Український воїн зазнав поранення внаслідок дій російських військ на Донбасі. За добу зафіксовано 1 порушення "тиші", - штаб ООС
Упродовж минулої доби, 16 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Так, у бік Катеринівки збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили у штабі.
Зазначається, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 17 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.
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Горіть у пеклі москалі !!!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!
До Дніпра з району проведення операції об'єднаних сил був доправлений поранений 23-річний доброволець. В районі проведення ООС спостерігається інтенсифікація бойових дій, що призводить до поранень і втрат
Як пише у https://www.facebook.com/yurii.skrebets/posts/4874406109321422 Facebook заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова Юрій Скребець, було поранено військового парамедика Михайла, родом з Рівненщини. Він отримав кульове поранення правої підключичної ділянки під час ворожого обстрілу позицій ЗСУ з кулемету, в той момент, коли він надавав невідкладну допомогу пораненому воїну. Обох (і воїна і парамедика) доправили до військового шпиталю міста Покров, де бійцю вилучили кулю, а парамедик був доправлений до лікарні Мечникова. Вже тут, у лікарні в нього відкрилася артеріальна кровотеча, яку викликала застрягла у судинах оболонка кулі. Була проведена складна і довготривала операція з вилучення уламку та заклеювання ушкодженої артерії мікроспіралями.
"Наш поранений колега зрозумів, що з ним відбулося, лише коли прокинувся в палаті, та лікарі розповіли йому про чудесне спасіння. Складна операція аж ніяк не погіршила стан бійця. Знову проситься на передову. Але спочатку, друже, одужай!", - пише Скребець.