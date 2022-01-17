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Новини
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У Кремлі відреагували на готовність Естонії розмістити війська НАТО на своїй території: "Це доказ того, що нагнітає не РФ"

У Кремлі відреагували на готовність Естонії розмістити війська НАТО на своїй території:

Прохання Естонії посилити присутність НАТО на її території та активність Швеції говорить про те, що саме Захід, а не Росія, нагнітають напруженість у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", заявив речник президента Дмитро Пєсков.

Канцлер Міноборони Естонії 17 січня заявив про готовність прийняти до 5000 військовослужбовців альянсу.

"Щодо прохання Естонії і так далі про розміщення додаткових контингентів у себе на території - це якраз і є доказом обґрунтованості наших стурбованостей. І це і є доказом того, що не ми є причиною нагнітання напруженості", - сказав Пєсков.

16 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що кризову ситуацію біля кордону з Україною викликала Росія і саме їй потрібно розпочати деескалацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков заявив, що Росія залишить свої війська біля кордону з Україною, назвавши це "запобіжними заходами" проти дій НАТО

Нагадаємо також, що раніше у Міністерстві оборони Естонії заявили про готовність розміщення сил швидкого реагування НАТО в країні.

НАТО (6460) Пєсков Дмитро (1644) Швеція (957) Естонія (1619)


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Топ коментарі
+14
Так это во всем Эстоооония виновата
Эсты - они таакиие.
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17.01.2022 12:14
+13
После того как кацапы с бульбашами штурмовали польскую и литовскую границу, размещение войск НАТО в странах Балтии, Рашка воспринимает как угрозу. Угрозу чего? Того что Рашке дадут по зубам как только она сунет свое гнилое рыло в чужой дом?
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17.01.2022 12:16
+5
От шарж кумедний.

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17.01.2022 12:14
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От шарж кумедний.

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17.01.2022 12:14 Відповісти
ой дебил сказочный вместе с Окурком тому и вводят войска бо рядом дэбэльна страна дебельное стадо типа скотобазы нариду подонок убийца воплощение Дьявола во плоти Путя и агрессия мечтание реставрации Империи Царя Вовы с СССР и заставляют страны задумыватсья или вводить войска.. и становиться членами НАТО пересматрвиая свой статус как напрмиер Швеция объявившая о нейтралитете в начале 20 столетия еще до 1 мировой войны...если не ошибаюсь...
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17.01.2022 12:31 Відповісти
Так это во всем Эстоооония виновата
Эсты - они таакиие.
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17.01.2022 12:14 Відповісти
После того как кацапы с бульбашами штурмовали польскую и литовскую границу, размещение войск НАТО в странах Балтии, Рашка воспринимает как угрозу. Угрозу чего? Того что Рашке дадут по зубам как только она сунет свое гнилое рыло в чужой дом?
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17.01.2022 12:16 Відповісти
_Угрозу для запланированной агрессии! Кремлёвские людоеды отлично знают, что беззубая НАТА не нападёт на расию.
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17.01.2022 12:21 Відповісти
беззубая?!
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17.01.2022 13:54 Відповісти
_Ну разумеется! Лев с заячьим сердцем. Или львы под командованием баранов и прямых предателей (политиканы).
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17.01.2022 14:06 Відповісти
Они реально тупые?
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17.01.2022 12:18 Відповісти
_Мож это просты ты плуг, если брехню фашистов и оправдание для агрессии принимаешь за то, что они действительно думают и чем руководствуются?
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17.01.2022 12:25 Відповісти
Может ты просто пошел нах...
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17.01.2022 12:33 Відповісти
Да ты и впрямь умён...
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17.01.2022 12:35 Відповісти
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17.01.2022 12:37 Відповісти
Проходи мимо придурок если даже не понял, о чем я написал, судя по ответу
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17.01.2022 12:38 Відповісти
Глубокомысленно, аргументированно...
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17.01.2022 12:42 Відповісти
Если только так до тебя доходит, то сочувствую
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17.01.2022 12:43 Відповісти
Лживый пучеглазый $бан!
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17.01.2022 12:18 Відповісти
Звичайно Естонія мудро веде себе що хоче розмістити війська поруч з таким ментально хворим сусідом
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17.01.2022 12:19 Відповісти
Такое впечатление, что Песков бредит!
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17.01.2022 12:19 Відповісти
Не бредит - это притязание агрессора на Эстонию!
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17.01.2022 12:22 Відповісти
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17.01.2022 12:22 Відповісти
ага цe як iз судами - жeртва повинна дати сeбe вбити нe захищаючись бо нападник проти.
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17.01.2022 12:25 Відповісти
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17.01.2022 12:25 Відповісти
И !?
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17.01.2022 12:29 Відповісти
Як завжди, на московії плутають причину з наслідком. Тупі, що поробиш.
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17.01.2022 12:30 Відповісти
Как раз они не путают, а понимают и злонамеренно лгут.
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17.01.2022 12:37 Відповісти
после слов Нужно ударить ядерной ракетой по штату Невада. Для демонстрации решительности - любой задумается как защититься от решительных неадекватов
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17.01.2022 12:31 Відповісти
ВОТ И ФСЬОООО!!! МАСКИ СОРВАНЫ!! Эстония у себя собирается размещать доп.войска НАТО!! Но нападать мы будем на Украину, пока там нету этих войск!! Пока еще в Украине нет НАТО! ИБО ссыкотно! - Песков.
Белая горячка.... подобный бред напоминает мне ОП и слуг УРОДА с бубочкой... Они такую же муть несут обдолбанную.
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17.01.2022 12:31 Відповісти
Да, вы плять, издеваетесь! И шо бедной рашке делать, срочно перебрасывать все войска к границе с Эстонией?

Вспоминается анекдот про зону:
- Сбор на обед состоится возле южных ворот
Все зеки ломанулись к южным воротам
- Внимание, южные ворота на ремонте. Сбор на обед состоится возле северных ворот
Все зеки ломанулись на противоположный конец лагеря
- Внимание, северные ворота далеко, поэтому сбор на обед состоится возле западных ворот
Все зеки кинулись искать где эти ******* западные ворота.
- Внимание, за беготню по лагерю обед отменяется!

Жаль что Монголия не в НАТО
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17.01.2022 12:32 Відповісти
КРЫМ ВЕРНИТЕ , цуки !!!!
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17.01.2022 12:45 Відповісти
Это доказательство того, что от Эстонии вам теперь будет пинцда !
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17.01.2022 13:51 Відповісти
Секрет Пескошинеля.
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17.01.2022 14:03 Відповісти
Не удивительно, что диктаторов и их прихлебаев во всех странах убивают с крайней жестокостью.
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17.01.2022 14:06 Відповісти
Часто эти вурдалаки дохнут сами, от старости.
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17.01.2022 14:08 Відповісти
Зазеркалье таки существует
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17.01.2022 14:24 Відповісти
Навка уже хочет мужа помоложе - скоро угостит Пескова чайком
и он коньки отбросит.
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17.01.2022 15:59 Відповісти
ЕЩЁ И ОПРАВДЫВАЮТСЯ ТВАРИ !!!
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17.01.2022 16:03 Відповісти
Да в Латвии многие готовы свои кровные гектары в Латгалии отдать для размещения ракет НАТО, чтобы защитили нашу страну от больных уродов из-за поребрика. 1940 год все хорошо помнят!
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17.01.2022 16:43 Відповісти
на районі бродить банда цапських гопників. але винуваті у нагнітанні криміногенної обстановки прості мешканці, які купили травмати для оборони
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17.01.2022 17:14 Відповісти
 
 