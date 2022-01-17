Китай на фоні військово-дипломатичного дебошу РФ може здаватися більш респектабельним суб’єктом міжнародних відносин, - "слуга народу" Потураєв

Російська зовнішня політика продовжує концентруватися на трьох напрямках: залякування гарячою війною; шантаж негативними економічними наслідками холодної війни; розкол єдності як у ЄС, так і у НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв в матеріалі "Чи дійсно НАТО зголосилося прийняти Україну до своїх лав? Чим відповість Путін?"

За словами парламентаря, реальною метою сучасної Росії є не досягнення певного status quo, яке буде зафіксоване у якихось міжнародних договорах, а поразка західного світу - його комплексна дестабілізація.

"До речі, цілком імовірно, що ця політика взагалі походить не з Москви, а з Пекіну, який на фоні російського військово-дипломатичного дебошу може здаватися значно більш респектабельним та прогнозованим суб’єктом міжнародних відносин", - зазначив Потураєв.

Водночас, додав нардеп, Захід демонструє, що і його представники можуть давати швидкі та жорсткі відповіді на випади росіян.

"Заяву пана Столтенберга треба розглядати у контексті, так би мовити, "нової російської дипломатії", яка, на відміну від традиційної дипломатії довгих предметних розмов за зачиненими дверима, полягає в оприлюдненні максимально жорстких ультиматумів та публічних, відверто хамських заяв. ... Тут важливе чергове публічне підтвердження незмінності євроатлантичної перспективи України", - наголосив "слуга народу".

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