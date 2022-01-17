Україна ніколи не планувала і не планує наступальних операцій на Донбасі, - Кулеба

Україна ніколи не планувала і не планує жодних наступальних дій на Сході України.

Таку думку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив у коментарі для французького видання Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер МЗС України.

"Україна ніколи не планувала і не планує розпочинати наступальні військові дії на Донбасі. Навпаки, з Францією та Німеччиною як посередниками ми протягом усього 2021 року шукали політико-дипломатичні рішення на основі Мінських домовленостей", - зазначив Кулеба.

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Нагадаємо, раніше представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважає за необхідне залишити свої війська біля кордону з Україною, назвавши це "запобіжними заходами" проти дій НАТО.