У Росії натякають, що розташують ядерну зброю поблизу США, якщо не буде поступок щодо розширення НАТО, - NYT
У Росії натякають на можливість розміщення ядерних ракет поблизу території США, якщо країни Заходу підуть на поступки в питанні розширення НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в недільній публікації The New York Times.
Зазначається, що президент Путін хоче розширити сферу впливу Росії у Східній Європі та заручитися письмовими зобов'язаннями США й НАТО про те, що Альянс не розширюватиметься за рахунок пострадянських країн. Інакше, говорили представники російської сторони в кулуарах перемовин, які відбулися минулого тижня, Москва вдасться до заходів, які гостро відчуватимуться у Європі та США.
Пролунали натяки - утім, не до кінця сформульовані - що ядерна зброя може бути розміщена неподалік узбережжя США, що до п’яти хвилин скоротить час польоту ракет до Вашингтона.
Ці натяки, вказує NYT, збігаються з оцінками американської розвідки щодо ймовірних намірів Росії стосовно розгортання нових ядерних сил, зокрема тактичної ядерної зброї або нового арсеналу гіперзвукових ракет.
Крім того, зауважується в публікації, армія російських хакерів може посіяти хаос в електромережах Європи та США.
Водночас, коментує видання, все це може бути блефом Путіна - частиною кампанії залякування та способом привернути до себе увагу Байдена, який вважає основним суперником США економічно розвинений Китай, а не Росію.
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Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли... (с)
А як це можуть хакери зробити? Електромережі що до інтернету підключені?
ученный: - нам удалось разрушить 10% раковой клетки в лабораторных условиях
журналист: - открыто лекарство от рака!!!
учённый: - мы не открыли лекарство, мы приблизились к будущему, когда это станет возможным
журналист: учённые открыли машину времени!!!
А що в москалів є арсенал гіперзвукових ракет?
Американці можуть починати боятися лише тоді, коли з Америки втече остання лічінка останнього депутата госдури.
Tochno, tochno, net nikakoi gonki zhdjoms toljko ishod i razborki nasrasije uzhe.
Я десь уже казав, ерефія нагадує божевільного сусіда-ґалькоґоліка, у якого вдома є багато балонів із газом і стара граната. От він засів у своїй квартирі з тарганами, навів іржавий обріз на двері, другою клешнею тримає РГД-5 і всіх шантажує - "ща весь дом рвану найух! тока рыпнитесь! и бояры мне по-бырому организуйте, бо ща точняк рвану тута всё, падла буду!"
Нюанс полягає в тому, що спецназ S.W.A.T. вміє акуратно знешкоджувати таких мудаків - і цей дебіл навіть не розуміє, що штурмувати хату в лоба через двері ніхто не буде. Зроблять усе так, що він навіть не встигне зрозуміти, що помер.
Приблизно так і з москальською ракетною дубіною. Доволі примітивна зброя, розрахована на класичний армагедон із масовими балістичними ударами. Ясен перець, апокаліптичну термоядерну ******* ніхто влаштовувати не буде. Для превентивного знешкодження ракетної зброї НАТО вже розробили і продовжують розробляти спеціальну машинерію і тактики її застосування. Кацапи навіть не одразу зрозуміють, що вони залишились беззбройними.
Тому нехай розташовують хоч на з@лупі, дурні позбавленці
И Россия это не СССР.
Так і просяться в чебурнет
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
А от від Нарви до СПБ - менше сотні кілометрів! І купа заводів ВПК і мільйони "духовноскрепних" під ударом
«Кремль нагло демонстрирует претензии на свое исключительное право отстаивать свои интересы на территории других суверенных государств. В обход международных правил, договоров и организаций Москва охотится на своих врагов по всему миру. Кремль пытается подорвать политические процессы, верховенство закона и социальную сплоченность в других странах, среди прочего, с помощью кампаний ненависти и хакерских атак. »
«Германия сыграла ключевую роль в предотвращении вступления Грузии и Украины в НАТО. В 2019 году федеральное правительство пыталось добиться повторного допуска российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, хотя Москва не выполнила ни одного из условий для этого символического действия.»
«Нападение Путина на Украину в 2014 году кажется почти логическим следствием того, что в предыдущие двадцать лет Германия закрывала глаза на российскую неоимпериалистическую политику.»
«В интересах международной безопасности, европейской интеграции и общих норм Берлин должен наконец сократить разрыв между своей публичной риторикой и реальной практикой в Восточной Европе. Это должно быть выражено в ряде параллельных и конкретных мер политического, правового, дипломатического, гражданского, технического и экономического характера. …За хорошими речами в Берлине должны, наконец, последовать и практические шаги, куда более эффективные, чем раньше».
https://www.rfi.fr/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/20220116-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-73-%D1%85-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2-%D0%BA-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%84 https://www.rfi.fr/ru/европа/20220116-письмо-73-х-германия-эксперты-призыв-к-властям-фрг-изменение-политики-в-отношении-рф
Штрафы (sic!) за развод. Видимо, для того, чтобы супруги ещё больше любили друг друга, а еще не заключившие союза не торопились со столь важным решением.
И всё бы ничего, в Госдуре и не такое случается, но во время очередного интервью это ваше Эхо Мацы задало героине статьи интересный вопрос: а как она относится к недавнему разводу со своей благоверной, сюрприз-сюрприз, Владимира Владимировича «Наше всё» Путина?! Итог был предсказуем: вырвавшийся из глубин мизулинского подсознания наружу Человек-совок тут же проявил чудеса толерантности и низкопоклонства:
Никакого расхождения поведения супругов Путиных с проектом концепции государственной семейной политики, который я презентовала на координационном совете по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, нет. … на мой взгляд, они подали пример цивилизованного развода, уважения друг к другу и сохранения по отношению друг к другу личных обязательств и заботы, если вдруг тем более что случится
Комментарии излишни.
Quod licet Jovi, non licet bovi, так-то. Мол, вы, унтерменши, себя-то с небожителями не равняйте.
Цікаво, якщо цю мегеру спитати про її ЛГБТ-синулю, що вона відповість? "Да, порется в дымоход, но несравненно чище и человечнее"?
...
Усіма кінцівками ЗА!