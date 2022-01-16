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Новини Війна
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НАТО може обговорювати з Росією скорочення озброєнь, але не поступиться ключовими принципами, - Столтенберг

НАТО може обговорювати з Росією скорочення озброєнь, але не поступиться ключовими принципами, - Столтенберг

Північноатлантичний альянс готовий обговорювати з Росією скорочення озброєнь, але закликає до деескалації ситуації в Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він підкреслив, що НАТО не погодиться вивести військових з країн, що приєдналися до Альянсу з 1997 року.

"Союзники по НАТО не можуть поступитися абсолютно ключовими принципами європейської, національної безпеки. Фактом, що кожна країна обирає свій власний шлях - хоче вона чи ні бути членом такого альянсу, як НАТО. Також ми не можемо погодитися з тим, що у нас не повинно бути солдатів НАТО у всіх країнах, які приєдналися до НАТО з 1997 року", - заявив генсек.

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Столтенберг зазначив, що при подібному розвитку близько половини членів організації виявляється не захищені військовими силами Альянсу і стануть в результаті "членами другого сорту".

Тим не менш, генсек заявив про готовність обговорювати з Росією скорочення озброєнь, включаючи ядерні. Паралельно він закликав до деескалації ситуації навколо України. За словами Столтенберга, Альянс готовий "вислухати стурбованості" РФ.

Автор: 

НАТО (6460) росія (65336) гонка озброєнь (39) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+8
Україна під кацапів вже ніколи не ляже. Доведено двома Майданами. І кров"ю на війні це закріплено назавжди. Які б мирні плани нам не малювали.
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16.01.2022 23:44
+6
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16.01.2022 23:52
+4
"Идиотизм - делать то же самое, ращитывая на другой результат!"
(с)Альберт Эйнштейн.
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16.01.2022 23:35
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"Идиотизм - делать то же самое, ращитывая на другой результат!"
(с)Альберт Эйнштейн.
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16.01.2022 23:35 Відповісти
Все правильно. Только не надо воспринимать слова Столтенберга буквально. Он официальное лицо и это протокольные фразы.
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17.01.2022 00:01 Відповісти
Ничего с ватой обговаривать не надо ,вату надо утилизировать ..
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16.01.2022 23:40 Відповісти
прикол в том, что выгребная яма сама нарушила все возможные договоры и натягала в Европу своих ракет в разы больше, чем договаривались... в теории, после таких переговоров, выгребная яма должна будет сократить СВОИ СОБСТВЕННЫЕ вооружения, чтобы привести их количество к ранее обговорённому
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16.01.2022 23:57 Відповісти
Україна під кацапів вже ніколи не ляже. Доведено двома Майданами. І кров"ю на війні це закріплено назавжди. Які б мирні плани нам не малювали.
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16.01.2022 23:44 Відповісти
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16.01.2022 23:47 Відповісти
Путлер покажет видосики Оливеру Стоуну что РАБссия впереди планеты фсей...не тока по металлолому Искандеров и прочего говна типа СУ-57...
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16.01.2022 23:49 Відповісти
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16.01.2022 23:52 Відповісти
da, vsio normaljno, vot jesli ne slushatj navoznuju muhu, to ona v Ukraine vmesto mjoda navalit mnogo govna, a slushatj i slushatj i slushatj - eto zhe ne dorogo.
Kstati, ja tozhe ne rad tomu chto radi Ukraini idjot na peregovori s rashkoi, vot vibrali sebe vi soplju zeljonova cveta, tak i razbiraites s jevo pomoshchju.
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16.01.2022 23:57 Відповісти
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17.01.2022 00:15 Відповісти
Может я ошибаюсь. Украина - буферное государство между цивилизацией и дикой ордой. Слишком много было потрачено усилий и средств (в т.ч. МВФ) чтобы освободить Украину от рашистского ярма. Вернуть Украину в европейскую семью. Поэтому вряд ли страны которых Украина прекрывает от азиатского нашествия спокойно будут наблюдать как обезумевший маньяк расширяет свои границы приближаясь к их границам когда они станут буферной защитой для других.
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16.01.2022 23:59 Відповісти
Мухи в Украине достигли потолка в 73%... но это временное случайное явление...
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17.01.2022 00:00 Відповісти
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17.01.2022 00:03 Відповісти
Аферисты Голобородьки Приватбанка думают что Прокуратура США не докажет их вину в штате Дэлавер...,фишка в том что дело выросло что снежный ком...дело открыли еще в четырех штатах...,а это значит сумма Иска возросла в 4 раза...
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17.01.2022 00:08 Відповісти
"Мужчина выразил желание лично вступить в Альянс и предлагает отдать свой земельный участок 8,13 га на территории Харьковской области для базы НАТО совершенно бесплатно"
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17.01.2022 00:09 Відповісти
Надобраніч Панове
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17.01.2022 00:09 Відповісти
НАТО - это оборонный альянс. Решение о членстве Украины в НАТО принадлежит исключительно Украине и 30 государствам-членам Альянса.
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17.01.2022 00:19 Відповісти
И сколько их этих стран готовы взять Украину на баланс НАТО?
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17.01.2022 01:13 Відповісти
Да хер их знает.
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17.01.2022 02:19 Відповісти
НАТО может спокойно заниматься сокращением ядерных вооружений в Европе. Тем более они не нужны в Украине. Но с симметричным ответом от параши. Предвижу возмущение тех, кто иногда смотрит, что я пишу по ядрёной теме. Поэтому ответ параше будет несимметричным.
Психбольницу }{уйла по её периметру будут скоро патрулировать беспилотные космические птички. Высота орбиты- около 200 км, на каждой 8 термоядерных боеголовок с начальной скоростью 6 км / сек. Подлётное время до окраин параши (включая Москву)- от 33-35 секунд, внутренние районы они тоже достанут, и не намного дольше.
}{уйло за полминуты даже свой бронепамперс наполнить не успеет, и попадёт в свой "рай" полупустым. Или полуполным- это смотря кто он- оптимист, или пессимист.
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17.01.2022 07:12 Відповісти
Знаем мы ваше противодействие. Главное- не промахнитесь.
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17.01.2022 12:58 Відповісти
 
 