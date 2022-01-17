"Ми не ведемо перемовини про Україну в обхід України", - глава МЗС Німеччини Бербок
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту в Київ планує обговорити оновлення двосторонніх відносин та зміцнення потенціалу України.
Про це йдеться у її заяві напередодні поїздки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"У Києві я хочу дати зрозуміти, що ми не ведемо перемовини про Україну в обхід України. І як новий федеральний уряд, ми не лише продовжуємо виконувати свої зобов’язання – сьогоднішня 30-та річниця наших дипломатичних відносин є хорошою нагодою для оновлення. Для мене це передусім означає зміцнення потенціалу України. Тому я хочу поговорити про ініціативи щодо сталої модернізації української енергетики, розвитку ринку зеленого водню та пропозиції підтримки кіберзахисту", - заявила Бербок, який приїде в Київ 17 січня.
Глава МЗС Німеччини 18 січня відправиться в Москву і планує там обговорити "довгий список конфліктних питань".
"Як новий федеральний уряд, ми хочемо ґрунтовних і стабільних відносин з Росією. Список конфліктних питань, про які ми маємо говорити, довгий. Останнім часом вони кидають дедалі темнішу тінь на можливості співпраці, що принесла б користь людям наших двох країн: у науці та культурі, у торгівлі та інвестиціях, у відновлюваних джерелах енергії, у боротьбі з кліматичною кризою, яка також стає все гіршою в Росії", - сказала Бербок.
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Такая традиция сложилась во многом из-за географических причин, страна постоянно находилась на отшибе, в территориальной отдалённости от центров мировой цивилизации, и из-за ориентации экономики на добычу, продажу природного сырья вместо созидательной, интеллектуальной деятельности, как во многих цивилизованных странах, где такой уклад экономики способствовал появлению в политике более интеллектуальных, ответственных людей, которые или сами вышли из интеллектуального, высокотехнологичного бизнеса, или были поддержаны структурами такого бизнеса. А в России в политику в основном пролезали и пролезают хамоватые лживые, нахрапистые подлецы, потому что они понимают, что в российской политике при такой структуре экономики, когда достаточно прихапать под себя самые лакомые природные ресурсы, то уже этого достаточно, чтобы долго оставаться во власти, пользоваться благами пребывания вблизи властной кормушки, а всех критиков забивать щедро прикормленным карательно-репрессивным аппаратом, и щедро озолачивая пропаганду, которая за шальные деньги сверху от своих хозяев изображает этих подлецов в более презентабельном виде, на что покупаются обыватели, не понимая, как ими манипулирует пропаганда. Вот такая на самом деле чудовищная история территориальной клоаки, которая веками генерирует отрицательных персонажей во власть, которые потом угрожают безопасности мира, человечества. Начиная с придурковатого психопата, садиста И. Грозного, и далее. Ведь даже 2-ая мировая война началась во многом из-за бандитских действий тогдашнего кремлёвского режима, который хищнически напал на мирную Финляндию, что позволило подобному бандитскому режиму в Германии раскрутить истерию праведной ненависти у своего народа к красному агрессору, что и вылилось позже во вторжение с целью наказать красных бандитов за их злодеяния и бомбёжки мирной Финляндии
Анна+лена, а прізвище: Baer- ведмідь, бок- козел!
Анналена Баербок отправляется в медвежью берлогу"
У нового министра иностранных дел ФРГ деликатная миссия - через всего лишь два месяца после вступления в должность.
В понедельник министр иностранных дел Анналена Баербок (41, Зеленые) отправляется в Киев. Вечером она продолжит путь в Москву - в медвежью берлогу на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым (71).
Лаврова опасаются на дипломатической сцене. В 2019 году он вступил в открытый обмен ударами с предшественником Баербок Хайко Маасом (55, СДПГ), а в прошлом году демонстративно унизил посланника ЕС по иностранным делам Хосепа Борреля (74).
Может ли новичок Бэрбок сравниться с ветераном Лавровым (он в должности уже почти 20 лет)?
Никогда еще страх перед большой войной с Россией не был так высок в Киеве.
Мэр Киева Виталий Кличко (50) в интервью BILD: "Украина возлагает большие надежды на Анналену Баербок. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить российское вторжение. Нам нужно оборонительное оружие и жесткие санкционные угрозы на случай нападения".
Но у Баербок есть проблема: ее партнер по коалиции, СДПГ. Ведущие социал-демократы торпедируют единую линию федерального правительства против Путина, хотят придерживаться газопровода "Северный поток 2" даже в случае дальнейшей агрессии против Украины.
Поэтому Йенс Плётнер, советник по внешней политике канцлера Олафа Шольца (СДПГ) (друга Шредера), будет сопровождать Баербок в поездке Киев-Москва.
(т.е. она что то вроде балабола Кулебы. за которого всё решает Ермак)
Дипломат уверен, что из-за отказа считаться интересы Киева часто игнорируются Берлином. Посол похвалил работу дипломатов в ФРГ, которые «смогли мощно заявить» о себе. Именно из-за этого, добавил Мельник, немецкая элита и «журналистский бомонд» знают о существовании Украины.
Мельник считает, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной. «Думаю, что в этом - наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», - добавил он. Посол считает, что Украина не получила «политического признания». По мнению Мельника, Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию».