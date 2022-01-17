Окупанти за вісім років відкрили в Криму понад 280 кримінальних справ за відмову служити в армії РФ, - правозахисники

Упродовж грудня 2021 року Кримська правозахисна група (КПГ) зафіксувала 6 нових справ, відкритих окупантами проти кримчан за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби у Збройних силах РФ).

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт правозахисників.

Також правозахисники повідомляють про два нові вироки, винесені за цією статтею.

На кінець грудня КПГ зафіксувала за весь період окупації щонайменше 281 кримінальну справу за ухилення від служби у ЗС РФ, які передані на розгляд до "судів" Криму. За 269 з них вже винесено вироки, 9 перебувають на стадії розгляду, ще 3 провадження призупинено.

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Як розповів в ефірі "Радіо Крим.Реалії" член Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов, провадження призупинені, бо не можуть знайти людей, яких звинувачують.

"Можливо, люди виїхали, але фактично вони перебувають у Росії в розшуку за дії, які не є злочином", - каже правозахисник.

За його словами, найчастіші вироки за ст. 328 КК РФ - штрафи.

"Суми різні - від 5 тис. (приблизно 1800 грн. - Ред.) до 120 тис. рублів (приблизно 44 тис. грн. - Ред.). Декілька вироків були пов'язані з примусовими роботами, і один вирок - 8 місяців умовного позбавлення свободи", - повідомив правозахисник.

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У КПГ нагадують, що проведення призовних кампаній в окупованому Криму порушує норми міжнародного права.

"Проведення призову жителів окупованих територій до лав армії держави, яка окупує, а також безперервна на території Криму пропаганда служби у ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської конвенції). Крім цього, переміщення громадян України на службу до регіонів Росії порушують ще й ст. 49 цієї конвенції", - зауважують правозахисники.