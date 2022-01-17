"Свідчення Чуркіна в Радбезі ООН ще відгукнуться РФ", - Кислиця нагадав, якою брехнею Росія виправдовувала агресію проти України
У День пам’яті захисників Донецького аеропорту постійний представник України при ООН Сергій Кислиця нагадав, як свого часу на засіданні Ради Безпеки Росія виправдовувала агресію проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".
"Чуркін (тодішній постпред Росії при ООН, нині покійний. - Ред.) намагався виправдати дії Росії наявністю "копії оригіналу заяви" Януковича, який звернувся до РФ із проханням використати підрозділи збройних сил Росії в Україні", - зазначив Кислиця.
За його словами, це був безпрецедентний випадок в історії ООН після завершення холодної війни, коли "постійний член Ради безпеки, радше країна, яка захопила це місце, вчиняє такі дії".
"Звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича Путіна з проханням використати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності, захисту населення України. Віктор Янукович, 1 березня 2014 року", - цитував Віталій Чуркін на засіданні Радбезу ООН лист президента-зрадника.
Проте згодом Дмитро Пєсков заявив, що листа Януковича не було, зауважив Сергій Кислиця. Він навів слова речника президента РФ: "Річ у тому, що жодного листа офіційно до адміністрації президента не надходило. Жодного подібного документа в адміністрації президента не реєструвалося".
"Тобто посол Путіна на весь світ заявив, що лист Януковича існував, а рупор Путіна - що не було жодного листа", - зазначив Кислиця.
Незадовго до цих заперечень Пєскова Чуркін помер – "чи то отруївся, чи то серцевий напад стався", нагадав український дипломат. І наголосив: свідчення Чуркіна в Радбезі ООН ще відгукнуться Росії – "така доля чекає на всіх убивць та їхніх посіпак".
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ще все попереду
- Вчера на вокзале ко мне подошла старушка и предложила купить "русскую" вечную иглу для примуса, а я не купил. Мне не нужна вечная игла. Я не хочу жить вечно.
«Ракета, которая попадет по Неваде, это может быть и болванка, но в принципе может быть и ядерный взрыв, потому что полигон - ядерный, он приспособлен к взрывам», - заявил политик.Он также предложил проводить показательные полеты над городами и «удары» бомбами по американским лабораториям с биологическим оружием. По мнению депутата, это заставит рядовых американцев почувствовать, что угроза ответного удара России на агрессию со стороны США не блеф. Когда граждане Соединенных Штатов это поймут, они надавят на своих политиков.
_Вот такие риторика - и многочисленные преступления вурдалаков! - результат многолетней бездеятельной пассивности Запада, отказавшегося тушить пожар в самом начале! Тупые, безответственные уроды!!
Немцов, казав, що вини в кремлі еданутые.
Як за допомогою БРЕХНІ Росія в 1686р підпорядкувала під себе Київський Патріархат і з якою скаженою піною в роті, РПЦ доказує, що це не так. "Русский мир" розсипається. Тому "Как обустроить Россию" - дуже нагальна тема для Путіна, який до дати 100річчя створення СССР хоче реанімувати "СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РУССКОГО МИРА"
Країни з назвою "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично .
Були угро-фінські племена , жінок яких згвалтували ординці татаро-монгольської орди , в результаті чого утворився Мошковський улус Кримсько-татарського ханства , з якого згодом і постала Мошковія ( Мошковське царство ) .
Цар Мошковії , незаконнонароджений син грузинського князька , Петро1 перетворив свою Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская " ( назва "Мошковская" для нього не достатньо благородно звучала ) .
Комуністи перейменували ту імперію в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ерефія , яка поки що існує й дотепер .
На жодній мапі світу , ні в давні часи , ні в теперішні (навіть на мапах самої ерефії ) НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО КОРДОНІВ міфічної "Россіі" саме тому , що її НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО .
Відповідно НЕ ІСНУЄ і НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО й ніяких "русскіх" .
Отже Є ЕРЕФІЯ ( Мошковія ) і Є ЕРЕФЦІ , враховуючи ******* назву їх країни , або ж Є Мошковіти , враховуючи їх історичне походження .
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол с табличкой (Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя.
Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.