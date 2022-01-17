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Новини Нормандські переговори
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Під час візитів до Києва та Москви спробую знову вдихнути життя в "нормандський процес", - глава МЗС Німеччини Бербок

Під час візитів до Києва та Москви спробую знову вдихнути життя в

Під час візиту до Києва та Москви голова МЗС Німеччини Анналена Бербок спробує "знов вдихнути життя в нормандський процес".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС ФРН.

"Я хочу на місці з’ясувати, чи є готовність шукати рішення дипломатичними каналами – перш за все, знову вдихнути життя в нормандський процес і нарешті досягти прогресу в імплементації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

За словами Бербок, в Німеччині готові до серйозного діалогу про взаємні домовленості та кроки, які принесуть більше безпеки всім у Європі, включаючи Росію.

"Але ми не можемо і не збираємося йти на компроміс щодо фундаментальних принципів Гельсінського Заключного акту, який врятував Європу від кошмару великої війни протягом останніх 50 років. Серед них – територіальна недоторканність, вільний вибір союзу та відмова від загрози насильства як політичного інструменту. І ми сповнені рішучості відповісти, якщо замість цього Росія обере ескалацію", - наголосила міністр.

Також читайте: "Ми не ведемо перемовини про Україну в обхід України", - глава МЗС Німеччини Бербок

Автор: 

Німеччина (7379) нормандська четвірка (1526) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+3
Це все одно що надувати дирявий презерватив. Краще дайте нам зброю.
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17.01.2022 13:25
+2
вдихне
як шкряку через соломинку у дупі..
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17.01.2022 13:21
+1
НіякихНорманскькихДоговірняков
Україні набридли зрадливі шваби та жабожери Паразити на тілі України
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17.01.2022 13:36
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вдихне
як шкряку через соломинку у дупі..
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17.01.2022 13:21 Відповісти
Непонятно, о чём можно разговаривать министру иностранных дел цивилизованной страны с гопниками во главе с мерзким чудовищем - ботоксным вурдалаком Путлером, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы северного Гондураса. В который раз пытаться усовестить русскую фашистскую свору?
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, мошенник, вор, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками
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17.01.2022 14:25 Відповісти
Это Костнер слева, загримированный что ли? Или Лиам Нисон?
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17.01.2022 15:22 Відповісти
як? рот в рот? рот в ніс? рот в ср.к.? як??? Хворі люди
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17.01.2022 13:22 Відповісти
Це все одно що надувати дирявий презерватив. Краще дайте нам зброю.
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17.01.2022 13:25 Відповісти
зачем, у зебилов враг Порошенко а не Путин
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17.01.2022 14:32 Відповісти
НіякихНорманскькихДоговірняков
Україні набридли зрадливі шваби та жабожери Паразити на тілі України
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17.01.2022 13:36 Відповісти
так то так.. але самі обрали жабу зелену та з нею банду голохвастиків....яка зараз паразитує на тілі України...
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17.01.2022 14:26 Відповісти
Процесс есть , результатов нет ! Прямо как у голубых!
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17.01.2022 13:56 Відповісти
Путінський нашатир для "нормандського покійника" ,котрий має вдихнути "німецька медсетра "
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17.01.2022 14:02 Відповісти
краще вдихніть життя в Гаагський процес
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17.01.2022 14:04 Відповісти
Нормандский формат это всё равно как толочь воду в ступе...
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17.01.2022 14:24 Відповісти
вообще не пойму о чем можно говорить с хроническим клиническим психопатом, который на белое говорит черное на черное говорит белое, страдающий шизофренией, какими то голосами которые взывают его к воскрешению сралина, ленина , империи, могущества россии, которая то и существует не больше 30 лет... с психопатом, который прыгает из стороны в сторону с гранатой, всем угродает и при случае везде либо гадит либо свех вокруг пытается запятнасть своим вымышленным русским миром...
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17.01.2022 14:33 Відповісти
Сдаётся мне что эта АннаЛена в туже дудку дует что и бабка Меркель....
Германия не та страна что резко изменит свой политический курс....
а отказаться от сырьевого придатка расеи себе на погибель(местный бизнес не простит)....
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17.01.2022 15:29 Відповісти
а то не ваша моніторінгова місія підіграє кацапам з іхтамнєтами?
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17.01.2022 14:29 Відповісти
Ну вдыхать-то Зеленский знает как
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17.01.2022 14:51 Відповісти
В Нормандском формате Украина имеет сильную позицию , а Кремль - слабую . Нужно работать и принуждать Пуйла , с поддержкой Германии и Франции .
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17.01.2022 15:05 Відповісти
В сраку Германию и Францию! 8 лет танцуют Украину!
Будапештский меморандум подписали США и Великобритания!
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17.01.2022 15:24 Відповісти
ВО !!Ещё один фашист -Штанмаер будет нас учить жизни!! Идите ка вы все фашисты на *** и продолжайте сосать путину!!!!!!
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17.01.2022 16:49 Відповісти
 
 