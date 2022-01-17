Під час візитів до Києва та Москви спробую знову вдихнути життя в "нормандський процес", - глава МЗС Німеччини Бербок

Під час візиту до Києва та Москви голова МЗС Німеччини Анналена Бербок спробує "знов вдихнути життя в нормандський процес".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС ФРН.

"Я хочу на місці з’ясувати, чи є готовність шукати рішення дипломатичними каналами – перш за все, знову вдихнути життя в нормандський процес і нарешті досягти прогресу в імплементації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

За словами Бербок, в Німеччині готові до серйозного діалогу про взаємні домовленості та кроки, які принесуть більше безпеки всім у Європі, включаючи Росію.

"Але ми не можемо і не збираємося йти на компроміс щодо фундаментальних принципів Гельсінського Заключного акту, який врятував Європу від кошмару великої війни протягом останніх 50 років. Серед них – територіальна недоторканність, вільний вибір союзу та відмова від загрози насильства як політичного інструменту. І ми сповнені рішучості відповісти, якщо замість цього Росія обере ескалацію", - наголосила міністр.

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