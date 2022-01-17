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Новини Коронавірус і карантин
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Близько 40% нових випадків захворювання на COVID-19 на Харківшині припадає на "Омікрон", - ОДА

Близько 40% нових випадків захворювання на COVID-19 на Харківшині припадає на

У Харківській області знову намітилася тенденція до зростання захворюваності на COVID-19, приблизно 40% нових випадків викликані штамом "Омікрон".

Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"14 січня було направлено 30 проб до Києва і вже ми маємо результати. Наразі приблизно 40% (випадків захворювання - ред.) - це вже штам "омікрон", - сказав Хаустов на апаратній нараді в ОДА у понеділок.

Він вкотре нагадав про необхідність вакцинуватися та дотримуватися маскового режиму, особливо у місцях масового скупчення людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко вдруге захворів на коронавірус

За словами Хаустова, найближчим часом для працівників первинного рівня охорони здоров'я проведуть заняття щодо особливостей надання допомоги хворим, які заразилися новим штамом, і щодо постковідних станів.

"Від сьогодні спільно з Міністерством охорони здоров'я та Харківським національним медичним університетом розпочинаються заняття для первинки... щодо особливостей надання допомоги хворим на COVID-19 із новим штамом. Вони триватимуть приблизно тиждень. Потім після цього будуть ще окремі навчання щодо постковідних станів", - сказав Хаустов.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 78 людей, зафіксовано 5 072 нові випадки зараження, 2 520 осіб одужали

Харківщина (6054) коронавірус (19923)


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- Ааа, Микрон?
- Ну ага, а еще поциент поел селедки
- Ну это жесть
- Так с топором закусил, вон он
- Ну да, извините, а то я не вижу топор в башке поциента
("чокаются", выпивают)
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17.01.2022 11:56 Відповісти
Эксперты ВОЗ: Бустерные дозы не являются жизнеспособной стратегией борьбы с COVID-19. Нужны новые вакцины
https://guardian.ng/news/repeated-covid-boosters-not-a-viable-strategy-who/
https://londondaily.com/who-experts-criticize-repeated-booster-strategy
Альберт Бурла, директор "Pfizer" - ляпнул что то не то.
https://cont.ws/@slavikapple/2180319
Европейские регуляторы предупреждают об опасностях частых ковид-бустеров, связанных с рисками для иммунной системы.
https://cont.ws/@slavikapple/2180307
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17.01.2022 13:35 Відповісти
Цифры тупо с потолка... Можно подумать, что у каждого больного прямо идентифицируют конкретный штамм! Возможно, где-то такое и есть и то сомнительно, но уж точно не у нас...
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17.01.2022 15:29 Відповісти
Мы знаем. Когда слугам народа нужно было разлететься на каникулы,эпидемия прекратилась, даже если с явными симптомами люди обращались к семейным врачам. Сейчас, новая вводная. Любой чих рассматривать как ковид, так как вакцины ПФАЙЗЕР закуплены до 2024 года.
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17.01.2022 17:19 Відповісти
 
 