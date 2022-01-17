Напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": Сьогодні суд продовжить розгляд справи
Сьогодні 17 січня о 16:30 у Голосіївському райсуді Києва продовжиться розгляд справи про напад на журналістів "Схем" в державному "Укрексімбанку".
Про це у Facebook повідомив журналіст Андрій Яніцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Це знакова справа. Якщо у цьому абсолютно прозорому кейсі за напад на журналістів "Схем" не буде покарання, то чи можна очікувати покарання за напад на інших журналістів?" - зазначив він.
"Запрошую журналістів приїхати на суд та підтримати колег. Адреса вул. Полковника Потєхіна, 14-а", - додав Яніцький.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.
11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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Оця морда дійсно фінансує терористів, за наказом зеленського.
Ну а кого сидять за це всі ми знаємо..
У 2014-2015 рр. всі підприємства Луганської області були зареєстровані в Києві, в Київській області, в Харкові. Коли звільнили Сєвєродонецьк і Лисичанськ, то почали реєструватися там. Платили ПДВ, платили податок на землю, платили військовий податок. Про яку там терористичну (організацію - ред.) говорять? Вугілля поставлялося на Центренерго - державну компанію. Підприємство "Луганськвугілля", яке було зареєстровано в Києві, мало два рахунки в державних банках - "Укргазбанк" і "Ощадбанк". Вони перераховували за вугілля гроші. Що це за маячня щодо того, що там видобували вугілля не шахтарі, а бойовики, і що було фінансування тероризму?" - сказав Москаль.
"У 2004 році Верховна Рада прийняла закон про боротьбу з тероризмом. У 24 пункті стаття пише - терористичну організацію можна визнати тільки судом за позовом генерального прокурора, прокурорів областей та міста Києва. Все! Був хоч один позов? Ні! Чому звільнили Нелю Штепу, знаменитого мера Слов'янська? Тому що її звинувачували у співпраці з терористичною організацією.
Якщо брати за законом, то не може вся непідконтрольна територія Луганської та Донецької областей визначатися терористичною, тому що туди не можна давати пенсії, не можна давати допомогу, люди не можуть переміщатися через кордони адміністративні тощо", - сказав ексголова Луганської ОДА.
Він ще раз підкреслив, що на Порошенка намагаються навмисне кинути тінь.
"Це зроблено спеціально. Порошенко не опиниться за ґратами. А за що? Нема за що! Якщо випустили Штепу знамениту!" - сказав Геннадій Москаль. - https://texty.org.ua/fragments/105368/v-shou-z-poroshenkom-vtyahnuta-vsya-*******-kolyshnij-ochilnyk-loda-moskal/?src=main
394000000 грн.Джерело:https://reyestr.court.gov.ua/Review/101891140
не думку нелоха..