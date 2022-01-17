Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 329 млн, померли вже понад 5,5 млн осіб. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 17 січня у світі зареєстрували 1 941 970 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 3 992 особи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 328 827 870 випадків інфікування, з них 1 941 970 за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 557 760 осіб, з них 3 992 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 267,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 36-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 17-ту, за летальними випадками за добу Україна - 13-та у світі та 6-та в Європі.
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