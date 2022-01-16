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Уряд Канади радить громадянам уникати поїздок в Україну через ризик вторгнення Росії

Уряд Канади радить громадянам уникати поїздок в Україну через ризик вторгнення Росії

Уряд Канади закликав своїх громадян уникати поїздок в Україну через нарощування російських військ біля українських кордонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рекомендації уряду Канади для мандрівників.

"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючу російську агресію і нарощування військової потужності в країні й навколо неї", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наступного тижня міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідає Київ, де зустрінеться з українськими посадовцями та канадськими військовими інструкторами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри закордонних справ Німеччини і Канади обговорюватимуть з Кулебою протидію РФ, - МЗС

Автор: 

Канада (2202) росія (65336)


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Топ коментарі
+22
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16.01.2022 23:11
+13
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16.01.2022 23:27
+11
Нашли , кого просить ,оно шакал ************ ,мечтает путлеру в очко посмотреть и ,вообще не видит никакой агрессии ,а партнеры , Данилов убеждает всех ,занимаются"дезинформацией и панику провоцируют " Порношуту ***** условие поставил -избавиться от Порошенко ,
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16.01.2022 23:18
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16.01.2022 23:08 Відповісти
Та какое там вторжения ,путин-***** на понт берёт ,но после того как все это поймут ***** писец .
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16.01.2022 23:09 Відповісти
Ему нечего терять.
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16.01.2022 23:18 Відповісти
Ну конеШно это нам терять нечего а ему ой как много терять а он терять не хочет .
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16.01.2022 23:25 Відповісти
У товарища ху%ла Альцегеймер. Что ему терять, кроме рассудка?
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16.01.2022 23:33 Відповісти
Ну так он и хочет чтобы все так думали ..
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16.01.2022 23:42 Відповісти
Может быть. Но не стоит недооценивать психоз.
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16.01.2022 23:58 Відповісти
бандиту, убийце и вору, укравшему триллионы долларов и спрявшему их на западе, а так же все его дружки, имеющие "виллы в Италии" - им нечего терять?
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16.01.2022 23:29 Відповісти
"Что эти виллы и и триллионы когда у тебя мозг превращается в манную кашу, но мир ты так и не завоевал".
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16.01.2022 23:36 Відповісти
"завоёвывать мир" это в другую сторону
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16.01.2022 23:47 Відповісти
Если все кого он видит, пресмыкаются перед ним, то какие могут быть еще "мячты"?
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16.01.2022 23:59 Відповісти
и все эти "пресмыкатели" - великие завоеватели мира?
эти персонажи такое же бандитско-воровское говно!
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17.01.2022 00:39 Відповісти
Представь себе что так они о себе думают и у них есть ядерное оружие.

В конце концов у нас есть хрипато гнусавая тварь, про которую "граждане Украины" тоже думают что оно гарант Конституции и глава государства.
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17.01.2022 00:53 Відповісти
Терять нечего? А ты предсавь на минуту что такое ФСБ, МО, ГРУ, Госдума,Совет Федераций, Правительство, МВД и тд. + чиновники ( князья!!!) на местах и у ВСЕХ родственники ПОЖИВАЮТ на Западе. Не думаю что им всем будет комфортно если ипанутый дед будет продолжать быковать и начнет войнушку.
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17.01.2022 05:15 Відповісти
Ну и что станется с ихними детьми? Их, что казнить будут? Денег на детей и внуков с правнуками они отложили, а для них власть дороже денег. Будет власть, будут и деньги. Неправильно Вы рассуждаете. Во первых они не хранят яйца в одной корзине. Поэтому если войнушка начнётся они наварятся, а если не начнётся то тоже наварятся скупая подешевевшие Украинские акции по дешевке. Вы посмотрите как Украинские евробонды за пол года на фоне слухов о войне упали в два раза до 75$.
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17.01.2022 06:32 Відповісти
Уважаю логичных людей. Это и есть цель Запада. Под шумок разоворов о войне идет скупка подешевевшей Украины новыми панами.
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17.01.2022 07:56 Відповісти
да не понт
это наше недорозумение как страус голову в песок спрятал или в курсе уже всего и чемоданы пакует чтоб первым бежать как паниковский
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16.01.2022 23:23 Відповісти
Та понты дешёвые ,***** завклубом ,жулик и вор,но не воин и там где по рылу дадут никогда не пойдёт а в Украине по рылу так надают ,что мама не горюй ..
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16.01.2022 23:27 Відповісти
как и наш конферансье Вы ждете от него принятие каких то решений за 2,5 года что увидели экономика в трубе энергетика в трубе налогов наплодили как блох народ стригут под ноль все продал все вывезли как пир во время чумы полны дилетант в гос управлении угрохал стран даже без вторжения весной невесело бутет
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16.01.2022 23:35 Відповісти
Ну не скажи ,по сравнению с тем что сделали Пэтя с Сеней и Гросей, сейчас практически рай .
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16.01.2022 23:44 Відповісти
По тонкому льду ходите, сударь) И все-таки Гройсман был неплох, но коррупция главного пэтриота страны, славного хетьмана подрезала много инициатив премьера.
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17.01.2022 00:16 Відповісти
да, кабаев понимает, что украинская армия будет сопротивляться, поэтому оно может устроить бомбардировку, как в Чечне, разбомбить города или на Чернобыль кинуть бомбу.. понятно, что тогда рашке конец, сразу начнут деребанить рашку, особенно Китай, но украинцам от этого не легче..
надо предотвратить войну, в которой не будет победителей, потому что это будет много жертв..
дело в том, что кабаев не верит в санкции запада, оно думает, что прокатит, как с Крымом..
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17.01.2022 00:55 Відповісти
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16.01.2022 23:27 Відповісти
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16.01.2022 23:11 Відповісти
Якщо бути більш точним то на МОСКОВСЬКА ТАТАРІЯ
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16.01.2022 23:16 Відповісти
16 січня 1919 р. Директорія УНР оголосила Московщині війну у відповідь на заяву московсько-більшовицьких агресорів, що військ РСФСР в Україні нема, а проти Директорії воює армія «українського радянського уряду, який є цілком незалежний».
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16.01.2022 23:19 Відповісти
Київська ще не закликала. Тільки проєкт рішення є.
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16.01.2022 23:28 Відповісти
Доречі це робить не зеля. В законі України про географічні назви нема нічого про перейменування чогось поза межами України. Спочатку треба внести зміни до закону.
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16.01.2022 23:38 Відповісти
масквабад..
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17.01.2022 00:55 Відповісти
а где же бубочка, то из теслы не вылазил ролики пилил с ехидной самодовольной улыбочкой, то в запой с отдыхом ушел
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16.01.2022 23:17 Відповісти
Нашли , кого просить ,оно шакал ************ ,мечтает путлеру в очко посмотреть и ,вообще не видит никакой агрессии ,а партнеры , Данилов убеждает всех ,занимаются"дезинформацией и панику провоцируют " Порношуту ***** условие поставил -избавиться от Порошенко ,
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16.01.2022 23:18 Відповісти
порношут? -

щось новеньке - таке раніше не зустрічалося, хоч і дуже вірне визначення...
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16.01.2022 23:33 Відповісти
Мы не востребованы. Ни тебе великой войны, ни великой депрессии.
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16.01.2022 23:32 Відповісти
Странные какие-то. Лучше бы советовали не ехать из-за того, что могут задавить на пешеходном переходе. Шанс этого гораздо выше.
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16.01.2022 23:48 Відповісти
Они там были и будут всегда. Байден оказывает Украине медвежью услугу ради своего пиара, рисуя Украину как страну находящуюся на грани войны. Никаких инвестиций, капиталы начнут убегать, не будет контрактов. Понятно что Украина будет поддерживать эту игру, потому что Украине нужно внимание, но какую цену она за это заплатит.
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17.01.2022 00:12 Відповісти
Капиталы уже убегают и бонды уже подешевели в 2 раза. Так, что даешь приватизацию! Даешь скупать дешевую Украину!
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17.01.2022 08:02 Відповісти
Когда самолет сбили таких предупреждений не делали
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17.01.2022 00:25 Відповісти
Хотят ли рюсские войны...

Спросите вы у Астаны...

Донецк спросите и Луганск...

Тбилиси с Минском и Дамаск...

Но, только не у их вождей...

Спросите вы у тех людей...

Что над могилами стоят...

Где их любимые лежат...

Крысы мавзолейные...,вы не народ...,вы убийцы....
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17.01.2022 00:30 Відповісти
Воспитали очередного Гитлера, смеялись, когда Дудаев говорил, что Россия не остановится на Чечне. Теперь о рисках войны предупреждают. Ура, чего там. Путина опять на обложку Тайм.
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17.01.2022 06:41 Відповісти
 
 