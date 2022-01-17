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У Росії натякають, що розташують ядерну зброю поблизу США, якщо не буде поступок щодо розширення НАТО, - NYT

У Росії натякають, що розташують ядерну зброю поблизу США, якщо не буде поступок щодо розширення НАТО, - NYT

У Росії натякають на можливість розміщення ядерних ракет поблизу території США, якщо країни Заходу підуть на поступки в питанні розширення НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в недільній публікації The New York Times.

Зазначається, що президент Путін хоче розширити сферу впливу Росії у Східній Європі та заручитися письмовими зобов'язаннями США й НАТО про те, що Альянс не розширюватиметься за рахунок пострадянських країн. Інакше, говорили представники російської сторони в кулуарах перемовин, які відбулися минулого тижня, Москва вдасться до заходів, які гостро відчуватимуться у Європі та США.

Пролунали натяки - утім, не до кінця сформульовані - що ядерна зброя може бути розміщена неподалік узбережжя США, що до п’яти хвилин скоротить час польоту ракет до Вашингтона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення Росії до України скоріш ймовірне, ніж ні, - Волкер

Ці натяки, вказує NYT, збігаються з оцінками американської розвідки щодо ймовірних намірів Росії стосовно розгортання нових ядерних сил, зокрема тактичної ядерної зброї або нового арсеналу гіперзвукових ракет.

Крім того, зауважується в публікації, армія російських хакерів може посіяти хаос в електромережах Європи та США.

Водночас, коментує видання, все це може бути блефом Путіна - частиною кампанії залякування та способом привернути до себе увагу Байдена, який вважає основним суперником США економічно розвинений Китай, а не Росію.

Також читайте: Росія не виключає розміщення на території Білорусі ядерної зброї, якщо США і НАТО відмовляться обговорювати "гарантії безпеки", - МЗС РФ

Автор: 

росія (65336) ЗМІ (1361) США (23024) ядерна зброя (1155)


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Топ коментарі
+31
Боже, ну какие придурки...валить их надо. И самое простое - уничтожить экономически. Денег еще потом все заработают. Но бешеный шакал хотя бы сдохнет.
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17.01.2022 00:59
+28
выгребная яма может разместить свою ядрённое оружие только затопив рядом со штатами свои подводные лоханки
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17.01.2022 00:58
+24
Ойц! Лаврову це не сподобається, у нього донька громадянка США та живе у клятій пєндосії.

Американці можуть починати боятися лише тоді, коли з Америки втече остання лічінка останнього депутата госдури.
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17.01.2022 01:16
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выгребная яма может разместить свою ядрённое оружие только затопив рядом со штатами свои подводные лоханки
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17.01.2022 00:58 Відповісти
В 2022 году может начаться массовая гонка вооружений среди лидирующих военных сил, включая Россию, США, Китай, ЕС и Индию, говорится в "шокирующих прогнозах" Saxo Bank.Ежегодные "шокирующие предсказания"Saxo Bank в основном касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной "ударной волной". Гиперзвуковые технологии представляют собой революционную угрозу давнему военно-стратегическому статусу-кво, считает Saxo Bank. С одной стороны, они делают бесполезными целые виды вооружения, например, надводные корабли, которые не будут иметь возможности защититься от гиперзвуковой атаки.С другой стороны, отмечают в банке, новое оружие может пошатнуть веру в принцип взаимного гарантированного уничтожения в случае ядерной войны, поскольку скорость и маневренность гиперзвуковых технологий порождает веру в то, что превосходящая оборона может полностью предотвратить атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара.
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17.01.2022 08:41 Відповісти
Усе балисцыциские рокеты *************. На узлете ипашат.
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17.01.2022 10:46 Відповісти
Боже, ну какие придурки...валить их надо. И самое простое - уничтожить экономически. Денег еще потом все заработают. Но бешеный шакал хотя бы сдохнет.
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17.01.2022 00:59 Відповісти
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли... (с)
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17.01.2022 01:00 Відповісти
На Чукотці?
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17.01.2022 01:01 Відповісти
на подлодной водочькє да з атомним моторчіком...
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17.01.2022 08:04 Відповісти
Значить суперп-пупер-нано-гіпер-мікро кацапські технології з рогозінського танку ніфуя не долітають. Скільки там лярдів було витрачено?
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17.01.2022 01:03 Відповісти
эти заявления расчитаны на американский и европейский плебс, который начнёт дискуссии, типа, "накуя нам треннировать Украину и Грузию, если взамен мы получим ядерные бимбы рядом с нашими домами??"
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17.01.2022 01:22 Відповісти
Негоже так с избирателями, бросьте эти элитистские замашки. Плебс у нас за Байденовские подачки голосует ему не до путинских раке. А вот среднему классу есть что терять и ему никто внятно не объяснил зачем вооружать Украины. Это мы понимаем зачем потому что есть заинтересованность а средний американец не понимает и проголосует соответственно
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17.01.2022 06:59 Відповісти
Крім того, зауважується в публікації, армія російських хакерів може посіяти хаос в електромережах Європи та США. Джерело:
А як це можуть хакери зробити? Електромережі що до інтернету підключені?
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17.01.2022 01:13 Відповісти
За це кажуть ж не кацапи.
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17.01.2022 01:21 Відповісти
это как в той карикатуре:
ученный: - нам удалось разрушить 10% раковой клетки в лабораторных условиях
журналист: - открыто лекарство от рака!!!
учённый: - мы не открыли лекарство, мы приблизились к будущему, когда это станет возможным
журналист: учённые открыли машину времени!!!
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17.01.2022 01:27 Відповісти
Значить NYT і інші балаболи.То навіщо їх взагалі слухати?
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17.01.2022 01:30 Відповісти
Западный мир не может никак понять, почему "чмошный продавец силоса" так агрессивно ведёт себя со своими покупателями!! отсюда столько теорий, предположений и нерасторопных шагов
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17.01.2022 01:34 Відповісти
Захід реально веде себе недолуго . Хоча колись протистояв совку.
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17.01.2022 01:49 Відповісти
вам так кажется, из-за того что вы боитесь выгребную яму, а западный мир смотрит на неё как на ************** дегенерата
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17.01.2022 01:51 Відповісти
У всіх нормальних людей є якийсь страх. А захід не може просто дивитися, бо це і їх зачіпить.
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17.01.2022 02:03 Відповісти
я не против страха! страх это хорошо и правильно! главное, не теряйте самообладания
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17.01.2022 02:06 Відповісти
Можуть хакнути сервери міністерств енергетики ЄС та США, їхніх електростанцій тощо.
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17.01.2022 07:12 Відповісти
Ці натяки, вказує NYT, збігаються з оцінками американської розвідки щодо ймовірних намірів Росії стосовно розгортання нових ядерних сил, зокрема тактичної ядерної зброї або нового арсеналу гіперзвукових ракет. Джерело:
А що в москалів є арсенал гіперзвукових ракет?
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17.01.2022 01:14 Відповісти
Ойц! Лаврову це не сподобається, у нього донька громадянка США та живе у клятій пєндосії.

Американці можуть починати боятися лише тоді, коли з Америки втече остання лічінка останнього депутата госдури.
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17.01.2022 01:16 Відповісти
Там один "полудурок" в Госдумі запропонував нанести превентивний ядерний удар по ядерному полігону в Неваді щоб пояснить США що вони не жартують! Пора і США "пожартувать" - побудувать посеред полігону ранчо і поселить туди дочку Лаврова
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17.01.2022 06:10 Відповісти
Посадити доньку на ракету))
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17.01.2022 07:14 Відповісти
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17.01.2022 12:34 Відповісти
молодца мокши сделайте это, и сразу вам киздец, ПОЛНЫЙ.
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17.01.2022 01:22 Відповісти
jeshcho toljko 8 let nazad ***** da ostoljnije kremlini glogolili, mol jenki i NATO hochet zatenutj mackvu v novuju gonko vooruzhenije, no mol im eto ne poluchitsia. Vedj mackoviti znajet chem eto zakonchilos proshlij raz.
Tochno, tochno, net nikakoi gonki zhdjoms toljko ishod i razborki nasrasije uzhe.
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17.01.2022 01:30 Відповісти
Тю ****, та хай розташовують.
Я десь уже казав, ерефія нагадує божевільного сусіда-ґалькоґоліка, у якого вдома є багато балонів із газом і стара граната. От він засів у своїй квартирі з тарганами, навів іржавий обріз на двері, другою клешнею тримає РГД-5 і всіх шантажує - "ща весь дом рвану найух! тока рыпнитесь! и бояры мне по-бырому организуйте, бо ща точняк рвану тута всё, падла буду!"
Нюанс полягає в тому, що спецназ S.W.A.T. вміє акуратно знешкоджувати таких мудаків - і цей дебіл навіть не розуміє, що штурмувати хату в лоба через двері ніхто не буде. Зроблять усе так, що він навіть не встигне зрозуміти, що помер.

Приблизно так і з москальською ракетною дубіною. Доволі примітивна зброя, розрахована на класичний армагедон із масовими балістичними ударами. Ясен перець, апокаліптичну термоядерну ******* ніхто влаштовувати не буде. Для превентивного знешкодження ракетної зброї НАТО вже розробили і продовжують розробляти спеціальну машинерію і тактики її застосування. Кацапи навіть не одразу зрозуміють, що вони залишились беззбройними.
Тому нехай розташовують хоч на з@лупі, дурні позбавленці
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17.01.2022 01:35 Відповісти
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17.01.2022 04:05 Відповісти
А если на ишаке ядерную бомбу привезут. Ну или в грузовом контейнере с консервами с доставкой по нужному адресу. Или пару тройку подлодок затопят у американского побережья с ядерными бомбами, а потом по радиосигналу рванут их всех, пока они пристально на экран РЛС смотрят?
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17.01.2022 09:14 Відповісти
Про затоплені бімби - це ще у Хрущова була така ідея, щоб у випадку ґапокаліпсису їх підірвати і знести усе східне узбережжя США колосальним цунамі.
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17.01.2022 13:43 Відповісти
Когда наконец американцы поймут--их дешевле и эффективней бить сразу в рыло. Оне только это понимают
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17.01.2022 01:49 Відповісти
не будут сразу в рыло бить ибо ювенальная юстиция!
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17.01.2022 01:54 Відповісти
Со времени нападения кацапии на Грузию прошло немало времени. Если за десятилетие ,,ювенальная юстиция,, не сработала,то это гавно,а не юстиция.
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17.01.2022 02:14 Відповісти
Вся ця істерія із НАТО шоу для бідних, не більше. Санкції-це і є тема перемовин.
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17.01.2022 02:02 Відповісти
Скоріш уже б Штати повторили фокус Рейгана з нафтою в часи пізнього совка, та пустили б по світу 140М жебраків мокшан.
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17.01.2022 02:04 Відповісти
А где же сегодня столько нефти можно взять? Тут ведь ситуация совсем перевернулась, это же рашка шантажирует снизить объёмы продаж своих углеводородов, и цены уже и так растут как на дрожжах.
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17.01.2022 09:48 Відповісти
А смысл? Ну ударишь ты на пару минут раньше чем получишь ответку.... Апокалипсис гарантирован. А диточок своих и внуков не жалко?
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17.01.2022 02:13 Відповісти
Нету уже СССР, значит нету и никаких советских стран.
И Россия это не СССР.
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17.01.2022 02:21 Відповісти
вольдемар долго чертил циркулем, брал в руки даже курвиметр высчитывая подлетное время и предельный радиус. И таки нашел ? Это Мадуро, больше некому, на Гаити колдунов вуду многовато, Гондурас -название не благозвучно не поймут, любимый остров Остапа Бендера, где он хотел быть губернатором, далековато. А может на Мадейре, вооруженных сил нету, но вина много. Только от Мадуро могут долететь в Америку шапки-ушанки и покрыть всю територию США.
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17.01.2022 02:33 Відповісти
Так лапті і без пристрїв навігації і деталей для кораблів скоро залишаться.
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17.01.2022 02:44 Відповісти
Крім того, зауважується в публікації, армія російських хакерів може посіяти хаос в електромережах Європи та США.

Так і просяться в чебурнет
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17.01.2022 02:47 Відповісти
- Ну, фсё, "Гейропа" с "пиндосами", кончилось ваше мнимое превосходство!... Мы блокируем ваш гнилой Интернет и запускаем нашу "Чебурашку". Будет теперь у нас свой "Чебурнет"!!!
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
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17.01.2022 06:18 Відповісти
Пукин сделал пукъ
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17.01.2022 03:40 Відповісти
.... это будут наноракеты
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17.01.2022 03:46 Відповісти
а бить лаптем по трибуне ООН будут? А то мне это что-то напоминает.
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17.01.2022 03:54 Відповісти
Походу, все идет к тому, шо НАТО согласится за условную 1 гривну разместить на моем участке свои Першинги.
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17.01.2022 04:01 Відповісти
Больше Треша "Дорогие Росияне"! Берега потеряны - куда плыть непонятно, почему бы не утопится?)
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17.01.2022 04:14 Відповісти
Найкраща відповідь, це розміщення ядерних ракет НАТО в Україні націлених на цапів.
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17.01.2022 04:21 Відповісти
К тому все идет. Иначе лаптеунты не угомонятся.
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17.01.2022 05:10 Відповісти
Кста: мож пригодится в борьбе с беспилотниками , как и ваапше с летательными аппаратами... Каарочи, запустил с компа хай-эндовскую FLAC берлагу(усь ротел1570, кентоны CL590.2DC) через специальное для хай-энда стабилизированное питание, параллельно умный телек работает(без звука)... В 2-х метрах от этой берлаги глажу футболку Рибук (искуственная ткань). снимаю с гладильной доски перевернуть другой стороной для глажки футболку и слышу электростатический треск в футболке. Синхронно глюконул начальный хай-эндовский контент, с телевизором, как и глюконула програма лептопа... Я повторил процедуру, чтобы убедиться. Сразу идея возникла : обычный снаряд напичкать каким-нить антистатическим веществом, которое при ба-бахе в воздухе от большой скорости и трении о воздух наэлектризовалось бы похлеще чем футболка, а таких снарядиков запустить в воздух над предполагаемым местом появления летательных аппаратов сколько влезет. Летательный аппарат ,Попадая в облако электростатически заряженных частиц вызывает разряд этих электростатических частиц. В летательном аппарате глючит программа... Хочу заметить , что мое железо довольно-таки хорошо защищено от помех. Но от футболки глючит.так, что пришлось полностью выключать из сети и по новой включать и по новой набирать необходимый алгоритм. Пришлось глажку перенести в другую комнату.
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17.01.2022 04:25 Відповісти
программа
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17.01.2022 05:14 Відповісти
Шамов! Проти такої штуки вже давно придумали "протиотруту" Я ще салабоном був у ШМАС а нам уже розказували про методи боротьби з накопиченням електростатичних зарядів на літальних апаратах Зараз та цілі системи працюють для цього! РОзказували тому що нас готували як механіків АО (електриків)
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17.01.2022 06:24 Відповісти
Пиндосы прытумали рокету шамп для сжигания иликтроники, против каторай я имел протыатруту исчё у 90 гаду. ПС. Илектраимпульсную бамбу прытумали исчё капитсса и сахарович.
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17.01.2022 10:38 Відповісти
Карібський кризіс не дадуть повторити, нехай не фантазують, бо Китай знову "пальчиком пригрозить".
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17.01.2022 06:33 Відповісти
Цікаво - а чи є у росіян таке місце де вони своїх солдат можуть сфотографувать зі зброєю на фоні американської території? У американців таке місце є - на фоні фортеці Івангорода - у естонському місті Нарва
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17.01.2022 06:48 Відповісти
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17.01.2022 07:32 Відповісти
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17.01.2022 07:33 Відповісти
Ти там був? І я не був А от брат мій двоюрідний там служив Казав - "що у нас що у них - камінь і мох! І до ближнього більш-менш нормального населеного пункту - сотні кілометрів!"
А от від Нарви до СПБ - менше сотні кілометрів! І купа заводів ВПК і мільйони "духовноскрепних" під ударом
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17.01.2022 08:50 Відповісти
Чорнобильський " прапор" касабам в дупу.
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17.01.2022 07:04 Відповісти
Немецкие ученые призвали правительство Германии «коренным образом» изменить политику в отношении России. Письмо 73-х экспертов по Восточной Европе и России, инициированное историком Андреасом Умландом, адресовано парламенту и правительству ФРГ и опубликовано в немецкой прессе на фоне кризиса вокруг Украины по итогам прошедших на этой неделе переговоров представителей Москвы с США, НАТО и ОБСЕ по «гарантиям безопасности» для властей РФ.

«Кремль нагло демонстрирует претензии на свое исключительное право отстаивать свои интересы на территории других суверенных государств. В обход международных правил, договоров и организаций Москва охотится на своих врагов по всему миру. Кремль пытается подорвать политические процессы, верховенство закона и социальную сплоченность в других странах, среди прочего, с помощью кампаний ненависти и хакерских атак. »

«Германия сыграла ключевую роль в предотвращении вступления Грузии и Украины в НАТО. В 2019 году федеральное правительство пыталось добиться повторного допуска российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, хотя Москва не выполнила ни одного из условий для этого символического действия.»

«Нападение Путина на Украину в 2014 году кажется почти логическим следствием того, что в предыдущие двадцать лет Германия закрывала глаза на российскую неоимпериалистическую политику.»

«В интересах международной безопасности, европейской интеграции и общих норм Берлин должен наконец сократить разрыв между своей публичной риторикой и реальной практикой в ​​Восточной Европе. Это должно быть выражено в ряде параллельных и конкретных мер политического, правового, дипломатического, гражданского, технического и экономического характера. …За хорошими речами в Берлине должны, наконец, последовать и практические шаги, куда более эффективные, чем раньше».
https://www.rfi.fr/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/20220116-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-73-%D1%85-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2-%D0%BA-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%84 https://www.rfi.fr/ru/европа/20220116-письмо-73-х-германия-эксперты-призыв-к-властям-фрг-изменение-политики-в-отношении-рф
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17.01.2022 07:21 Відповісти
лавров и пукин своим дочуркам ядерные шахидские пояса на дни рожденья подарят?
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17.01.2022 07:26 Відповісти
Ооо, давайте, и поскорее забудем это эфемерное образование на север от Украины
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17.01.2022 07:46 Відповісти
Беларусь уже скоро забудем.
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17.01.2022 08:11 Відповісти
А Кубу и Венесуэлу спросили, оно им надо?
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17.01.2022 07:54 Відповісти
Умом рашистов не понять
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17.01.2022 08:16 Відповісти
Такими понтами кацапы неумолимо приближают нефтяное эмбарго....
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17.01.2022 08:34 Відповісти
Ильюша Медведев, Лиза Пескова,Коля Мизулин, Антоша Астахов, Андрюша Якунин, Катя Лаврова и многие другие будут наводить Искандера и Цирконы по геолокация своих айфонов, как герои второй мировой: - вызываю огонь на себя
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17.01.2022 08:44 Відповісти
Коля Мізулін живе у Швейцарії і захоплюється саме тим що проклинає його мама в Госдумі - "тулиться в задницю"!
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17.01.2022 08:55 Відповісти
З https://lurkmore.to/%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 тематичної статті на лурці :

Штрафы (sic!) за развод. Видимо, для того, чтобы супруги ещё больше любили друг друга, а еще не заключившие союза не торопились со столь важным решением.
И всё бы ничего, в Госдуре и не такое случается, но во время очередного интервью это ваше Эхо Мацы задало героине статьи интересный вопрос: а как она относится к недавнему разводу со своей благоверной, сюрприз-сюрприз, Владимира Владимировича «Наше всё» Путина?! Итог был предсказуем: вырвавшийся из глубин мизулинского подсознания наружу Человек-совок тут же проявил чудеса толерантности и низкопоклонства:

Никакого расхождения поведения супругов Путиных с проектом концепции государственной семейной политики, который я презентовала на координационном совете по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, нет. … на мой взгляд, они подали пример цивилизованного развода, уважения друг к другу и сохранения по отношению друг к другу личных обязательств и заботы, если вдруг тем более что случится

Комментарии излишни.
Quod licet Jovi, non licet bovi, так-то. Мол, вы, унтерменши, себя-то с небожителями не равняйте.

Цікаво, якщо цю мегеру спитати про її ЛГБТ-синулю, що вона відповість? "Да, порется в дымоход, но несравненно чище и человечнее"?
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17.01.2022 13:55 Відповісти
У нас тоже есть ядерное оружие!!! У нас есть Атомные Электростанции!!!
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17.01.2022 10:09 Відповісти
Прышлют якуцкава ваятеля и он наваяить.
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17.01.2022 10:31 Відповісти
Хреново вас на "Лахті" інструктують - він і для Росії цього року нічого не побудував!
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17.01.2022 13:48 Відповісти
А США ПУСТЬ ДАЕТ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ УКРАИНЕ, ПОЛЬШЕ, ЛИТВЕ, ЛАТВИИ, ЭСТОНИИ, ШВЕЦИИ И ФИНЛЯНДИИ !)
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17.01.2022 11:36 Відповісти
А ХЙЛА НА УРАЛ И В БУНКЕР ПОСАДИТЬ ПОЖИЗНЕННО !!!
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17.01.2022 11:37 Відповісти
Россияне серьезно больны - какая страна в Латинской Америке разрешит им разместить у себя ядерное оружие ? Никто не разрешит - побоятся США.
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17.01.2022 11:42 Відповісти
А если США разместят свои ядерные силы допустим , в Украине под Хмельницким или Ровно!! как вы думаете, У пуйла-***** и Таракана Лукашенко штаны будут полные гавна или нет?? Можете не сомневаться,, что им даже памперсы не помогут!! Придурки коммунистическо-российско фашисткие!!
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17.01.2022 12:02 Відповісти
А если США разместят свои ядерные силы допустим , в Украине под Хмельницким или Ровно!!
...
Усіма кінцівками ЗА!
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17.01.2022 13:46 Відповісти
 
 