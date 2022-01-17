В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали

За добу 16 січня в Україні зафіксовано 5 072 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 407, медпрацівників – 72).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 16 січня в Україні:

зафіксовано 5 072 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 407, медпрацівників – 72);

23 286 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей, додаткову дозу отримали 105 людей, бустерну дозу – 4 217 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 329 млн, померли вже понад 5,5 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 213 осіб;

летальних випадків – 78;

одужало – 2 520 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 759 530 осіб;

одужало – 3 556 162 особи;

летальних випадків – 98 361;

проведено ПЛР-тестувань – 17 182 817.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 людей, з них отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, отримали додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей. Загалом проведено 29 372 377 щеплень", - розповіли в МОЗ.





