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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Китай на фоні військово-дипломатичного дебошу РФ може здаватися більш респектабельним суб’єктом міжнародних відносин, - "слуга народу" Потураєв

Китай на фоні військово-дипломатичного дебошу РФ може здаватися більш респектабельним суб’єктом міжнародних відносин, -

Російська зовнішня політика продовжує концентруватися на трьох напрямках: залякування гарячою війною; шантаж негативними економічними наслідками холодної війни; розкол єдності як у ЄС, так і у НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв в матеріалі "Чи дійсно НАТО зголосилося прийняти Україну до своїх лав? Чим відповість Путін?"

За словами парламентаря, реальною метою сучасної Росії є не досягнення певного status quo, яке буде зафіксоване у якихось міжнародних договорах, а поразка західного світу - його комплексна дестабілізація.

"До речі, цілком імовірно, що ця політика взагалі походить не з Москви, а з Пекіну, який на фоні російського військово-дипломатичного дебошу може здаватися значно більш респектабельним та прогнозованим суб’єктом міжнародних відносин", - зазначив Потураєв.

Водночас, додав нардеп, Захід демонструє, що і його представники можуть давати швидкі та жорсткі відповіді на випади росіян.

"Заяву пана Столтенберга треба розглядати у контексті, так би мовити, "нової російської дипломатії", яка, на відміну від традиційної дипломатії довгих предметних розмов за зачиненими дверима, полягає в оприлюдненні максимально жорстких ультиматумів та публічних, відверто хамських заяв. ... Тут важливе чергове публічне підтвердження незмінності євроатлантичної перспективи України", - наголосив "слуга народу".

Докладніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Читайте: Отримання Україною ПДЧ в НАТО було б правильною відповіддю на всі російські провокації, - Чалий

Автор: 

Китай (4619) НАТО (6460) росія (65336) Євросоюз (13441) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+3
А "слуги" за будь-якої нагоди готові лизнути китайським комунякам.
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17.01.2022 11:15
+3
Потураев - придурок
На фига Китаю дестабилизация западного миру , если в ЕС И США их диаспоры контролируют приличный бизнес, если их товарами заполнены все полки магазинов ?

Потураев - вон из Рады , неуч.
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17.01.2022 11:16
+3
каломойшині слуги давно розчепірюються перед Китаєм, діють за життєвим принципом їхнього найвеличнішого вошдя.
Готові приймати з усіх боків, в будь-яких кількостях.
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17.01.2022 11:20
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Китай миллионы уйгуров посадил в лагеря. Россия какой бы не была, но она таким не занимается. И Европа с СШа это прекрасно понимают.
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17.01.2022 11:10 Відповісти
Да что Вы говорите ? А акты открытого терроризма - Крым , лугандон ? А стертая с земли Чечня?
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17.01.2022 11:19 Відповісти
Это война. У Китая прямо недавно был Гонконг. Тот же Крым по сути.
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17.01.2022 11:21 Відповісти
Россия точно также занимается этническими чистками крымчан. Был бы там миллион татар, миллион бы по концлагерям и развезли.
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17.01.2022 11:22 Відповісти
Россия предпочитает террор, а не лагеря. Это всё-таки разные вещи.
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17.01.2022 11:41 Відповісти
Нахер твоей нацистской расеи лагеря? Они просто зашли в Чечню и убили 300тыс. мирного населения, провели национальную физическую зачисту в бунтующем регионе.
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17.01.2022 11:36 Відповісти
Да, кстати. Я считаю что во многом то что европейцы и американцы сейчас фиксируются на России это их личный интерес. Так как в странах напряженность из-за ковида, а внешняя угроза она как бы переносит внимание. Так что нам повезло в этом плане.
С другой стороны, Россия тоже ведет себя также, чтобы отвлечь от внутреннего кризиса. Вот они подыгрывают друг другу. Главное, чтобы не закончилось большой кровью для нас.
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17.01.2022 11:14 Відповісти
Американцы внешней политикой не интересуются особо, так что вряд ли там когда-нибудь додумаются использовать какую-то "внешнюю угрозу" для отвлечения от чего-то внутри. Особенно, если эта "внешняя угроза" - Северная Нигерия на другом полушарии.
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17.01.2022 11:25 Відповісти
Новостную ленту надо чем-то забивать. Вот сейчас она уже почти год забита новостями о России. Европейские и американские политики выглядят компетентно которые защищают западную цивилизацию, а не сборищем кретином которые не могут организовать нормальный карантин.
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17.01.2022 11:42 Відповісти
А "слуги" за будь-якої нагоди готові лизнути китайським комунякам.
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17.01.2022 11:15 Відповісти
Потураев - придурок
На фига Китаю дестабилизация западного миру , если в ЕС И США их диаспоры контролируют приличный бизнес, если их товарами заполнены все полки магазинов ?

Потураев - вон из Рады , неуч.
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17.01.2022 11:16 Відповісти
каломойшині слуги давно розчепірюються перед Китаєм, діють за життєвим принципом їхнього найвеличнішого вошдя.
Готові приймати з усіх боків, в будь-яких кількостях.
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17.01.2022 11:20 Відповісти
Китаю нужен Гонконг и Индо-Австралийский регион.
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17.01.2022 11:25 Відповісти
Эти диаспоры в США разве что в страшных своих снах видели себя на стороне тоталитарастического режима CCP, от которого они бежали)
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17.01.2022 11:27 Відповісти
о еще адын оця я смотрю еврейским убюлюдкам во валсти комфортнее с узкопленочными желторотыми соитием заниматсья с внючими арабами Оманы Катары саудиты всяки евреев родимых в допу целоваты... и с путиным любовью заниматься в роли "пассивного .....ста"....
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17.01.2022 11:21 Відповісти
Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
.
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17.01.2022 11:28 Відповісти
что-то ты напутал в методичке своей, арабы с евреями воюют.
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17.01.2022 11:29 Відповісти
причем тут кто с кем воююет я о том с кем Вова клоун соитием занимается и не брезгует ничем....
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17.01.2022 11:30 Відповісти
ну так сразу и пиши о том, о чём ты, а не пургу бессмысленную)
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17.01.2022 11:31 Відповісти
Слуга нарлда = отброс
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17.01.2022 11:43 Відповісти
Потураев, чтобы не молоть ерунды и не обольщаться Китаем (хотя вам уже недолго в Раде сидеть) почитай "Искусство войны" - китайцы по этим постулатам уже третье тысячелетие живут.
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17.01.2022 13:49 Відповісти
 
 