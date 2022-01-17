У Росії натякають, що розташують ядерну зброю поблизу США, якщо не буде поступок щодо розширення НАТО, - NYT

У Росії натякають на можливість розміщення ядерних ракет поблизу території США, якщо країни Заходу підуть на поступки в питанні розширення НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в недільній публікації The New York Times.

Зазначається, що президент Путін хоче розширити сферу впливу Росії у Східній Європі та заручитися письмовими зобов'язаннями США й НАТО про те, що Альянс не розширюватиметься за рахунок пострадянських країн. Інакше, говорили представники російської сторони в кулуарах перемовин, які відбулися минулого тижня, Москва вдасться до заходів, які гостро відчуватимуться у Європі та США.

Пролунали натяки - утім, не до кінця сформульовані - що ядерна зброя може бути розміщена неподалік узбережжя США, що до п’яти хвилин скоротить час польоту ракет до Вашингтона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення Росії до України скоріш ймовірне, ніж ні, - Волкер

Ці натяки, вказує NYT, збігаються з оцінками американської розвідки щодо ймовірних намірів Росії стосовно розгортання нових ядерних сил, зокрема тактичної ядерної зброї або нового арсеналу гіперзвукових ракет.

Крім того, зауважується в публікації, армія російських хакерів може посіяти хаос в електромережах Європи та США.

Водночас, коментує видання, все це може бути блефом Путіна - частиною кампанії залякування та способом привернути до себе увагу Байдена, який вважає основним суперником США економічно розвинений Китай, а не Росію.

Також читайте: Росія не виключає розміщення на території Білорусі ядерної зброї, якщо США і НАТО відмовляться обговорювати "гарантії безпеки", - МЗС РФ