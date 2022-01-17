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Погрози "лаврових-захарових" не треба сприймати серйозно, сценарії розвитку планує тільки Путін, - екснардеп Вінник

Погрози

Заяви генсека НАТО Столтенберга щодо членства України в Альянсі сприймаються РФ як провокативні.

Про це заявив Іван Вінник, народний депутат, секретар комітету нацбезпеки і оборони Верховної Ради України 8-го скликання, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

За його словами, ці заяви створюють аргументи для РФ пояснювати свої дії та погрози проти України.

"Заяви лаврових, рябкових й захарових нам не треба сприймати серйозно, тому що єдиною людиною в РФ хто планує сценарії розвитку ситуації й може дати команду на реалізацію одного чи декількох з них – це Путін . Всі інші – то просто "говорящие головы", завдання яких всім погрожувати щоб Захід почав домовлятися з Путіним", - зазначив екснардеп.

Водночас, додав Вінник, Верховній Раді треба невідкладно зібратися й проголосувати звернення до НАТО в якому подякувати за позицію.

"Вказати на необхідність усунення існуючих проблем у співпраці, зокрема щодо поставки зброї через агентство НАТО, та артикулювати конкретне прохання невідкладно затвердити й надати Україні план дій щодо членства України в НАТО (ПДЧ). Ті самі позиції мають сформулювати в своїх рішеннях Кабмін та РНБО рішенням, уведеним в дію Указом Президентом. Таким чином, Україна продемонструє однозначність та єдність позицій всіх гілок влади, й тоді подивимося чого дійсно варта заява генерального секретаря НАТО", - пояснив він.

Думки інших політиків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Читайте: Отримання Україною ПДЧ в НАТО було б правильною відповіддю на всі російські провокації, - Чалий

Автор: 

Лавров Сергій (1592) путін володимир (23862) росія (65336) Вінник Іван (157)


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17.01.2022 11:41 Відповісти
Нет аналитики сколько продали зерна зарубеж ( Оману😀) и сколько в Госсрезерве запасов
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17.01.2022 11:44 Відповісти
Так вже ж плюси заявили. що будемо купувати зерно в турків.
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17.01.2022 11:45 Відповісти
Не удивлюсь , если Крадуцкие все зерно вывезли арабам.
Кстати, это могла быть и спецоперация хремля, если хорошо поковырять тему
Я бы Устенко выгнала из ОПУ - не фиг его кормить украинскими налогами за позорные предложения по карточкам .
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17.01.2022 11:52 Відповісти
Єжу зрозуміло це. Це кодло виє по команді, правда деяких заносить і вони щоб догодити хазяїну буває бовтнуть лишнього.
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17.01.2022 11:42 Відповісти
Очень сильно заблуждаетесь. Они озвучиваю то - что им говорит главарь.
И очень сильно недооцениваете своего врага - рашу.
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17.01.2022 11:46 Відповісти
***** в таких разработках лишь жалкий советник бульбо*****. именно бульбо***** приносит на их совместное рассуждение и чугунок с бульбой, и бульбу сам расставляет на столе, и роль ***** в этой расстановке определяет.
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17.01.2022 11:54 Відповісти
Рейган после разговора с Андроповым рассказывал:
"Вы себе не представляете, что я узнал! Оказывается, они НА САМОМ ДЕЛЕ верят, что мы собираемся на них напасть! Представляете? И вот с этими людьми приходится говорить не психиатру, а мне..."(c)
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17.01.2022 12:01 Відповісти
казковий довбeнь: на тeбe наставили пукалку а ти кажeш "нe трeбa сприймати цe в сeрйоз".
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17.01.2022 12:28 Відповісти
 
 