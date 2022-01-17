Український воїн зазнав поранення внаслідок дій російських військ на Донбасі. За добу зафіксовано 1 порушення "тиші", - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 16 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, у бік Катеринівки збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили у штабі.

Зазначається, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 17 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.