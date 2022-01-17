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Серед "слуг народу" поки "навіть не обговорюється" звернення до КСУ щодо проведення виборів до Ради на рік пізніше, - Веніславський

Серед

Представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що вибори до Верховної Ради мають відбутись у 2024 році, а не 2023-му, як це заплановано.

Про це він заявив під час розмови з журналістом Валерієм Калнишем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За словами Веніславського, якщо вибори відбудуться у жовтні 2023 року, то парламент не допрацює, що буде порушенням матеріальної норми Конституції; а якщо провести голосування у жовтні 2024-го, то депутати перепрацюють кілька місяців - у цьому теж "буде проблема".

"Я вважаю, що вибори мають відбутись у 2024 році. З одного боку, є матеріальна норма, яка свідчить, що термін повноважень Верховної Ради становить п’ять років. І є процедурна норма, яка свідчить, що чергові вибори до Верховної Ради України проводяться в останню неділю жовтня на п’ятому році каденції Верховної Ради", - сказав він, назвавши це питання "дуже дискусійним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні виборам за законом Януковича", - громадські організації та партії виступили проти повернення до змішаної виборчої системи

Веніславський додав, що поки не чув розмов серед "слуг народу" щодо звернення до КСУ щодо зміни черговості виборів і таке рішення поки "навіть не обговорюється".

Під час пресмарафону 26 листопада 2021 року Зеленський припустив, що черга проведення планових парламентських і президентських виборів може бути змінена. Тоді він сказав, що з таким запитом депутати можуть звернутися до Конституційного суду.

У грудні перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що нардепи поки що не зверталися до КСУ за розʼясненням щодо можливості перенесення парламентських виборів з 2023-го на 2024 рік.

Також читайте: "Ні виборам за законом Януковича", - громадські організації та партії виступили проти повернення до змішаної виборчої системи

Автор: 

вибори (6694) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+23
Ну понеслась! Хотим поиграть в Януковича, только так, шоб никто не догадался и никому ничего за это небыло.
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17.01.2022 01:38
+10
никогда слуги-урода не клали с прибором на закон и вот опять!
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17.01.2022 01:40
+8
Рыги 2
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17.01.2022 01:49
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Ну понеслась! Хотим поиграть в Януковича, только так, шоб никто не догадался и никому ничего за это небыло.
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17.01.2022 01:38 Відповісти
никогда слуги-урода не клали с прибором на закон и вот опять!
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17.01.2022 01:40 Відповісти
Не, ну а чего так нервозно заявлять... ХМЫ... как будто нет других дел , казалось бы доводящих до истерики, но на которые зебуины так нервно не реагируют(вагнергейт, нехватка газа, угля, подорожание всего и вся, скумбрия по 8 грн и т.д.).
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17.01.2022 04:43 Відповісти
Рыги 2
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17.01.2022 01:49 Відповісти
Да не расстрелять у 2022 лютому и не париться сам КСУ ПО УКАЗУ КЛОУНА РОСПУСКЕ РАДЫ дал четкий Ответ ....только!!!!! народ Украины обладает исключительной и абсолютной властью вплоть до восстания ....
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17.01.2022 08:21 Відповісти
брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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17.01.2022 02:08 Відповісти
так чертовски захотелось "поработать" и все это через пьянящий воздух свободы.
Вы лучше назначьте их в четвер последнего месяца, а какого года решите в день выборов а выборы Зеленского проведете в день выборов Путина, а как же иначе-два равновеликих.
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17.01.2022 02:16 Відповісти
DESPACITO "Десь по світу" українська версія Дрогобицький район

https://www.youtube.com/watch?v=z0MZD29r_QQ
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17.01.2022 02:23 Відповісти
Павло і Марійка - Десь по світу (cover NAVSI100 feat. ЗАХАР - Десь по світу) https://www.youtube.com/watch?v=2V39u8hko48
DESPACITO
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17.01.2022 02:30 Відповісти
Війна на порозі, а свині тільки про корито і можуть думати.
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17.01.2022 02:41 Відповісти
Точно.
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17.01.2022 07:57 Відповісти
старпери мені лайкнуть!
https://www.youtube.com/watch?v=7LUm-E4GPU8
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17.01.2022 02:41 Відповісти
Не тупи,
Ana Pop

всіх зробила)
https://www.youtube.com/watch?v=2Ikde6AaNh4
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17.01.2022 03:37 Відповісти
Сценарий захвата Украины. Завтра арестовывают Порошенко, послезавтра начинается Майдан, далее рашка с союзниками вводят миротворцев "тренировка быстрого ввода войск ОДКБ проводилась в Казахстане", далее рашка отберет у зеленых идиотов все что они имеют и за счет этого восстановят свои потери, а потом свалят назад в свои болота
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17.01.2022 02:52 Відповісти
4 Non Blondes - What's Up
https://www.youtube.com/watch?v=6NXnxTNIWkc
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17.01.2022 02:58 Відповісти
Ana Pop - What's up (Cover 4 Non Blondes)
https://www.youtube.com/watch?v=HaLeZgkypjo
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17.01.2022 03:00 Відповісти
як тобі класика?*
https://www.youtube.com/watch?v=UtXWBiI5o-M
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17.01.2022 03:57 Відповісти
жирна як свинюка, а така молода
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17.01.2022 04:45 Відповісти
Сентименты - в сторону. https://www.youtube.com/watch?v=kpUK_XnNJ34 VENOM - истинная классика - в паузе невинный голос девчушки вас извещает, мол... Ах, как это хорошо... хны...
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17.01.2022 05:02 Відповісти
Нормальный план но боюсь Моя психическая система не переживёт бонусного года зашкваров....
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17.01.2022 04:12 Відповісти
ЛУЦЬК.
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17.01.2022 04:22 Відповісти
вибори сьогодні бо 3е слуги 3еленського доведуть до прірви
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17.01.2022 05:23 Відповісти
валіть сьогодні невігласи
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17.01.2022 05:37 Відповісти
Вибори..то вибори.
А кандидати...!?
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17.01.2022 06:18 Відповісти
Хоч цей рік ще "протурборежимте", спікера ж вже "поховали".
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17.01.2022 06:51 Відповісти
Добрий ранок, Україно!

https://youtube.com/watch?v=idQ7OOnmDlY

https://youtube.com/watch?v=idQ7OOnmDlY

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17.01.2022 07:05 Відповісти
нешановний, ти хто?
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17.01.2022 07:22 Відповісти
Ну чё только год?
Пожизненно! С переходом отпрыскам в наследство!
Таких депутатов надо охранять и размножать.
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17.01.2022 07:38 Відповісти
О, Слуги урода вспомнили про Конституцию! Шось у лиси сдохнэ
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17.01.2022 07:50 Відповісти
8.54 год 17.01 ---- на цей час вже усе в лісах передохло
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17.01.2022 08:55 Відповісти
"Слуги" підсанкційного олігарха мають не забувати, що сама висока інстанція в Україні - це Майдан. Їхні мутки і фальсифікауції не пройдуть. Будукть бігти один поперед одного на засрашку, бо в Європі такі не потрібні і втрпатять те, що встигли "наколядувати". Частина "слуг" служить і "ху@лу", а думаю, що вони самі себе задокументували.
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17.01.2022 08:17 Відповісти
Выборы должны быть уже в этом году году,а не в 23 или 24, для избирателей зелёное болото в раде это кучка обманувших их крысят представляющих интересы бени и ахметки,а не легитимные законодатели.
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17.01.2022 08:21 Відповісти
Виходить, що вже зламали через коліно Конституційний суд? Як бистро недоюрист засвоїв методи фальсифікації і узурпації влади. Ми розуміємо, що немає бажання йти в тюрму за великі злочини, які здійснюють кожної доби, але від цього діватися нікуди. Знав куди йшов? Знав, що творив? Але не думав, що все так неочікувано закінчиться?
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17.01.2022 08:29 Відповісти
Очевидно, що вибори треба проводити в 2023 році. Бо інакше, після того як спливе п'ятий рік повноважень, усі рішення ВРУ будуть незаконними і це фактично буде узурпацією влади.
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17.01.2022 09:53 Відповісти
 
 