкции против Севпотока - потому что он и байда балаболы
ну почему же обязательно марсиане? может, Зинка?
вот и мЯнистр от ЗеБилов Фёдоров сомневался, что виновата рассея.
сраный кацапский газ из Европы !
Respect USA !
Говоря о кибератаке, шведский политик подчеркнул, что «это серьезно».
«Как кажется, … кибератака против Украины имела целью установить вредоносное программное обеспечение, которое в определенный момент по команде уничтожило бы в большей или меньшей степени все системы», - написал шведский политик.
Как сообщалось, компания Microsoft заявила о выявлении вредоносного ПО в десятках пораженных систем в Украине, которые охватывают государственные, некоммерческие и информационно-технологические организации.
СБУ треба не контрабандою та корупцією займатися, для цього у нас органів більше ніж треба, а займатися захистом держави, для чого вона і утворена.
Наймайте приватних айтішників, якщо в державних структурах бездарності на цих посадах, типу чоловіка Венедиктової.
Якщо нічого не робити то паРашстан угробить увесь наш кіберпростір.
І пора нашим вождям уже відходити від святкувань та тверезіти, бо свята закінчилися, а ворог стоїть на порозі.