Напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": Сьогодні суд продовжить розгляд справи

Сьогодні 17 січня о 16:30 у Голосіївському райсуді Києва продовжиться розгляд справи про напад на журналістів "Схем" в державному "Укрексімбанку".

Про це у Facebook повідомив журналіст Андрій Яніцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Це знакова справа. Якщо у цьому абсолютно прозорому кейсі за напад на журналістів "Схем" не буде покарання, то чи можна очікувати покарання за напад на інших журналістів?" - зазначив він.

"Запрошую журналістів приїхати на суд та підтримати колег. Адреса вул. Полковника Потєхіна, 14-а", - додав Яніцький.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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