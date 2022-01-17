Китай на фоні військово-дипломатичного дебошу РФ може здаватися більш респектабельним суб’єктом міжнародних відносин, - "слуга народу" Потураєв
Російська зовнішня політика продовжує концентруватися на трьох напрямках: залякування гарячою війною; шантаж негативними економічними наслідками холодної війни; розкол єдності як у ЄС, так і у НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв в матеріалі "Чи дійсно НАТО зголосилося прийняти Україну до своїх лав? Чим відповість Путін?"
За словами парламентаря, реальною метою сучасної Росії є не досягнення певного status quo, яке буде зафіксоване у якихось міжнародних договорах, а поразка західного світу - його комплексна дестабілізація.
"До речі, цілком імовірно, що ця політика взагалі походить не з Москви, а з Пекіну, який на фоні російського військово-дипломатичного дебошу може здаватися значно більш респектабельним та прогнозованим суб’єктом міжнародних відносин", - зазначив Потураєв.
Водночас, додав нардеп, Захід демонструє, що і його представники можуть давати швидкі та жорсткі відповіді на випади росіян.
"Заяву пана Столтенберга треба розглядати у контексті, так би мовити, "нової російської дипломатії", яка, на відміну від традиційної дипломатії довгих предметних розмов за зачиненими дверима, полягає в оприлюдненні максимально жорстких ультиматумів та публічних, відверто хамських заяв. ... Тут важливе чергове публічне підтвердження незмінності євроатлантичної перспективи України", - наголосив "слуга народу".
Докладніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С другой стороны, Россия тоже ведет себя также, чтобы отвлечь от внутреннего кризиса. Вот они подыгрывают друг другу. Главное, чтобы не закончилось большой кровью для нас.
На фига Китаю дестабилизация западного миру , если в ЕС И США их диаспоры контролируют приличный бизнес, если их товарами заполнены все полки магазинов ?
Потураев - вон из Рады , неуч.
Готові приймати з усіх боків, в будь-яких кількостях.
.