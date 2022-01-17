Погрози "лаврових-захарових" не треба сприймати серйозно, сценарії розвитку планує тільки Путін, - екснардеп Вінник

Заяви генсека НАТО Столтенберга щодо членства України в Альянсі сприймаються РФ як провокативні.

Про це заявив Іван Вінник, народний депутат, секретар комітету нацбезпеки і оборони Верховної Ради України 8-го скликання, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

За його словами, ці заяви створюють аргументи для РФ пояснювати свої дії та погрози проти України.

"Заяви лаврових, рябкових й захарових нам не треба сприймати серйозно, тому що єдиною людиною в РФ хто планує сценарії розвитку ситуації й може дати команду на реалізацію одного чи декількох з них – це Путін . Всі інші – то просто "говорящие головы", завдання яких всім погрожувати щоб Захід почав домовлятися з Путіним", - зазначив екснардеп.

Водночас, додав Вінник, Верховній Раді треба невідкладно зібратися й проголосувати звернення до НАТО в якому подякувати за позицію.

"Вказати на необхідність усунення існуючих проблем у співпраці, зокрема щодо поставки зброї через агентство НАТО, та артикулювати конкретне прохання невідкладно затвердити й надати Україні план дій щодо членства України в НАТО (ПДЧ). Ті самі позиції мають сформулювати в своїх рішеннях Кабмін та РНБО рішенням, уведеним в дію Указом Президентом. Таким чином, Україна продемонструє однозначність та єдність позицій всіх гілок влади, й тоді подивимося чого дійсно варта заява генерального секретаря НАТО", - пояснив він.

Думки інших політиків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

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