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Естонія готова розмістити на своїй території тисячі військових швидкого реагування НАТО, - канцлер Міноборони Сальма

Естонія готова розмістити на своїй території тисячі військових швидкого реагування НАТО, - канцлер Міноборони Сальма

У Міністерстві оборони Естонії заявили про готовність розміщення сил швидкого реагування НАТО в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна з посиланням на канцлера Міноборони Естонії Кущі Сальма, якого цитує ERR.

"Ми чітко бачимо, що у плані політики стримування Балтійський регіон слід зміцнити. Є чіткі плани, як це зробити у разі потреби... В Естонії все готове на випадок прибуття сил швидкого реагування НАТО чисельністю до 5 тисяч людей", - сказав він.

За словами канцлера, у місті Тапа є територія для прийняття військових, де, зокрема, можна складувати обладнання, зброю та роздавати її підрозділам.

Він зазначив, навіть якщо для солдатів не вистачить місць у казармах, їх можна буде розмістити в наметах, а якщо солдати на тривалий час залишатимуться в країні, то для них будуть збудовані та казарми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Балтії просять НАТО збільшити військову присутність на своїй території, - прем'єр Естонії Каллас

Нагадаємо, у лютому в Україні стартують військові навчання за стандартами НАТО за участю тренерів з країн Альянсу. Маневри пройдуть у Львівській області.

Зазначимо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в разі вторгнення Росії в Україну НАТО може збільшити присутність на східному фланзі.

НАТО (6460) Естонія (1619)


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Приклад зворотнього "пекельного борошна". Пана Сальма звуть Кусті. В називному відмінку Кусті Сальм. Виправте, будь ласка
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17.01.2022 09:52 Відповісти
Не виправлять, бо вони на ванільному "майдані".
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17.01.2022 10:39 Відповісти
Вы все еще не хотите близости к НАТО? Тогда мы идем к вам!
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17.01.2022 09:52 Відповісти
Ми теж готові розмістити. Можна на Банковій.
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17.01.2022 10:12 Відповісти
МОЛОДЦЫ !****************** ,КАК УСАМУ БЕН ЛАДЕНА !!!!
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17.01.2022 10:18 Відповісти
Эстонцы не дураки.
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17.01.2022 10:25 Відповісти
Лютий плюс. За найменшу шкоду і здійснену загрозу країнам Балтії НАТО повинно розтоптати ворога.
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17.01.2022 10:41 Відповісти
 
 