Ситуація у глухому куті. Треба бути готовими до можливого рішення про вторгнення РФ в Україну, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох (оновлено)

Міністр Павел Солох повідомив, що попереду тиждень, протягом якого відбудуться численні консультації щодо ситуації в Україні, зокрема, питання агресивної політики РФ обговорять президенти Анджей Дуда і Володимир Зеленський.

Про це заявив глава Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Павел Солох, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РАР.

"Попереду у нас тиждень, протягом якого також відбудуться численні консультації щодо ситуації в Україні, насамперед внутрішньосоюзницькі. Президент Анджей Дуда зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", - повідомив Солох.

Він нагадав, що останнім часом Росія зосередила понад 100 тис. військовослужбовців біля кордону з Україною. Стурбованість ситуацією висловили Сполучені Штати, які стверджують, що Росія готує вторгнення в Україну, якщо Кремль не зможе досягти своєї мети дипломатичними засобами.

Водночас, Росія заперечує будь-які плани нападу на свого сусіда, проте заявила, що може вжити деяких військових дій, якщо її вимоги не будуть виконані, нагадує Reuters.

Главу BBN, який у понеділок був гостем програми "Польського радіо 1", запитали, наскільки реальною сьогодні є ескалація конфлікту щодо України. Солох нагадав, що останнім часом переговори з Росією проходили у різних форматах, зокрема США-Росія та НАТО-Росія.

"Попереду у нас тиждень, протягом якого також пройдуть численні консультації, в основному в рамках союзників. Наш президент зустрінеться із президентом України", - сказав глава BBN.

"Ми знаходимося в такому становищі, коли можна сказати, що росіяни не відмовилися від своїх вимог, дуже радикальних, прямо кажучи, нахабних. І Захід представив єдину позицію", - додав він.

Він також зазначив, що після російсько-американських переговорів є запевнення США, що "жодне питання не буде вирішено без нас, що про все ми - як союзники - будемо поінформовані, і отримуватимемо інформацію на різних рівнях".

"Ситуація, можна сказати, у глухому куті, і, звичайно, потрібно бути готовим до того, про що, наприклад, говорив міністр оборони Великої Британії, що справді Росія може вчинити агресію проти України найближчими днями", - сказав Солох.

"Ми повинні зважати на те, що серед союзників як таких, і серед політичних еліт - у тому числі західних - зрозуміло, існують різні настрої. Є також ті, хто схиляється до менш жорсткої позиції щодо Росії", - зазначив глава BBN.

На запитання про те, який сценарій розвитку подій в Україні видається найімовірнішим, Солох відповів: "Можливий будь-який варіант".

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"Схоже, що масовий напад, який включав би захоплення всієї території України, виглядає найменш вірогідним, хоча, звичайно, його теж не можна виключати, і, безумовно, росіяни, зазвичай в таких ситуаціях, досліджують свої можливості, які є оптимальними з їхньої точки зору. У всякому разі, з погляду будь-якого агресора, щоб без жодного пострілу, без пересування армії призвести до дестабілізації країни", - сказав він.

"Росія, ймовірно, стоїть перед такою дилемою, що якщо Захід збереже свою тверду, принципову позицію, тобто (президент Росії Володимир) Путін нічого не доб'ється, то необхідно що-небудь зробити. Він повинен зробити якийсь жест стосовно свого власного суспільства, і це бажання може призвести до агресії", - оцінив Солох.

За його словами, "агресія проти України у поєднанні з посиленням російської присутності у Білорусі перетворить Польщу на прифронтову державу НАТО, поставить нас у ситуацію, подібну до тієї, в якій знаходилася Німеччина під час холодної війни".

На запитання, чи це означатиме збільшення сил НАТО в Польщі та країнах Балтії, глава BBN відповів, що "звичайно, так".

"Це було б природним наслідком, якби мала місце широкомасштабна російська агресія проти України або у поєднанні з посиленням російської присутності у Білорусі", - додав він і зазначив, що таке рішення вже було озвучено американцями.