За добу від COVID-19 у Києві померли 7 людей, виявлено 510 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 510 хворих на коронавірус. 7 людей померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"510 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 7 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8371 летальний випадок від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 345 256", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 293 жінки віком від 19 до 85 років та 194 чоловіки віком від 18 до 86 років. А також 12 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 2 місяців до 15 років.

Серед тих, хто померли: 4 жінки від 64 до 89 років і 3 чоловіки від 75 до 84 років.

До лікарень столиці госпіталізували 21 хворого на коронавірус та 46 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 615 людей. Загалом коронавірус подолали 327 265 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 265, у Дніпровському — 54 та в Деснянському районі — 53 випадки", – зазначив Кличко.