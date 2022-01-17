Серед "слуг народу" поки "навіть не обговорюється" звернення до КСУ щодо проведення виборів до Ради на рік пізніше, - Веніславський
Представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що вибори до Верховної Ради мають відбутись у 2024 році, а не 2023-му, як це заплановано.
Про це він заявив під час розмови з журналістом Валерієм Калнишем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
За словами Веніславського, якщо вибори відбудуться у жовтні 2023 року, то парламент не допрацює, що буде порушенням матеріальної норми Конституції; а якщо провести голосування у жовтні 2024-го, то депутати перепрацюють кілька місяців - у цьому теж "буде проблема".
"Я вважаю, що вибори мають відбутись у 2024 році. З одного боку, є матеріальна норма, яка свідчить, що термін повноважень Верховної Ради становить п’ять років. І є процедурна норма, яка свідчить, що чергові вибори до Верховної Ради України проводяться в останню неділю жовтня на п’ятому році каденції Верховної Ради", - сказав він, назвавши це питання "дуже дискусійним".
Веніславський додав, що поки не чув розмов серед "слуг народу" щодо звернення до КСУ щодо зміни черговості виборів і таке рішення поки "навіть не обговорюється".
Під час пресмарафону 26 листопада 2021 року Зеленський припустив, що черга проведення планових парламентських і президентських виборів може бути змінена. Тоді він сказав, що з таким запитом депутати можуть звернутися до Конституційного суду.
У грудні перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що нардепи поки що не зверталися до КСУ за розʼясненням щодо можливості перенесення парламентських виборів з 2023-го на 2024 рік.
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Вы лучше назначьте их в четвер последнего месяца, а какого года решите в день выборов а выборы Зеленского проведете в день выборов Путина, а как же иначе-два равновеликих.
https://www.youtube.com/watch?v=z0MZD29r_QQ
DESPACITO
https://www.youtube.com/watch?v=7LUm-E4GPU8
Ana Pop
всіх зробила)
https://www.youtube.com/watch?v=2Ikde6AaNh4
https://www.youtube.com/watch?v=6NXnxTNIWkc
https://www.youtube.com/watch?v=HaLeZgkypjo
https://www.youtube.com/watch?v=UtXWBiI5o-M
А кандидати...!?
https://youtube.com/watch?v=idQ7OOnmDlY
https://youtube.com/watch?v=idQ7OOnmDlY
Пожизненно! С переходом отпрыскам в наследство!
Таких депутатов надо охранять и размножать.