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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали

За добу 16 січня в Україні зафіксовано 5 072 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 407, медпрацівників – 72).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 16 січня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали 01 зафіксовано 5 072 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 407, медпрацівників – 72);

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали 01 23 286 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей, додаткову дозу отримали 105 людей, бустерну дозу – 4 217 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 329 млн, померли вже понад 5,5 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали 01 госпіталізовано – 1 213 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали 01 летальних випадків – 78;

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали 01 одужало – 2 520 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали 01 захворіло – 3 759 530 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали 01 одужало – 3 556 162 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали 01 летальних випадків – 98 361;

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 17 182 817.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 людей, з них отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, отримали додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей. Загалом проведено 29 372 377 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали 12

Автор: 

МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Суд во Франции признал смерть от COVID-вакцины самоубийством



Во Франции наделало шума дело состоятельного пожилого парижского предпринимателя, который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер от COVID-вакцинации. Страховая компания отказались выплачивать деньги родственникам умершего, а суд признал правоту компании, сообщает https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt/ Unser Mitteleuropa , пишет УНН.

Детали

Как указано, страховая компания отказалась сделать выплаты семье, потому что полис явно исключает использование экспериментальных лекарств и методов лечения (включая вакцинацию от коронавируса). Семья подала в суд на страховую компанию, но проиграла.

Судья, как указано, заявил, что "побочные эффекты экспериментальной вакцины предаются гласности, и умерший не мог заявлять о незнании, когда добровольно принимал вакцину. Во Франции нет закона или предписания, обязывающего его делать прививку. Следовательно, его смерть по сути является самоубийством".

Отмечается, что "самоубийство также исключено из полиса".

https://www.unn.com.ua/ru/news/1960287-viznav-smert-vid-covid-vaktsini-samogubstvom-rishennya-sudu-u-frantsiyi-viklikalo-rezonans
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17.01.2022 08:34 Відповісти
 
 