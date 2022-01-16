Уряд Канади радить громадянам уникати поїздок в Україну через ризик вторгнення Росії
Уряд Канади закликав своїх громадян уникати поїздок в Україну через нарощування російських військ біля українських кордонів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рекомендації уряду Канади для мандрівників.
"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючу російську агресію і нарощування військової потужності в країні й навколо неї", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, наступного тижня міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідає Київ, де зустрінеться з українськими посадовцями та канадськими військовими інструкторами.
Топ коментарі
+22 olele
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+13 Вася Путлер
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+11 Vika Lysenko
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эти персонажи такое же бандитско-воровское говно!
В конце концов у нас есть хрипато гнусавая тварь, про которую "граждане Украины" тоже думают что оно гарант Конституции и глава государства.
это наше недорозумение как страус голову в песок спрятал или в курсе уже всего и чемоданы пакует чтоб первым бежать как паниковский
надо предотвратить войну, в которой не будет победителей, потому что это будет много жертв..
дело в том, что кабаев не верит в санкции запада, оно думает, что прокатит, как с Крымом..
щось новеньке - таке раніше не зустрічалося, хоч і дуже вірне визначення...
Спросите вы у Астаны...
Донецк спросите и Луганск...
Тбилиси с Минском и Дамаск...
Но, только не у их вождей...
Спросите вы у тех людей...
Что над могилами стоят...
Где их любимые лежат...
Крысы мавзолейные...,вы не народ...,вы убийцы....