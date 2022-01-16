Якщо виявиться, що за кібератаками на Україну стоїть Росія, США із союзниками дадуть належну відповідь, - радник Байдена Салліван

США на початку наступного тижня зможуть повідомити про нові дипломатичні зусилля щодо врегулювання ситуації навколо України.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На початку наступного тижня у нас буде що оголосити у сфері дипломатії", - сказав він в інтерв'ю телеканалу CBS

Одночасно Салліван висловив упевненість у силах США діяти - незалежно від цього, чи обере Росія шлях дипломатії чи ескалації; радник згадав і єдність трансатлантичного співтовариства у цій ситуації. Також він повідомив про активні консультації з союзниками і партнерами, які тривають, уточнивши, що зокрема, зі своїм українським колегою він спілкувався сім разів останнім часом.

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Крім того, Салліван зазначив, що вже якийсь час тому звучали попередження про можливе використання Росією кібератак у рамках ескалації ситуації навколо України. Салліван сказав, що США надають Україні технічну допомогу у зв'язку з подібною потенційною загрозою. Водночас, за його словами, організаторів кібератаки проти українських державних відомств поки що не виявлено.

"І звичайно, якщо виявиться, що Росія чинить кібератаки проти України, і це триватиме, то ми працюватимемо з нашими союзниками над належною відповіддю", - сказав він.

Він додав, що американська адміністрація працює і з приватним сектором на випадок кібератак як в Україні, так і в США.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

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При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.