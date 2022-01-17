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"Влада готує провокації і в Жулянах, і під судом": активісти та представники "ЄС" збираються на акцію біля аеропорту "Київ"

Партія "Європейська Солідарність" разом із громадськими активістами, ветеранами війни проти російської агресії готова дати відсіч будь-яким провокаціям з боку влади чи найнятих нею "тітушок" .

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС", про це в Жулянах, де збираються люди з усіх куточків України на акцію проти політичних репресій і свавілля влади, сказав ветеран війни з Росією, депутат Київради Олександр Погребиський.

"За останні два з половиною роки ми бачимо, як країна скочується у зворотньому напрямку. Ми сюди прийшли захистити демократію, свободу слова і правосуддя в Україні. Якщо вже таким чином зараз за надуманою справою, використовуючи політичне переслідуваня, влада коїть те, що ми бачимо, то завтра вона буде це робити з кожним патріотом, з кожним учасником війни, і вона вже це робить" – говорить Погребиський.

"Я бачу системну руйнацію цінностей, які по суті країна і нація виборювала усі роки війни і Майдану. Ми маємо захистити демократію, яку наші хлопці і дівчата захищають на лінії фронту", – каже ветеран.

"Ми будемо тут, ми будемо під Печерським судом. Ми знаємо, що влада готує провокації і в Жулянах, і під судом. Тут присутні активісти ГО "Справа громад" і "Солідарна молодь", партійні делегації з різних областей. Тут є ветеранська організація "Res_Publika. Брати По Зброї", яка не допустить ніяких провокацій. Так само як і під Печерським судом. Ми попереджаємо владу – будь-які провокації будуть працювати проти неї", – застеріг Олександр Погребиський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак, яким я повертаюсь в Україну, можуть посадити в Борисполі замість Жулян, - Порошенко

"З Банкової постійно, систематично роблять подібні провокації проти п’ятого Президента. Це було і минулого року, і позаминулого. Ми доволі ефективно протидіяли. Хочу попередити всіх найнятих "тітушок": всі ваші обличчя, всі ваші дані будуть фіксуватись", – попередив Олександр Погребиський.

Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повертається в Україну

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

аеропорт (1851) Жуляни (188) Київ (19525) Погребинський (7) Порошенко Петро (15180)


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Топ коментарі
+23
З певним навіть захватом спостерігаю, як Зе привертає максимальну увагу до Пороха і робить усе можливе, щоб залучити до протестів побільше людей.

Як там, про силу дії та протидії? От на що ми не можемо поскаржитися, так це на брак протидії. Але вони це роблять дуже кумедно.

Я так розумію, поставлена задача не допустити людей у Жуляни на завтра на ранок. Саме тому скасували електрички. З київським комунальним транспортом не вийшло - дякую Кличку, до речі.
На дорогах з областей вже зупиняють автобуси; весь тиждень напередодні залякували перевізників, щоб не давали транспорт на Київ.

Де логіка? Незрозуміло. Ну не встигне частина людей у Жуляни - так встигне до суду. Не встигне до суду - точно встигне на Банкову.

Не в тому ж справа, скільки укранців будуть фізично присутні на вулиці.
Тут головне - скільки з нас не допустять перетворення України на росію чи Білорусь. Скільки українців розуміє, що насправді відбувається у країні.
І це далеко не одні "порохоботи". У багатьох колишніх прихильників Вови зелені окуляри розбилися скельцями всередину, і це аж ніяк не додало їм гарного настрою. https://t.me/nuts_roses/477
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17.01.2022 08:26
+9
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17.01.2022 08:29
+8
Злн пнх
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17.01.2022 08:29
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З певним навіть захватом спостерігаю, як Зе привертає максимальну увагу до Пороха і робить усе можливе, щоб залучити до протестів побільше людей.

Як там, про силу дії та протидії? От на що ми не можемо поскаржитися, так це на брак протидії. Але вони це роблять дуже кумедно.

Я так розумію, поставлена задача не допустити людей у Жуляни на завтра на ранок. Саме тому скасували електрички. З київським комунальним транспортом не вийшло - дякую Кличку, до речі.
На дорогах з областей вже зупиняють автобуси; весь тиждень напередодні залякували перевізників, щоб не давали транспорт на Київ.

Де логіка? Незрозуміло. Ну не встигне частина людей у Жуляни - так встигне до суду. Не встигне до суду - точно встигне на Банкову.

Не в тому ж справа, скільки укранців будуть фізично присутні на вулиці.
Тут головне - скільки з нас не допустять перетворення України на росію чи Білорусь. Скільки українців розуміє, що насправді відбувається у країні.
І це далеко не одні "порохоботи". У багатьох колишніх прихильників Вови зелені окуляри розбилися скельцями всередину, і це аж ніяк не додало їм гарного настрою. https://t.me/nuts_roses/477
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17.01.2022 08:26 Відповісти
Коли Бог хоче когось покарати, то забирає в нього розум, проте за умови, якщо він є
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17.01.2022 08:29 Відповісти
Моніка робить все, щоб Порох став сьомим президентом.
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17.01.2022 08:34 Відповісти
"Цинічні бандери... бандити в мілітарній формі
зі зброєю в руках грабували українців"
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17.01.2022 09:01 Відповісти
Інколи мені здається що моніка робить це спеціально. Бо зрозумів в якій воно дупі. І робить все, щоб скоріше піди з посади президента.
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17.01.2022 08:38 Відповісти
Может это ***** запланировало: кацапы на границе, пороха закрыть, беспорядки, ввод войск под шумок.
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17.01.2022 08:49 Відповісти
Кто будет устраивать беспорядки , тот и подьіграет Путину , єлементарно !
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17.01.2022 08:52 Відповісти
Ага. Теперь понял. Нацжоны со свинками - оно?
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17.01.2022 10:19 Відповісти
- После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно.

О. Бєндер
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17.01.2022 08:28 Відповісти
ЗЕлю - ГЕТЬ!!!
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17.01.2022 08:28 Відповісти
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17.01.2022 08:29 Відповісти
Спаситель нації прилітає? А якби ще місяців зо три побув за кордоном?
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17.01.2022 08:29 Відповісти
Ну не в Буковель же йому їхати на лижах кататися.
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17.01.2022 08:36 Відповісти
Злн пнх
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17.01.2022 08:29 Відповісти
#злн_пнх
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17.01.2022 08:30 Відповісти
Предмет моей лекции - плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея?
Дебют, товарищи, - это «Quasi una fantasia».
А что такое, товарищи, значит идея?
Идея, товарищи, - это человеческая мысль, облечённая в логическую шахматную форму.
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17.01.2022 08:30 Відповісти
Ваш " ідеаліст" в шахмати не грає, у Нью Васюках був проїздом, коли вдаряв автовелопробігом по бездоріжжю, правдА, сидить в цугцвангу вже більше року. І Гришка Распутин и Гришка Отрепьев допомогти не можуть.
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17.01.2022 08:45 Відповісти
це хо такий "ваш ідеаліст", Путостук?
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17.01.2022 20:53 Відповісти
можно подумать, что нищий народ за свои копейки со всех концов страны ринулся на защиту
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17.01.2022 08:35 Відповісти
Я взагалі не розумію чому винуватість чи її відсутність треба доводити на мітингах, а не в суді? Хіба екс гетьман не провів потужні реформи в тому числі і в судовій системі? То для чого цирк?
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17.01.2022 08:39 Відповісти
и я о том же, реформы проведены, бояться нечего,если рыло не в пуху
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17.01.2022 08:43 Відповісти
реформи скасовано зеблазнем, понапхавшим 300% своїх людей до ГБР та судів.
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17.01.2022 09:02 Відповісти
Так що ж це за реформи такі що їх запросто можна скасувати? Що ж це за працівники потужно реформованих органів, які і слова на скасування не сказали? Чим займався екс гетьман п'ять років що доводити свою невинуватість змушений на мітингах?
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17.01.2022 09:13 Відповісти
Сказали. Например бывший прокурор зебени, послал Зе с его рисованными делами на пороха нах.
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17.01.2022 10:23 Відповісти
ага, мєдіаламери к провокациям готови

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17.01.2022 08:32 Відповісти
Так ті що, за обрізаного блазня зараз впрягаєшся? Він же реально вбиває Україну. Ось зараз через відсутність альтернативи таки правильно підтримувати національно орієнтованого шахрая Порошенка. Виходу іншого немає
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17.01.2022 08:35 Відповісти
Печёт у "сметунов"?
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17.01.2022 10:24 Відповісти
ну шо, дЄрьмаче, сиграєшь навального - твої ж бо хазяви хочуть річницю його арешту бурхливо відсвяткувати..?
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17.01.2022 08:37 Відповісти
А с чего ты решил, что это"мєдіаламери к провокациям готови". Где видно из каких они изданий? Или это событие освещать не нужно? Или это дозволено делать только 5му и Прямому?
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17.01.2022 09:26 Відповісти
лексеич, не бойтесьпровокаций, за вами судебная реформа и еще 146 реформ, которые вы успешно провели в стране
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17.01.2022 08:34 Відповісти
На цей раз потрібно остерігатися, як ніколи. "Зелень" і московити бачать кінець своїх хотєлок-мрій, створити тут малоросію, тому можуть стрільнути.
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17.01.2022 08:34 Відповісти
Собственно, именно этого от них все и ждут.

Именно эту ошибку пока еще не повторил за Ялынковичем ЗЕ. Но после крови остановить это будет уже невозможно. И отмыться от крови ЗЕ уже будет не возможно.
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17.01.2022 08:38 Відповісти
Да не посадят эту тварь, максимум домашний арест как и его дружку Мертвечуку.
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17.01.2022 08:35 Відповісти
да зелёную тварь к сожалению не посадят,по крайней мере сегодня
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17.01.2022 08:41 Відповісти
А навіщо Олежка Носков-подоляк ображає Володю Криворізького? Дружками Порошенка і Медведчука ліплять татарови і портнови своїми монтованими плівками, а в реальності якраз Коломойський і Медведчук паритнери - разом у власності мають телеканал "1+1" на якому виступає їх бізнес-проект Володя Криворізький. Не вкурсі? А до цього Володя і його "квартал" виступали на "Інтері" Медведчука. Совпадєніє?
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17.01.2022 08:51 Відповісти
"сіловікі" - ето тє хватали-ташіли, шо за парєбріком, хто не зна'

Петр Порошенко возвращается в Украину.

Экс-президент Украины вместе с женой Мариной вылетел рейсом из Варшавы в Киев. Он прибывает в аэропорт «Жуляны» в 10:10, а на 12:00 (время минское) назначен суд.

К слову, в аэропорту уже готовятся встречать Порошенко: приехали не только его сторонники, а и силовики. - https://t.me/charter97_org/59671 https://t.me/charter97_org/59671

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17.01.2022 08:39 Відповісти
Цирк ПРодовжується.
Роблять з бариги...ідола.
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17.01.2022 08:40 Відповісти
дмитрик ПНХ мелкими прыжками
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17.01.2022 08:48 Відповісти
інформцигани Подоляка стали в стойку, будуть зеленим послідом засирати подію. зараз підтягнеться разом з Лігою захисту сексупльних меншин Сірожа Лещ, планчик розробили, курнули нюхнули .....А де буде дивитись прямий репортаж і чухати свою прокоцану репу син лейтенанта Шмідта.
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17.01.2022 08:40 Відповісти
лексеич, реформы проведены вами, бояться нечего
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17.01.2022 08:44 Відповісти
в черкасской области комик-породист скичко перекрыл трассу двумя фурами
ночью. две фуры поперек. без водителей и полиции.

кстати, а где пропала "сволота"? не слышно и нацпружин. где косатая спряталась?
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17.01.2022 08:45 Відповісти
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17.01.2022 08:48 Відповісти
Швабоді і Нацсуки бігали кожного дня виключно за Порошенко і підтвердили, що вони також годувалися із корита Бені. Сьогодні їх днем з вогнем ніхто не відшукає. Вони свою чорну справу зробили.
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17.01.2022 08:54 Відповісти
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17.01.2022 08:47 Відповісти
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17.01.2022 08:49 Відповісти
"Крутое пике".
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17.01.2022 09:09 Відповісти
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17.01.2022 08:52 Відповісти
Сьогодні пішов відлік кінця правління Найвєлічайшого і його малоросійської "зеленоголубомаланської" команди. І вже хто щоб не робив - час не зупинити.
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17.01.2022 08:56 Відповісти
тварюки! вы хоть ветеранов в свой маразм не вплетайте!!!
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17.01.2022 08:57 Відповісти
то есть, у ветеранов уже и собственные мысли и предпочтения должны отсутствовать?
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17.01.2022 09:05 Відповісти
Армия голосовала ПРОТИВ порошенки! а за "руководство" на посту Верховного Главнокомандующего его судить должен Военный Трибунал по статье "измена Родине"!
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17.01.2022 09:10 Відповісти
не армія, а тиловики
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17.01.2022 11:57 Відповісти
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17.01.2022 08:58 Відповісти
Це державний бюджет.
Бюджет "нарідної" влади, та їх паханів, поповнився до рівня "кінця епохи бідності".
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17.01.2022 09:07 Відповісти
Брехати не вагони грузити.
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17.01.2022 09:29 Відповісти
Тобто прийшли щоб супроводити пана Порошенко до слідчого?
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17.01.2022 09:28 Відповісти
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17.01.2022 18:42 Відповісти
 
 