Погрози "лаврових-захарових" не треба сприймати серйозно, сценарії розвитку планує тільки Путін, - екснардеп Вінник
Заяви генсека НАТО Столтенберга щодо членства України в Альянсі сприймаються РФ як провокативні.
Про це заявив Іван Вінник, народний депутат, секретар комітету нацбезпеки і оборони Верховної Ради України 8-го скликання, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
За його словами, ці заяви створюють аргументи для РФ пояснювати свої дії та погрози проти України.
"Заяви лаврових, рябкових й захарових нам не треба сприймати серйозно, тому що єдиною людиною в РФ хто планує сценарії розвитку ситуації й може дати команду на реалізацію одного чи декількох з них – це Путін . Всі інші – то просто "говорящие головы", завдання яких всім погрожувати щоб Захід почав домовлятися з Путіним", - зазначив екснардеп.
Водночас, додав Вінник, Верховній Раді треба невідкладно зібратися й проголосувати звернення до НАТО в якому подякувати за позицію.
"Вказати на необхідність усунення існуючих проблем у співпраці, зокрема щодо поставки зброї через агентство НАТО, та артикулювати конкретне прохання невідкладно затвердити й надати Україні план дій щодо членства України в НАТО (ПДЧ). Ті самі позиції мають сформулювати в своїх рішеннях Кабмін та РНБО рішенням, уведеним в дію Указом Президентом. Таким чином, Україна продемонструє однозначність та єдність позицій всіх гілок влади, й тоді подивимося чого дійсно варта заява генерального секретаря НАТО", - пояснив він.
Думки інших політиків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.
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Кстати, это могла быть и спецоперация хремля, если хорошо поковырять тему
Я бы Устенко выгнала из ОПУ - не фиг его кормить украинскими налогами за позорные предложения по карточкам .
И очень сильно недооцениваете своего врага - рашу.
"Вы себе не представляете, что я узнал! Оказывается, они НА САМОМ ДЕЛЕ верят, что мы собираемся на них напасть! Представляете? И вот с этими людьми приходится говорить не психиатру, а мне..."(c)