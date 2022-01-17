У горах Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала: поштовхи відчули і в Одеській області
У горах Румунії стався землетрус, поштовх від якого зафіксували в Одеській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"16 січня за інформацією Головного центру спеціального контролю на території Румунії (район гір Вранча, 125 км від кордону з Україною, на глибині 130 км) зафіксовано підземний поштовх магнітудою 4,4 що поширився на територію Одеської області (Ізмаїльський район) без негативних наслідків", - повідомили у ДСНС.
Звернень від громадян до ДСНС не надходило.
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