Кремль може використати переслідування Порошенка як слушний час для вторгнення, - британський політолог Кузьо

Росія може скористатися з переслідувань Петра Порошенка та вторгнутися до України.

Про це пише британський та канадський політолог українського походження, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Тарас Кузьо, передає Цензор.НЕТ.

"Якби я був посіпакою Путіна в Кремлі, я б вторгся або почав щось проти України цього тижня, коли Порошенко повернеться, його заарештують, а українські еліти будуть воювати. Переслідуючи Порошенка за безглуздими звинуваченнями, Зеленський підриває безпеку України", - заявив Тарас Кузьо.

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Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну. Згодом Печерський суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.