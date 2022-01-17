Близько 40% нових випадків захворювання на COVID-19 на Харківшині припадає на "Омікрон", - ОДА
У Харківській області знову намітилася тенденція до зростання захворюваності на COVID-19, приблизно 40% нових випадків викликані штамом "Омікрон".
Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"14 січня було направлено 30 проб до Києва і вже ми маємо результати. Наразі приблизно 40% (випадків захворювання - ред.) - це вже штам "омікрон", - сказав Хаустов на апаратній нараді в ОДА у понеділок.
Він вкотре нагадав про необхідність вакцинуватися та дотримуватися маскового режиму, особливо у місцях масового скупчення людей.
За словами Хаустова, найближчим часом для працівників первинного рівня охорони здоров'я проведуть заняття щодо особливостей надання допомоги хворим, які заразилися новим штамом, і щодо постковідних станів.
"Від сьогодні спільно з Міністерством охорони здоров'я та Харківським національним медичним університетом розпочинаються заняття для первинки... щодо особливостей надання допомоги хворим на COVID-19 із новим штамом. Вони триватимуть приблизно тиждень. Потім після цього будуть ще окремі навчання щодо постковідних станів", - сказав Хаустов.
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