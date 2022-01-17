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Україна ніколи не планувала і не планує наступальних операцій на Донбасі, - Кулеба

Україна ніколи не планувала і не планує наступальних операцій на Донбасі, - Кулеба

Україна ніколи не планувала і не планує жодних наступальних дій на Сході України.

Таку думку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив у коментарі для французького видання Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер МЗС України.

"Україна ніколи не планувала і не планує розпочинати наступальні військові дії на Донбасі. Навпаки, з Францією та Німеччиною як посередниками ми протягом усього 2021 року шукали політико-дипломатичні рішення на основі Мінських домовленостей", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія більше не може миритися з тим, як НАТО заходить на територію України, - Пєсков

Нагадаємо, раніше представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважає за необхідне залишити свої війська біля кордону з Україною, назвавши це "запобіжними заходами" проти дій НАТО.

МЗС (4139) Донбас (22356) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+27
Не воювали за Крим отримали Донбас не воювали за Донбас маемо загрозу для всіеї України
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17.01.2022 13:40
+22
Поки що тільки відступальні.
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17.01.2022 13:40
+20
Стидоба. Промовчав хоча б ...
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17.01.2022 13:45
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Не воювали за Крим отримали Донбас не воювали за Донбас маемо загрозу для всіеї України
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17.01.2022 13:40 Відповісти
Планы одни, как в нужный момент свалить в Израиль...
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17.01.2022 14:10 Відповісти
Поки що тільки відступальні.
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17.01.2022 13:40 Відповісти
Пропаганда,аорога України
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17.01.2022 13:42 Відповісти
Это не есть хорошо ,Украина должна иметь разные планы и соответствующие возможности ,сидеть вечно в обороне это не вариант ...
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17.01.2022 13:43 Відповісти
Не при этой власти писюнистов...
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17.01.2022 14:02 Відповісти
а как бубочка верещал почему вы не воевали за крым
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17.01.2022 13:44 Відповісти
При Пете как никак, 70% территории Донбасса освободили, а при ЗЕ только отводили войска, а теперь ждем новой атаки кацапов, и у кого то в АП полные портки ужаса...
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17.01.2022 14:05 Відповісти
при Пете дали захватить 30 % , а при зе и остальные 70 будут
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17.01.2022 14:40 Відповісти
Нее, это в кацапии так работает, там бараны движутся колоннами по командам поводыря, и получив по мордам разбегаются. Украинцы действуют анархично, никого не слушают, и мобилизуются только в последний момент реальной угрозы. Но когда это происходит, их уже не остановить...
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17.01.2022 14:55 Відповісти
медленно запрягают , но быстро едут
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17.01.2022 14:59 Відповісти
иди запрягай на бутылке
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17.01.2022 20:18 Відповісти
Это зечмо много о чём верещало и продолжает так делать. Прямо таки бог популизма.
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17.01.2022 15:08 Відповісти
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17.01.2022 13:44 Відповісти
разве таким хвалятся? Это лишь показывает слабость власти, а х.йло понимает только силу удара по е.алу
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17.01.2022 13:44 Відповісти
Стидоба. Промовчав хоча б ...
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17.01.2022 13:45 Відповісти
Интересно кто вернул свои территории путем переговоров?
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17.01.2022 14:27 Відповісти
Яркий пример воссоединение Германии.
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17.01.2022 14:50 Відповісти
Ще про Східну Прусію згадай.
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17.01.2022 16:05 Відповісти
Немцы воссоединились 30 лет назад.
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17.01.2022 17:30 Відповісти
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17.01.2022 13:51 Відповісти
Убейся об угол, бот
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17.01.2022 13:52 Відповісти
Тю, говорил бы уже что да, планируют, Порох привёз сто тыщ негров НАТО, всех русскоязычных в Крыму вырежут, а если рашка рыпнется - применим ядерную бомбу.
А потом бы наблюдали с попкорном за истерикой запоребриком.
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17.01.2022 13:50 Відповісти
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17.01.2022 14:12 Відповісти
даремно
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17.01.2022 13:57 Відповісти
Я це вже знав коли подивився результати виборів. Вибрали Кловуна з кварталу95. В мене волосся стало дибки.
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17.01.2022 13:57 Відповісти
Сцикун ти кульоба. Отримаємо рабство.
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17.01.2022 13:57 Відповісти
А Кулєба що, мав вийти і сказати що Україна готує військову операцію? Ти що, ку-ку?
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17.01.2022 14:00 Відповісти
Та з такими як ти і кацапськими кротами в опі Україна навряд може взагалі якісь плани готувати, ну хіба що зеленому на стіл для підняття настрою.
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17.01.2022 14:23 Відповісти
я не знаю що там вони кому готують, але я завжди стояв на позиціях саме силового вирішення проблеми окупованих територій. Я писав про те, що міністр-дипломат, особливо в сьогоденному контексті не може озвучувати силових сценаріїв, незалежно від того плануються вони чи ні.
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17.01.2022 14:33 Відповісти
Чуєш, ти макуха, не пішов би ти нахер.

Кулеба мав сказати, що вибачте нас, і можете нас ипать далі....
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17.01.2022 15:04 Відповісти
Та ти теж не з окопу свою маячню пишеш.
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17.01.2022 14:18 Відповісти
А чего вы лично ожидали рт писюнистов-уклонистов? Все закономерно...
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17.01.2022 14:00 Відповісти
Ну да. Пол-Донбасса летом 2014-го освободили без всякого плана. И потом, до весны 2019-го, по клаптику тихой сапой отжимали - тоже без плана, всё экспромтом.
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17.01.2022 14:02 Відповісти
Де буде оцей Кулеба, Ермак, Шифер, Лещенко,квартал95, однокласники Осла - коли московити дійсно полізуть в Україну?
Підуть добровольцями на фронт чи чкурнуть в Ізраїль? Надіюсь що в Польщу їх не впустять.
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17.01.2022 14:04 Відповісти
Очень зря.
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17.01.2022 14:06 Відповісти
так горд за Страну....
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17.01.2022 14:20 Відповісти
Сложно.
С одной стороны, понимаю, что министр МЗС Украины другого просто не имеет права говорить. Тем более французским журналистам.
С другой стороны, понимая что из себя представляет жополиз и назначенец "зеленых" - Кулеба, подозреваю, что так оно и есть. А значит, возвращать Донбасс никто не собирается.
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17.01.2022 14:21 Відповісти
Можно было сказать, что это государственая тайна. И всё.
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17.01.2022 15:00 Відповісти
Звучит как 100% подтверждения наличия такого плана.
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17.01.2022 15:34 Відповісти
Україна ніколи не планувала і не планує жодних наступальних дій на Сході України. Джерело:

А зря . . .
Надо было делать в своё ещё время заявления "а-ля путин" - это наша территория, мы будем восстанавливать там порядок, приоритет мирным способам, но если не получится, то где поймаем, там уничтожим, надо будет - в сортире замочим.

А вот эта "не планує" - я понимаю текущий момент и соотношение сил, но это пораженческий подход. Никто же не говорит, что бегите уже в атаку, без учёте возможностей, но заявления, что "в случае необходимости имеем право, если другие способы не дадут результат" могли бы себе позволить, чтобы фиксировать позиции.
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17.01.2022 14:48 Відповісти
А якого ху*??? А якщо завтра путлєр здохне, вся його братія буде повністю зайнята похоронами та початком боротьби за владу, то Україна що буде мовчки спостерігати й чекати доки ворог оговтається? О_о

Хоча то може голова МЗС тільки так думає, що плану немає. А військові тим часом може вже давно створили план наступу у два напрямки.
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17.01.2022 14:57 Відповісти
А вот это как раз зря. Это значит, что возвращать нашу землю даже нет в планах!
Позор!
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17.01.2022 15:20 Відповісти
Военньіе прекрасно понимают , что штурм крупньіх городов - мясорубка и истребление мирного населения , как в Грозном . А при открьітой границе с РФ - єто еще и безнадежная операция .
Кулеба прав !
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17.01.2022 15:40 Відповісти
"Вот грянул бой, а что мы можем сделать,
Кругом враги, а вдруг они сильней,
Свои ряды мы развернули смело,
И боевых пришпорили коней.

Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь,
Решив, что смерть не люба казаку,
Как развевались пейсы наши лихо,
Сплетаясь с гривой конской на скаку"

https://www.youtube.com/watch?v=swT2Ltf32cw&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
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17.01.2022 16:14 Відповісти
И без Кулебы ясно, что никто не собирается возвращать Донбасс и Крым.
Но зачем же об этом кричать на весь мир? Хотите все показать какие вы импотенты? Испанский стыд ...
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17.01.2022 18:41 Відповісти
 
 