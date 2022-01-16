НАТО може обговорювати з Росією скорочення озброєнь, але не поступиться ключовими принципами, - Столтенберг
Північноатлантичний альянс готовий обговорювати з Росією скорочення озброєнь, але закликає до деескалації ситуації в Україні.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він підкреслив, що НАТО не погодиться вивести військових з країн, що приєдналися до Альянсу з 1997 року.
"Союзники по НАТО не можуть поступитися абсолютно ключовими принципами європейської, національної безпеки. Фактом, що кожна країна обирає свій власний шлях - хоче вона чи ні бути членом такого альянсу, як НАТО. Також ми не можемо погодитися з тим, що у нас не повинно бути солдатів НАТО у всіх країнах, які приєдналися до НАТО з 1997 року", - заявив генсек.
Столтенберг зазначив, що при подібному розвитку близько половини членів організації виявляється не захищені військовими силами Альянсу і стануть в результаті "членами другого сорту".
Тим не менш, генсек заявив про готовність обговорювати з Росією скорочення озброєнь, включаючи ядерні. Паралельно він закликав до деескалації ситуації навколо України. За словами Столтенберга, Альянс готовий "вислухати стурбованості" РФ.
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Kstati, ja tozhe ne rad tomu chto radi Ukraini idjot na peregovori s rashkoi, vot vibrali sebe vi soplju zeljonova cveta, tak i razbiraites s jevo pomoshchju.
Психбольницу }{уйла по её периметру будут скоро патрулировать беспилотные космические птички. Высота орбиты- около 200 км, на каждой 8 термоядерных боеголовок с начальной скоростью 6 км / сек. Подлётное время до окраин параши (включая Москву)- от 33-35 секунд, внутренние районы они тоже достанут, и не намного дольше.
}{уйло за полминуты даже свой бронепамперс наполнить не успеет, и попадёт в свой "рай" полупустым. Или полуполным- это смотря кто он- оптимист, или пессимист.