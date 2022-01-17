Лукашенко анонсував спільні з Росією військові навчання у лютому: відпрацюють протистояння Польщі, Україні та країнам Балтії
Спільні білорусько-російські навчання планується провести у лютому.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це повідомив диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.
"Як ви знаєте, у цій непростій обстановці ми з президентом Російської Федерації ще в грудні минулого року домовилися спільно провести позапланові конкретні заходи на західних рубежах Союзної держави та на південному фланзі Білорусі - це теж межа Союзної держави. Сьогодні ми бачимо, що нам треба в цьому західному та південному регіоні, "білоруському балконі", провести солідні навчання", - сказав Лукашенко.
Він наголосив, що навчання не повинні стати виключно білоруськими: "Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (країни Балтії та Польща) та півдня (Україна)".
За словами Лукашенка, міністри оборони Білорусі та Росії опрацювали задум спільного навчання збройних сил. Почнуться маневри у лютому.
Як доповів глава білоруського оборонного відомства Віктор Хрєнін, усі питання з російською стороною обговорено, точна дата ще визначається.
"Ми навчання планували розпочати у лютому. Точну дату визначайте, повідомляйте, щоб нам не дорікали, що ми тут із бухти-барахти якісь війська стягнули, мало не воювати збираємось", - доручив Лукашенко.
Водночас Лукашенко заявив, що біля Білорусі триває нарощування військового контингенту України.
"Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще сильніше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що боротимуться з мігрантами. Та мігранти туди навіть у страшному сні не потраплять. Вони туди не йдуть і не збираються до України йти, ми це чудово розуміємо. З України свої люди тікають, а вони "захищатимуться від мігрантів із Білорусі", - сказав Лукашенко.
При цьому він зазначив, що країни Балтії та Польща зосередили понад 30 тис. військовослужбовців біля білоруського кордону.
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Лукашенко серьезно рвётся на хремлевский престол ???
Будет выслуживаться и посылать белоруссов на смерть , а не москвичей
Хто в нас головнокомандувач ? І де він ?
та походу всё там же. Вместо Овоща - Ишак, страной рулит агент ФСБ, СБУ рулит дружбан агента ФСБ.
Уверенно могли продать гнильё и просроченный товар.
И "фотоколбаса", как мы её называли (которая меняет цвет под действием света) - тоже вполне продавалась. Во всяком случае, с начала 80-х точно - сам покупал, но раз это слово употреблял мой отец, как давно известный анекдот - то и в 70-х как минимум.
Ну а сейчас - да, колбасу делают из "мяса механической обвалки", куда идут копыта, кости, кишки и прочее непотребство. А дальше ароматизаторы, красители и усилители всё сделают.
Кстати, сделать настоящую докторскую колбасу по ГОСТ 1930-х годов не так сложно дома своими руками.
Точнее - совсем несложно.
Поищите на Ютубе "докторская колбаса ГОСТ" - и увидите много наглядных инструкций, несложных в повторении.
Я сам колбасы давно не покупаю в магазине, так как организм эту дрянь физически не принимает, а вот своими руками делал - рекомендую, не пожалеете.
И вспомните молодость.
В прошедшем году самый длинный санкционный список власти США приняли в отношении Беларуси. Об этом свидетельствуют данные Центра новой американской безопасности (CNAS), пишет https://news.zerkalo.io/economics/8654.html?c zerkalo.io .
В 2021 году администрация президента США Джозефа Байдена включила в санкционный список по Беларуси 59 человек 41 юридическое лицо, пишет CNAS.
На втором месте после Беларуси - Мьянма (76 санкционных позиций), где в феврале сменилась власть в результате военного переворота. Третье место занял Китай - 70 физических и юридических лиц.
раніш картопляник займався здебільшого обісраними коровами, а тепер ніби вершить світову політику!
ги
@zloy_odessit
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1483024311409598465 1 ч
Сейчас практически все российские СМИ ретранслируют заявление Лукашенко о том, что Киев якобы "концентрирует" войска на границе с Беларусью. Причём не просто войска, а, дословно: Подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем НАТО...