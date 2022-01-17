У Кремлі відреагували на готовність Естонії розмістити війська НАТО на своїй території: "Це доказ того, що нагнітає не РФ"
Прохання Естонії посилити присутність НАТО на її території та активність Швеції говорить про те, що саме Захід, а не Росія, нагнітають напруженість у Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", заявив речник президента Дмитро Пєсков.
Канцлер Міноборони Естонії 17 січня заявив про готовність прийняти до 5000 військовослужбовців альянсу.
"Щодо прохання Естонії і так далі про розміщення додаткових контингентів у себе на території - це якраз і є доказом обґрунтованості наших стурбованостей. І це і є доказом того, що не ми є причиною нагнітання напруженості", - сказав Пєсков.
16 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що кризову ситуацію біля кордону з Україною викликала Росія і саме їй потрібно розпочати деескалацію.
Нагадаємо також, що раніше у Міністерстві оборони Естонії заявили про готовність розміщення сил швидкого реагування НАТО в країні.
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Эсты - они таакиие.
Белая горячка.... подобный бред напоминает мне ОП и слуг УРОДА с бубочкой... Они такую же муть несут обдолбанную.
Вспоминается анекдот про зону:
- Сбор на обед состоится возле южных ворот
Все зеки ломанулись к южным воротам
- Внимание, южные ворота на ремонте. Сбор на обед состоится возле северных ворот
Все зеки ломанулись на противоположный конец лагеря
- Внимание, северные ворота далеко, поэтому сбор на обед состоится возле западных ворот
Все зеки кинулись искать где эти ******* западные ворота.
- Внимание, за беготню по лагерю обед отменяется!
Жаль что Монголия не в НАТО
и он коньки отбросит.