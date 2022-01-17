У Кремля немає важелів впливу на Захід, вторгнення до України є занадто ризикованим, а санкції зруйнують економіку РФ, - "слуга народу" Чернєв

Заява Єнса Столтенберга щодо членства України у НАТО - це спосіб посилити сигнал для Росії про те, що жодних компромісів щодо принципів існування Альянсу бути не може.

Про це заявив нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

За його словами, неформальних домовленостей між Росією та Заходом щодо створення штучних перепон на шляху України до НАТО не існує.

"Емоційні та риторичні заяви Лаврова свідчать про те, що з предметною реакцією у Кремлі досі не визначилися. Насправді, в них не так вже і багато дійсно серйозних важелів для шантажу Заходу. Широкомасштабне вторгнення до України є занадто ризикованим, адже українці чинитимуть опір, а західні санкції вщент зруйнують економіку Росії", - зазначив парламентар.

Чернєв наголосив, що спроба повторити Карибську кризу, підвищити ставки та змусити США піти на домовленості з розділення світу на сфери впливу лише викличе ще більш жорстку реакцію Заходу та посилення політичного, дипломатичного та санкційного тиску на путінський режим.

"Відтак Кремль опинився у дуже складній ситуації, оскільки в нього немає жодного справді ефективного інструменту для того, щоб змусити Захід поступитися своїми принципами. Йти уперед - занадто дорого, відступити назад - вкрай ганебно. А тому, не будучи здатними реалізувати серйозні загрози, вони будуть проявляти активність у тактичних провокаціях та диверсіях, весь час тримаючи світ у напрузі та намагаючись втомити та зламати волю окремих країн. Отже, ми маємо бути готовими до довгого марафону та зміцнювати власну безпеку і надалі", - підсумував "слуга народу".

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