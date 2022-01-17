"Влада готує провокації і в Жулянах, і під судом": активісти та представники "ЄС" збираються на акцію біля аеропорту "Київ"

Партія "Європейська Солідарність" разом із громадськими активістами, ветеранами війни проти російської агресії готова дати відсіч будь-яким провокаціям з боку влади чи найнятих нею "тітушок" .

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС", про це в Жулянах, де збираються люди з усіх куточків України на акцію проти політичних репресій і свавілля влади, сказав ветеран війни з Росією, депутат Київради Олександр Погребиський.

"За останні два з половиною роки ми бачимо, як країна скочується у зворотньому напрямку. Ми сюди прийшли захистити демократію, свободу слова і правосуддя в Україні. Якщо вже таким чином зараз за надуманою справою, використовуючи політичне переслідуваня, влада коїть те, що ми бачимо, то завтра вона буде це робити з кожним патріотом, з кожним учасником війни, і вона вже це робить" – говорить Погребиський.

"Я бачу системну руйнацію цінностей, які по суті країна і нація виборювала усі роки війни і Майдану. Ми маємо захистити демократію, яку наші хлопці і дівчата захищають на лінії фронту", – каже ветеран.

"Ми будемо тут, ми будемо під Печерським судом. Ми знаємо, що влада готує провокації і в Жулянах, і під судом. Тут присутні активісти ГО "Справа громад" і "Солідарна молодь", партійні делегації з різних областей. Тут є ветеранська організація "Res_Publika. Брати По Зброї", яка не допустить ніяких провокацій. Так само як і під Печерським судом. Ми попереджаємо владу – будь-які провокації будуть працювати проти неї", – застеріг Олександр Погребиський.

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"З Банкової постійно, систематично роблять подібні провокації проти п’ятого Президента. Це було і минулого року, і позаминулого. Ми доволі ефективно протидіяли. Хочу попередити всіх найнятих "тітушок": всі ваші обличчя, всі ваші дані будуть фіксуватись", – попередив Олександр Погребиський.

Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повертається в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.