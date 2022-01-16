Уряд Канади радить громадянам уникати поїздок в Україну через ризик вторгнення Росії

Уряд Канади закликав своїх громадян уникати поїздок в Україну через нарощування російських військ біля українських кордонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рекомендації уряду Канади для мандрівників.

"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючу російську агресію і нарощування військової потужності в країні й навколо неї", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наступного тижня міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідає Київ, де зустрінеться з українськими посадовцями та канадськими військовими інструкторами.

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