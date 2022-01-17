В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали
За добу 16 січня в Україні зафіксовано 5 072 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 407, медпрацівників – 72).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 16 січня в Україні:
зафіксовано 5 072 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 407, медпрацівників – 72);
23 286 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей, додаткову дозу отримали 105 людей, бустерну дозу – 4 217 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 213 осіб;
летальних випадків – 78;
одужало – 2 520 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 759 530 осіб;
одужало – 3 556 162 особи;
летальних випадків – 98 361;
проведено ПЛР-тестувань – 17 182 817.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 людей, з них отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, отримали додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей. Загалом проведено 29 372 377 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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Во Франции наделало шума дело состоятельного пожилого парижского предпринимателя, который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер от COVID-вакцинации. Страховая компания отказались выплачивать деньги родственникам умершего, а суд признал правоту компании, сообщает https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt/ Unser Mitteleuropa , пишет УНН.
Детали
Как указано, страховая компания отказалась сделать выплаты семье, потому что полис явно исключает использование экспериментальных лекарств и методов лечения (включая вакцинацию от коронавируса). Семья подала в суд на страховую компанию, но проиграла.
Судья, как указано, заявил, что "побочные эффекты экспериментальной вакцины предаются гласности, и умерший не мог заявлять о незнании, когда добровольно принимал вакцину. Во Франции нет закона или предписания, обязывающего его делать прививку. Следовательно, его смерть по сути является самоубийством".
Отмечается, что "самоубийство также исключено из полиса".
https://www.unn.com.ua/ru/news/1960287-viznav-smert-vid-covid-vaktsini-samogubstvom-rishennya-sudu-u-frantsiyi-viklikalo-rezonans