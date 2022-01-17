Отримання Україною ПДЧ в НАТО було б правильною відповіддю на всі російські провокації, - Чалий

Вікно можливостей для удару по Україні – не таке велике, але загроза є абсолютно реальною.

Про це заявив експосол України в Вашингтоні Валерій Чалий, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Чи дійсно НАТО зголосилося прийняти Україну до своїх лав? Чим відповість Путін?".

"Було б правильною відповіддю на всі російські провокації – щоби у червні цього року, в Мадриді Україна отримала План дій щодо членства в НАТО як програму реформ – причому не тільки в секторі безпеки і оборони", - зазначив він.

За словами Чалого, для цього вже зараз треба зробити певні кроки.

"Причому, як не дивно, в сферах не суто оборонних. Наприклад – в сфері боротьби з корупцією; в сфері надання Службі безпеки України притаманних їй контррозвідувальних функцій, а не якихось інших. Все це в останні місяць-два просто зависло – як в парламенті , так і в Офісі Президента; наприклад, призначення керівника спеціалізованої Антикорупційної прокуратури. Тобто усі ці кроки можуть відновити довіру США, інших країн Заходу, і дати нам можливість претендувати на такий наступний політичний сигнал, як отримання ПДЧ влітку цього року", - пояснив експосол.

Водночас, зазначив Чалий, сценарій повномасштабного входження цих 100 тисяч є менш імовірний. А от комбінована атака на об’єкти критичної інфраструктури (з використанням сектору енергетики), якісь локальні дії з легалізації присутності російських військ в ОРДЛО і подальшого їх просування на Захід – все це є можливо.

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