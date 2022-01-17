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Новини
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Лукашенко анонсував спільні з Росією військові навчання у лютому: відпрацюють протистояння Польщі, Україні та країнам Балтії

Лукашенко анонсував спільні з Росією військові навчання у лютому: відпрацюють протистояння Польщі, Україні та країнам Балтії

Спільні білорусько-російські навчання планується провести у лютому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це повідомив диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.

"Як ви знаєте, у цій непростій обстановці ми з президентом Російської Федерації ще в грудні минулого року домовилися спільно провести позапланові конкретні заходи на західних рубежах Союзної держави та на південному фланзі Білорусі - це теж межа Союзної держави. Сьогодні ми бачимо, що нам треба в цьому західному та південному регіоні, "білоруському балконі", провести солідні навчання", - сказав Лукашенко.

Він наголосив, що навчання не повинні стати виключно білоруськими: "Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (країни Балтії та Польща) та півдня (Україна)".

За словами Лукашенка, міністри оборони Білорусі та Росії опрацювали задум спільного навчання збройних сил. Почнуться маневри у лютому.

Як доповів глава білоруського оборонного відомства Віктор Хрєнін, усі питання з російською стороною обговорено, точна дата ще визначається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проводити військові навчання біля кордонів України Росія не збирається, - Пєсков

"Ми навчання планували розпочати у лютому. Точну дату визначайте, повідомляйте, щоб нам не дорікали, що ми тут із бухти-барахти якісь війська стягнули, мало не воювати збираємось", - доручив Лукашенко.

Водночас Лукашенко заявив, що біля Білорусі триває нарощування військового контингенту України.

"Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще сильніше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що боротимуться з мігрантами. Та мігранти туди навіть у страшному сні не потраплять. Вони туди не йдуть і не збираються до України йти, ми це чудово розуміємо. З України свої люди тікають, а вони "захищатимуться від мігрантів із Білорусі", - сказав Лукашенко.

При цьому він зазначив, що країни Балтії та Польща зосередили понад 30 тис. військовослужбовців біля білоруського кордону.

Білорусь (7938) Інша Росія (6) Лукашенко Олександр (2655) росія (65336) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+5
ОПЕРАЦИЯ - ПРИЁМНИК
Лукашенко серьезно рвётся на хремлевский престол ???
Будет выслуживаться и посылать белоруссов на смерть , а не москвичей
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17.01.2022 11:46
+4
На рахунок БССР та їх главбульби- я не заправляю своє авто вашим пальним. Ні копійки вам не дам!
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17.01.2022 11:41
+4
Правда, про продуктові тури з Білорусі в Україну знають всі мешканці Чернігівської, Рівненської та Волинської областей.
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17.01.2022 12:06
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На рахунок БССР та їх главбульби- я не заправляю своє авто вашим пальним. Ні копійки вам не дам!
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17.01.2022 11:41 Відповісти
лкш пнх!
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17.01.2022 11:42 Відповісти
ОПЕРАЦИЯ - ПРИЁМНИК
Лукашенко серьезно рвётся на хремлевский престол ???
Будет выслуживаться и посылать белоруссов на смерть , а не москвичей
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17.01.2022 11:46 Відповісти
Еой, тількі не треба своего Лукашенко тут захищати , ОРДА НЕМАКАНА 😀😀
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17.01.2022 13:07 Відповісти
Какой кремлевский престол для бульбанфюрера? У Луки сын в заложниках у бункерфюрера, и усатый таракан безропотно будет выполнять любые команды кремлевского хозяина.
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17.01.2022 14:50 Відповісти
Тіхушніки дочекалися, це вусате чмо з катушок зїхало, пошле їх війною проти нас і вони підуть.
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17.01.2022 11:47 Відповісти
Звісно підуть. А чим ми відповімо ?
Хто в нас головнокомандувач ? І де він ?
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17.01.2022 11:52 Відповісти
А ти без гетьмана не можеш? Вождя треба?
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17.01.2022 11:55 Відповісти
Без гетьмана можно, но, как показывает история, централизованная власть всегда побеждает разрозненные кучки анархистов.
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17.01.2022 12:07 Відповісти
У нас анархії немає. І були гірші часи, у них зєля - вєлікій і ужасний, хоча ще сім років тому у яника були кацапи в міністерстві оборони і СБУ та цілі поверхи займали фсбешники. І де вони зараз?
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17.01.2022 12:18 Відповісти
" І де вони зараз?"

та походу всё там же. Вместо Овоща - Ишак, страной рулит агент ФСБ, СБУ рулит дружбан агента ФСБ.
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17.01.2022 12:27 Відповісти
А ви чо мовчете?
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17.01.2022 12:33 Відповісти
Мне низя. Я - колбасная эмиграция и не имею морального права советовать. Могу только ехидничать.
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17.01.2022 12:35 Відповісти
А ви чо мовчете?
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17.01.2022 14:52 Відповісти
А українські магазини у цей час завалені білоросійськими товарами...
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17.01.2022 11:50 Відповісти
Так не покупай товары от лукавого. Я не покупаю, тем более , как выяснилось, фальсификаты среди них выше крыши.
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17.01.2022 11:55 Відповісти
Я їх ніколи й не купував. Купив шаровий кран...десь через пів року зламався. Подивився на виробника - Бєларусь! тепер вже наперед питаю...
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17.01.2022 12:02 Відповісти
Наш дебильный народ верит что на Бульбашии продукты советского качества. Реально же знакомые беларусы ездят по продукты в Украину потому что их белорузкие продукты есть опасно. Их делают в основном на експорт в Украину и Рашку из польских добавок и радиоактивного молока и мяса, хорошо приправляя антибиотиками чтобы не испортились в дальней дороге.
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17.01.2022 12:00 Відповісти
Вы так говорите про советское качество, будто это что-то хорошее
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17.01.2022 12:08 Відповісти
Качество начала шестидесятых годов. Я до сих пор помню вкус " докторской колбасы" , а потом началось аж до туалетной бумаги в составе фарша. Что сейчас бросают в состав продуктов страшно представить.
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17.01.2022 12:38 Відповісти
Что сейчас бросают в состав продуктов сейчас написано. Тоді це було державною таємницею.
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17.01.2022 13:35 Відповісти
Если говорить про пищевые продукты и тогда, когда они были в наличии - то да, тоже многое помню и соглашусь. Но при этом не нужно идеализировать.

Уверенно могли продать гнильё и просроченный товар.

И "фотоколбаса", как мы её называли (которая меняет цвет под действием света) - тоже вполне продавалась. Во всяком случае, с начала 80-х точно - сам покупал, но раз это слово употреблял мой отец, как давно известный анекдот - то и в 70-х как минимум.

Ну а сейчас - да, колбасу делают из "мяса механической обвалки", куда идут копыта, кости, кишки и прочее непотребство. А дальше ароматизаторы, красители и усилители всё сделают.

Кстати, сделать настоящую докторскую колбасу по ГОСТ 1930-х годов не так сложно дома своими руками.

Точнее - совсем несложно.

Поищите на Ютубе "докторская колбаса ГОСТ" - и увидите много наглядных инструкций, несложных в повторении.

Я сам колбасы давно не покупаю в магазине, так как организм эту дрянь физически не принимает, а вот своими руками делал - рекомендую, не пожалеете.

И вспомните молодость.
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17.01.2022 13:44 Відповісти
неправда.
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17.01.2022 12:03 Відповісти
Правда, про продуктові тури з Білорусі в Україну знають всі мешканці Чернігівської, Рівненської та Волинської областей.
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17.01.2022 12:06 Відповісти
план "учений" он разработал без хуйлоансамбля, адин, савсэм один. минут за 20.
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17.01.2022 11:51 Відповісти
Администрация Байдена включила в санкционный список по Беларуси 59 человек.
В прошедшем году самый длинный санкционный список власти США приняли в отношении Беларуси. Об этом свидетельствуют данные Центра новой американской безопасности (CNAS), пишет https://news.zerkalo.io/economics/8654.html?c zerkalo.io .
В 2021 году администрация президента США Джозефа Байдена включила в санкционный список по Беларуси 59 человек 41 юридическое лицо, пишет CNAS.
На втором месте после Беларуси - Мьянма (76 санкционных позиций), где в феврале сменилась власть в результате военного переворота. Третье место занял Китай - 70 физических и юридических лиц.
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17.01.2022 13:12 Відповісти
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17.01.2022 11:56 Відповісти
Бульбофюрер обосравшись от собственного народа, теперь таскает за собой брата-дурака чтобы пугать всех кто над ним смеялся, когда его выгнала собственная семья
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17.01.2022 11:56 Відповісти
Та ні, це собствєний народ обісрався. Нагнули його на раз-два.
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17.01.2022 11:58 Відповісти
бульбаш совсем поехал, это с его аэродромов следует ждать десанта из параши, а не наоборот
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17.01.2022 12:01 Відповісти
Союзное государство
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17.01.2022 12:01 Відповісти
Этот усатый тупорылый агроном , коммунист -фашист, Лукашенко не успокоится пока его вообще Ес и США санкциями не задавят!!!
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17.01.2022 12:05 Відповісти
он шо животворяща купіль біля яхти хазяїна робить!
раніш картопляник займався здебільшого обісраними коровами, а тепер ніби вершить світову політику!
ги
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17.01.2022 12:08 Відповісти
Красава! Противостояние Польше, Украине и странам Балтии - всё рассказал, даже если и не хотел.Молодец, уже Украину в NATO записал!)
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17.01.2022 12:09 Відповісти
Узурпатор запутался в своих фантазиях...Громогласно заявлял ,что в Украине его ждут с цветами и мечтают увидеть его главным квартальцем.... Теперь же "национальные радикалы" (из тех кто круче НАТО ) сосредотачиваются вблизи границы и..... Для чего? Для нападения на Брестскую крепость? Слышишь такие перлы и удивляешься....Как можно одновременно стольким гос. деятелям сойти с ума? И куда смотрят санитары?
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17.01.2022 12:13 Відповісти
Провокація піде з боку Біларусі, на початку лютого. Націонал-радікали, вийшовши з під контролю, нападуть на гіпотетичний Мозирь. Казус Беллі буде тут. А нам залишається тримати порох сухим і не панікувати. Прямий стик з мордором НЕ УНИКНУТИ. Ну давай зараз, реально нормальний час.. Ми зустрінем.
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17.01.2022 12:28 Відповісти
Ну і замазати кровушкою подєльніка, це класика...
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17.01.2022 12:34 Відповісти
бульбу и турнепс сажать своей нищей и потешной армией
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17.01.2022 12:33 Відповісти
Временно исполняющий обязанности генерал губернатора Минского РФ, он же "пехотинец пукина №2" после выборных событий в Беларуси должен быть в своих высказываниях активнее Жирика, Рамзана, Соловьева, Киселева и Скобеевой вместе взятых Ведь иначе почетная "бесплатная путевка" если не в Сибирь, то в дальнее замоскворечье.
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17.01.2022 12:54 Відповісти
лукашенко оказался злобной гнидой... а посему надо прекращать все отношения с Беларусью...
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17.01.2022 13:45 Відповісти
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1483024311409598465 1 ч



Сейчас практически все российские СМИ ретранслируют заявление Лукашенко о том, что Киев якобы "концентрирует" войска на границе с Беларусью. Причём не просто войска, а, дословно: Подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем НАТО...
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17.01.2022 14:10 Відповісти
"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще сильнее, чем натовские военнослужащие". Спасибо
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17.01.2022 14:19 Відповісти
А быстро Лукобульбос врагов нашел.....
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17.01.2022 14:24 Відповісти
Холуй московский. Іди кобилі в тріщину! )))
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17.01.2022 14:47 Відповісти
Знайомий купив "бєлую бярозу", морозиво. дзвонить і каже те та се, ось купили білоруське морозиво. питаю, а ти читав, хто виробник. Чувак почитав- Кропивницький))))))
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04.02.2022 10:21 Відповісти
у 2021 році лука збільшив імпорт української картоплі в бєларусь вдвічі порівняно з 2020!!!!!
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04.02.2022 10:22 Відповісти
 
 