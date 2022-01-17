У Кремлі відреагували на готовність Естонії розмістити війська НАТО на своїй території: "Це доказ того, що нагнітає не РФ"

Прохання Естонії посилити присутність НАТО на її території та активність Швеції говорить про те, що саме Захід, а не Росія, нагнітають напруженість у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", заявив речник президента Дмитро Пєсков.

Канцлер Міноборони Естонії 17 січня заявив про готовність прийняти до 5000 військовослужбовців альянсу.

"Щодо прохання Естонії і так далі про розміщення додаткових контингентів у себе на території - це якраз і є доказом обґрунтованості наших стурбованостей. І це і є доказом того, що не ми є причиною нагнітання напруженості", - сказав Пєсков.

16 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що кризову ситуацію біля кордону з Україною викликала Росія і саме їй потрібно розпочати деескалацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков заявив, що Росія залишить свої війська біля кордону з Україною, назвавши це "запобіжними заходами" проти дій НАТО

Нагадаємо також, що раніше у Міністерстві оборони Естонії заявили про готовність розміщення сил швидкого реагування НАТО в країні.