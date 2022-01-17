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У горах Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала: поштовхи відчули і в Одеській області

У горах Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала: поштовхи відчули і в Одеській області

У горах Румунії стався землетрус, поштовх від якого зафіксували в Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"16 січня за інформацією Головного центру спеціального контролю на території Румунії (район гір Вранча, 125 км від кордону з Україною, на глибині 130 км) зафіксовано підземний поштовх магнітудою 4,4 що поширився на територію Одеської області (Ізмаїльський район) без негативних наслідків", - повідомили у ДСНС.

Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрус магнітудою 1,3 бала зафіксовано у Закарпатській області

землетрус (179) Одеська область (3236) Румунія (1163) ДСНС (5118)


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Трам-пам-пам...
Крымский разлом наконец-то зашевелился?
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17.01.2022 08:39 Відповісти
Это возмутительно!
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17.01.2022 08:40 Відповісти
 
 