"Нинішня хвиля COVID-19 стане останньою з такою великою кількістю обмежень", - голова Pfizer Бурла

Коронавірус COVID-19 продовжуватиме циркулювати планетою, однак у майбутньому викликатиме менше обмежень, ніж це було досі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV генеральний директор Pfizer Inc. Альберт Бурла у понеділок.

"Нинішня хвиля стане останньою з такою великою кількістю обмежень", - вважає він.

Бурла наголосив, що вважає за важливе, щоб люди отримали по три дози вакцини від його компанії, оскільки саме тоді вони будуть добре захищені від коронавірусної інфекції.

"Потім ми перейдемо до формату, який передбачає по одній дозі на рік, за винятком людей зі зниженим імунітетом, яким, можливо, потрібно буде щепитися раз на квартал. Також потрібно вакцинувати дітей, щоб захистити їх. У випадку з дітьми ефективність вакцини дуже хороша", - додав він.

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Водночас Бурла зазначив, що мРНК-вакцини, однією з яких є вакцина Pfizer, не слід вважати "Святим Граалем" у боротьбі проти COVID-19.