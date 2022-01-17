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Політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти агресії РФ і не відволікатися на внутрішню поляризацію, - посол Британії Сіммонс

Політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти агресії РФ і не відволікатися на внутрішню поляризацію, - посол Британії Сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала українських політичних лідерів об'єднатися проти агресії з боку РФ та не відволікатися на внутрішню поляризацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на свої сторінці у твіттері.

"Усім політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти російської агресії прямо зараз. У цей час важливо не втратити це з поля зору і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Порошенка", - посол Великої Британії Сіммонс

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти агресії РФ і не відволікатися на внутрішню поляризацію, - посол Британії Сіммонс 01

Велика Британія (5608) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
+8
клоунов послали во власть не для этого
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17.01.2022 10:46
+8
Смешно,а вазелинский лидер?
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17.01.2022 10:50
+5
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17.01.2022 10:56
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Ну это точно не про нас. Вспомните украинскую поговорку про " гетманов".
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17.01.2022 10:45 Відповісти
клоунов послали во власть не для этого
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17.01.2022 10:46 Відповісти
Ну если это намёк на ситуацию с Порошенко ,то он не не политический лидер а лидер жуликов и сам жулик и вор .
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17.01.2022 10:48 Відповісти
Смешно,а вазелинский лидер?
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17.01.2022 10:50 Відповісти
Лідєр дєров.
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17.01.2022 10:52 Відповісти
в спам свинособаку
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17.01.2022 10:51 Відповісти
Якби послиця уточнила,кому з ким об'єднатись...
І що вона називає "поляризацією" ?????
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17.01.2022 10:51 Відповісти
Как-то резануло слово "политический лидер". Где это она таких в Украине увидела?
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17.01.2022 10:53 Відповісти
каломой?
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17.01.2022 10:59 Відповісти
Такое объединение возможно если бы не кремлевская прослойка.
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17.01.2022 10:54 Відповісти
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17.01.2022 10:56 Відповісти
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17.01.2022 10:57 Відповісти
Ante Gotovina@antegotovina69

https://twitter.com/antegotovina69/status/1482970418009026564 2 ч



Зеленський особисто онлайн відстежує український супутник, миттєво реагує на тікток уханьської проститутки з собачкою та на звільнення Шеви з посади тренера. Однак жодної реакції на обстріли, вбивства, війну, наступ РФ. Тільки регіт, відосіки, відпочинки та бухло. Наобирали.
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17.01.2022 11:15 Відповісти
Напоминает фразы о мирных переговорах в Казахстане.
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17.01.2022 10:58 Відповісти
Петро Порошенко не політичний лідер, він кримінальний злочинець.
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17.01.2022 11:01 Відповісти
Доказывать будут суды и прокуратора с рейтингом в 1 процент доверия.
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17.01.2022 11:02 Відповісти
В спам бота,местами слова хоть меняй в предложении тупая свинособака
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17.01.2022 11:03 Відповісти
"П.О.Порошенко звинувачується держзраді Російської Федерації!"
- Панове! Ви в Українському суді!
- Зараз підредактуємо!
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17.01.2022 11:14 Відповісти
сьгодняшні "політичніпідери"
вже обєднались біля
Бєні
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17.01.2022 11:01 Відповісти
В Украине нет разногласий между украинскими политическими лидерами.
Когда посол называет дырявого фсбшного наркомана "политическим лидером", это говорит либо об очень низком уровне дипломатии, либо они уже планируют нарику политическое убежище предоставить на основании того, что он на ворованые деньги у них там в UK недвижимости прикупил.
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17.01.2022 11:10 Відповісти
Так би й було,якби обрані до верхівки влади не працювали ПРОТИ України та її народу!
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17.01.2022 11:11 Відповісти
Что-то подобное европейские посльі уже говорили , когда Саакашвили травили и гнали из Украиньі по приказу Порошенко . А он всего лишь боролся с коррупцией...
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17.01.2022 11:13 Відповісти
Твоя зекрыса вообще саака Грузии выдала-прям на нары,за что их премьер зекрысу благодарил,зесрань)
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17.01.2022 11:27 Відповісти
"Идите н@х#р со своими призывами и со своими баснями по поводу того, что мы должны соблюдать единство перед лицом агрессии [президента РФ Владимира] Путина. Если бы Порошенко был настоящим патриотом, он бы сейчас не возвращался в Украину.)) --
--шеф-редактор "Хвыли", соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко. .
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17.01.2022 11:17 Відповісти
ну, тєпєрь понятно, раді чьєво будущєво неплохо кормится тот тіпа інстітут..?
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17.01.2022 11:19 Відповісти
Так это была мечта буквально всех шавок в Украине -Порох для них всех глыба на пути к президентству их чмошников)
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17.01.2022 11:30 Відповісти
Де там пані посолька побачила політичних лідерів України?
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17.01.2022 11:20 Відповісти
гриша, мухосранском занимайся
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17.01.2022 11:27 Відповісти
а беня в курсе? клоуна, временно являющимся президентом моей страны, можно не спрашивать.
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17.01.2022 11:27 Відповісти
согласен с послом . лидерам нужно объединяться . а вот как с клоунами ( которые у власти ) быть ? им с кем объединяться ?
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17.01.2022 11:30 Відповісти
госпожа Посол! с КЕМ "объединяться"? с кумом путина медведчуком и его партнером и подельником порошенкой???
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17.01.2022 11:36 Відповісти
дуняша, ты про клоуна четырежды уклониста с женой сдававшей передвижение украинских войск, забыла
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17.01.2022 11:42 Відповісти
Цензор- зборище порохоботів
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17.01.2022 11:59 Відповісти
сам вигадав, чи методичка підказала?
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17.01.2022 13:36 Відповісти
я що, казав, що ти - не гебня?
нашо ти мені всю свою гебняву історію вивалив?
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17.01.2022 13:52 Відповісти
щось не дуже довго тобі вдалося чьоткого пацанчіка в собі переховувати
жгі, гебнявий!
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17.01.2022 14:06 Відповісти
все життя я клав на гебнявих
і ти не виключення
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17.01.2022 14:12 Відповісти
в табло отримаєш ти, кацапе
ця країна не для кацапні
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17.01.2022 14:13 Відповісти
Іван Дурко
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17.01.2022 15:26 Відповісти
бубочка краще знає, коли вчиняти внутрішні чвари, він же нє лох какой-то!
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17.01.2022 13:33 Відповісти
люблю, коли в кацапської гебні підгоряє)))
ето - пєстня!
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17.01.2022 14:15 Відповісти
 
 