"Свідчення Чуркіна в Радбезі ООН ще відгукнуться РФ", - Кислиця нагадав, якою брехнею Росія виправдовувала агресію проти України

У День пам’яті захисників Донецького аеропорту постійний представник України при ООН Сергій Кислиця нагадав, як свого часу на засіданні Ради Безпеки Росія виправдовувала агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

"Чуркін (тодішній постпред Росії при ООН, нині покійний. - Ред.) намагався виправдати дії Росії наявністю "копії оригіналу заяви" Януковича, який звернувся до РФ із проханням використати підрозділи збройних сил Росії в Україні", - зазначив Кислиця.

За його словами, це був безпрецедентний випадок в історії ООН після завершення холодної війни, коли "постійний член Ради безпеки, радше країна, яка захопила це місце, вчиняє такі дії".

"Звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича Путіна з проханням використати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності, захисту населення України. Віктор Янукович, 1 березня 2014 року", - цитував Віталій Чуркін на засіданні Радбезу ООН лист президента-зрадника.

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Проте згодом Дмитро Пєсков заявив, що листа Януковича не було, зауважив Сергій Кислиця. Він навів слова речника президента РФ: "Річ у тому, що жодного листа офіційно до адміністрації президента не надходило. Жодного подібного документа в адміністрації президента не реєструвалося".

"Тобто посол Путіна на весь світ заявив, що лист Януковича існував, а рупор Путіна - що не було жодного листа", - зазначив Кислиця.

Незадовго до цих заперечень Пєскова Чуркін помер – "чи то отруївся, чи то серцевий напад стався", нагадав український дипломат. І наголосив: свідчення Чуркіна в Радбезі ООН ще відгукнуться Росії – "така доля чекає на всіх убивць та їхніх посіпак".