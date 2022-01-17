У Кремля немає важелів впливу на Захід, вторгнення до України є занадто ризикованим, а санкції зруйнують економіку РФ, - "слуга народу" Чернєв
Заява Єнса Столтенберга щодо членства України у НАТО - це спосіб посилити сигнал для Росії про те, що жодних компромісів щодо принципів існування Альянсу бути не може.
Про це заявив нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
За його словами, неформальних домовленостей між Росією та Заходом щодо створення штучних перепон на шляху України до НАТО не існує.
"Емоційні та риторичні заяви Лаврова свідчать про те, що з предметною реакцією у Кремлі досі не визначилися. Насправді, в них не так вже і багато дійсно серйозних важелів для шантажу Заходу. Широкомасштабне вторгнення до України є занадто ризикованим, адже українці чинитимуть опір, а західні санкції вщент зруйнують економіку Росії", - зазначив парламентар.
Чернєв наголосив, що спроба повторити Карибську кризу, підвищити ставки та змусити США піти на домовленості з розділення світу на сфери впливу лише викличе ще більш жорстку реакцію Заходу та посилення політичного, дипломатичного та санкційного тиску на путінський режим.
"Відтак Кремль опинився у дуже складній ситуації, оскільки в нього немає жодного справді ефективного інструменту для того, щоб змусити Захід поступитися своїми принципами. Йти уперед - занадто дорого, відступити назад - вкрай ганебно. А тому, не будучи здатними реалізувати серйозні загрози, вони будуть проявляти активність у тактичних провокаціях та диверсіях, весь час тримаючи світ у напрузі та намагаючись втомити та зламати волю окремих країн. Отже, ми маємо бути готовими до довгого марафону та зміцнювати власну безпеку і надалі", - підсумував "слуга народу".
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дбр забрало в ПП паспорт у Жулянах і не віддає, підтягнувся їх спецназ
https://www.youtube.com/watch?v=gXYGY_8FV3M&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
ну шо, зєбільйо, камази вже готові..?
Ці нероби і пальцем не поворухнули для захисту держави.
Наш парламент збирався на екстрену нараду ? НІ !
А європейці збирались кілька разів !
Особенно повеселило: Отже, ми маємо бути готовими до довгого марафону та зміцнювати власну безпеку і надалі"
Зеленые будут "зміцнювати власну безпеку"! Может он имел в виду "личную безопасность", а не безопасность Украины? Тогда верю.
У випадку х*йла треба розуміти, що цей покидьок має все, що тільки захоче - гроші, абсолютна влада і т.д. Немає жодних гарантій того, що він не розв'яже ядерну війну тільки для того, щоб стати поряд з Гітлером та іншими подібними тварюками, які були в історії. Ніхто точно не знає, що у голові у цього маніяка, він вже старий, а знаючи його методи, слід готуватись і очікувати найгіршого.
Він мабудь товаришує з котом прибиральниці Є Кравець,
що став "анал-літеком"