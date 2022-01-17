Україна ніколи не планувала і не планує наступальних операцій на Донбасі, - Кулеба
Україна ніколи не планувала і не планує жодних наступальних дій на Сході України.
Таку думку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив у коментарі для французького видання Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер МЗС України.
"Україна ніколи не планувала і не планує розпочинати наступальні військові дії на Донбасі. Навпаки, з Францією та Німеччиною як посередниками ми протягом усього 2021 року шукали політико-дипломатичні рішення на основі Мінських домовленостей", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважає за необхідне залишити свої війська біля кордону з Україною, назвавши це "запобіжними заходами" проти дій НАТО.
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А потом бы наблюдали с попкорном за истерикой запоребриком.
Кулеба мав сказати, що вибачте нас, і можете нас ипать далі....
Підуть добровольцями на фронт чи чкурнуть в Ізраїль? Надіюсь що в Польщу їх не впустять.
С одной стороны, понимаю, что министр МЗС Украины другого просто не имеет права говорить. Тем более французским журналистам.
С другой стороны, понимая что из себя представляет жополиз и назначенец "зеленых" - Кулеба, подозреваю, что так оно и есть. А значит, возвращать Донбасс никто не собирается.
А зря . . .
Надо было делать в своё ещё время заявления "а-ля путин" - это наша территория, мы будем восстанавливать там порядок, приоритет мирным способам, но если не получится, то где поймаем, там уничтожим, надо будет - в сортире замочим.
А вот эта "не планує" - я понимаю текущий момент и соотношение сил, но это пораженческий подход. Никто же не говорит, что бегите уже в атаку, без учёте возможностей, но заявления, что "в случае необходимости имеем право, если другие способы не дадут результат" могли бы себе позволить, чтобы фиксировать позиции.
Хоча то може голова МЗС тільки так думає, що плану немає. А військові тим часом може вже давно створили план наступу у два напрямки.
Позор!
Кулеба прав !
Кругом враги, а вдруг они сильней,
Свои ряды мы развернули смело,
И боевых пришпорили коней.
Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь,
Решив, что смерть не люба казаку,
Как развевались пейсы наши лихо,
Сплетаясь с гривой конской на скаку"
https://www.youtube.com/watch?v=swT2Ltf32cw&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
Но зачем же об этом кричать на весь мир? Хотите все показать какие вы импотенты? Испанский стыд ...