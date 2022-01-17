Лукашенко анонсував спільні з Росією військові навчання у лютому: відпрацюють протистояння Польщі, Україні та країнам Балтії

Спільні білорусько-російські навчання планується провести у лютому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це повідомив диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.

"Як ви знаєте, у цій непростій обстановці ми з президентом Російської Федерації ще в грудні минулого року домовилися спільно провести позапланові конкретні заходи на західних рубежах Союзної держави та на південному фланзі Білорусі - це теж межа Союзної держави. Сьогодні ми бачимо, що нам треба в цьому західному та південному регіоні, "білоруському балконі", провести солідні навчання", - сказав Лукашенко.

Він наголосив, що навчання не повинні стати виключно білоруськими: "Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (країни Балтії та Польща) та півдня (Україна)".

За словами Лукашенка, міністри оборони Білорусі та Росії опрацювали задум спільного навчання збройних сил. Почнуться маневри у лютому.

Як доповів глава білоруського оборонного відомства Віктор Хрєнін, усі питання з російською стороною обговорено, точна дата ще визначається.

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"Ми навчання планували розпочати у лютому. Точну дату визначайте, повідомляйте, щоб нам не дорікали, що ми тут із бухти-барахти якісь війська стягнули, мало не воювати збираємось", - доручив Лукашенко.

Водночас Лукашенко заявив, що біля Білорусі триває нарощування військового контингенту України.

"Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще сильніше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що боротимуться з мігрантами. Та мігранти туди навіть у страшному сні не потраплять. Вони туди не йдуть і не збираються до України йти, ми це чудово розуміємо. З України свої люди тікають, а вони "захищатимуться від мігрантів із Білорусі", - сказав Лукашенко.

При цьому він зазначив, що країни Балтії та Польща зосередили понад 30 тис. військовослужбовців біля білоруського кордону.