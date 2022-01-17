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Новини Боротьба з коронавірусом
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"Нинішня хвиля COVID-19 стане останньою з такою великою кількістю обмежень", - голова Pfizer Бурла

Коронавірус COVID-19 продовжуватиме циркулювати планетою, однак у майбутньому викликатиме менше обмежень, ніж це було досі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV генеральний директор Pfizer Inc. Альберт Бурла у понеділок.

"Нинішня хвиля стане останньою з такою великою кількістю обмежень", - вважає він.

Бурла наголосив, що вважає за важливе, щоб люди отримали по три дози вакцини від його компанії, оскільки саме тоді вони будуть добре захищені від коронавірусної інфекції.

"Потім ми перейдемо до формату, який передбачає по одній дозі на рік, за винятком людей зі зниженим імунітетом, яким, можливо, потрібно буде щепитися раз на квартал. Також потрібно вакцинувати дітей, щоб захистити їх. У випадку з дітьми ефективність вакцини дуже хороша", - додав він.

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Водночас Бурла зазначив, що мРНК-вакцини, однією з яких є вакцина Pfizer, не слід вважати "Святим Граалем" у боротьбі проти COVID-19.

карантин (18172) обмеження (244) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+20
який передбачає по одній дозі на рік ?в смысле вы мрази собираетесь всю жизнь теперь продолжать эту отраву впаривать ?
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17.01.2022 13:49
+19
Десять не десять...а по два в год вы будете получать гарантированно...😀
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17.01.2022 13:53
+11
антиваксеры сказали, что скоро эта афера со шмурдизацией здорового населения - лопнет, потому, что абсолютное большинство людей на планете, понимают, что все эти - "пандемии" и " вакцинации" - это грязный бизнес, к медицине не имеющий никакого отношения и послали подальше этих упырей..
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17.01.2022 14:13
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Свежо предание да верится с трудом ...
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17.01.2022 13:45 Відповісти
А здесть Вы ошибаетесь.Если КОВИД был создан искуственно то и правительста могут знать конкретное времья окончания этой срандемии.Такие сроки окончания мора народа только подтверждает исуственность уничтожения властью своих людей.
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17.01.2022 14:10 Відповісти
Та не ,всё проще гораздо ,фармацевты срубили сколько планировали плюс ещё трошки и решили что хватит ..но завтра могут и передумать ..
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17.01.2022 14:18 Відповісти
Скільки зараз заробила ця компанія?
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17.01.2022 13:47 Відповісти
Таким числам даже в университетах не учат.
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17.01.2022 14:41 Відповісти
Э, постойте, антиваксеры тут наванговали тоталитарный мировой режим и по 10 бустеров в час, а для тех кто не будет колоть концлагеря. Неееееееееееет, как же им теперь отмыться? 🤣🤣🤣
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17.01.2022 13:49 Відповісти
Десять не десять...а по два в год вы будете получать гарантированно...😀
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17.01.2022 13:53 Відповісти
антиваксеры сказали, что скоро эта афера со шмурдизацией здорового населения - лопнет, потому, что абсолютное большинство людей на планете, понимают, что все эти - "пандемии" и " вакцинации" - это грязный бизнес, к медицине не имеющий никакого отношения и послали подальше этих упырей..
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17.01.2022 14:13 Відповісти
який передбачає по одній дозі на рік ?в смысле вы мрази собираетесь всю жизнь теперь продолжать эту отраву впаривать ?
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17.01.2022 13:49 Відповісти
А ты только сейчас это понял?
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17.01.2022 14:23 Відповісти
Також потрібно вакцинувати дітей, щоб захистити їх. -лучшая защита это повесить тебя и остальных пфайзероф на фонарном столбе
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17.01.2022 14:36 Відповісти
Судья: «Побочные эффекты экспериментальной вакцины обнародованы, так что покойный не мог бы утверждать, что не знал о них, когда добровольно согласился на укол. Во Франции пока нет закона о принудительной вакцинации. Поэтому его смерть, по сути, является самоубийством»
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17.01.2022 15:24 Відповісти
А были какие то сомнения? Они ж только во вкус вошли.
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17.01.2022 14:42 Відповісти
Агааа!
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17.01.2022 16:23 Відповісти
Не можу зосередитися на роботі.
Враження, що зараз вирішується подальша доля України!
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17.01.2022 13:51 Відповісти
Работайте спокойно. Подальша доля решалась три года назад. Сейчас всего лишь определяется объём звиздеца.
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17.01.2022 13:54 Відповісти
Ок
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17.01.2022 14:06 Відповісти
04.04.2021 Pfizer Inc чистый доход 4 877 000 000 $
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17.01.2022 13:52 Відповісти
тю, не забываем кто делает Виагру
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17.01.2022 14:40 Відповісти
как 2 России со всем газом, нефтью, сибирью, алмазами...
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17.01.2022 15:22 Відповісти
"Потім ми перейдемо до формату, який передбачає по одній дозі на рік, за винятком людей зі зниженим імунітетом, яким, можливо, потрібно буде щепитися раз на квартал. Також потрібно вакцинувати дітей, щоб захистити їх. У випадку з дітьми ефективність вакцини дуже хороша",Джерело:
Поздравляю , нас присаживают на иглу!
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17.01.2022 13:59 Відповісти
Если учесть,что дети мене всего подвержены к тяжелым осложнениям,то ясен хрен эффективна вакцина
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17.01.2022 14:04 Відповісти
Не раскачивайте авианосец!!!
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17.01.2022 14:43 Відповісти
В афере главное вовремя остановиться иначе по судам затаскают и лишат всех денег
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17.01.2022 14:01 Відповісти
Нафиг ваши вакцины. Не буду колоть не проверенные жидкости...
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17.01.2022 14:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ipHa6vbXgfE Надежда Жолобак: Когда вакцинирование может запускать процесс самоуничтожения собственных клеток? - YouTube
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17.01.2022 14:08 Відповісти
почему какая то частная компания - навязывает миру свои экспериментальные препараты..
понятно, что этот шмурляк не проверенный, имеет много побочек, и не эффективен в отношении вирусов..
вопрос - что в этом шмурдяке, который так настойчиво навязывают здоровому населению, и детям в том числе - эти упыри?
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17.01.2022 14:17 Відповісти
Здоровые с мамонтами вымерли. Их давно нет, есть недообследованные.
И вообще. Врач сказал в морг, значит в МОРГ!!!
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17.01.2022 14:46 Відповісти
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17.01.2022 14:30 Відповісти
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17.01.2022 14:34 Відповісти
Бігфарма!! Шибениці для тебе зачекались!!!
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17.01.2022 14:39 Відповісти
М.П.(Мировое правительство) ИСПУГАЛОСЬ НАРАСТАЮЩИХ МИТИНГОВ ЕВРОПЫ и "бумажного"( покупка справок) вакционирования населения многих стран.Вобщем главные цели не достигаются.Решили сделать перерыв и подумать до 1апреля-решающей 4-6недельной атаки на население планеты.ВЕДЬ ОНИ МОГУТ ВООБЩЕ ВСЕ ПОТЕРЯТЬ(и себя)ЕСЛИ ЛЮДИ МИРА ВСТАНУТ ВМЕСТЕ И РЕШИТЕЛЬНО!Слава человечествусозданному Всевышним на этой планете ДЛЯ ЖИЗНИ!
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17.01.2022 14:46 Відповісти
Я вас разочарую. Это была разведка боем с отработкой механизмов управления населения. Ошибки учли, данные собрали, внушаемость населения изучили, СМИ на предмет пропаганды натренировали - следующая попытка будет намного успешнее.
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17.01.2022 14:51 Відповісти
В Греции,где много пенсионеров и безработных на шее С.Е.хотят ввести, тем кому старше 60, штраф за не вакцинацию первый месяц 50 евро,а со второго м.-100ев.Убийцы.
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17.01.2022 14:53 Відповісти
Я соглашусь с вами, в том, что мы победили в том случае, если будет проведен Нюрнберг 2, и будут повешены наказаны причастные к массовым убийствам и нанесению вреда здоровья через уколизацию, а также те кто создали, спонсировали и выпустили этот вирус. Если же это просто спустят на тормозах, то победа за той стороной.
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17.01.2022 14:56 Відповісти
Нюрберг над ними былобы великолепно.
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17.01.2022 15:00 Відповісти
Эксперты ВОЗ: Бустерные дозы не являются жизнеспособной стратегией борьбы с COVID-19. Нужны новые вакцины
https://guardian.ng/news/repeated-covid-boosters-not-a-viable-strategy-who/
https://londondaily.com/who-experts-criticize-repeated-booster-strategy
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17.01.2022 14:58 Відповісти
Краще б думали, як людям імунітет підвищити, та про дієві ліки від хвороби..
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17.01.2022 17:24 Відповісти
Не открою большого секрета, но коронавирусы циркулируют планетой с тех пор,как появился человек, и попытка заработать на ОРВИ, потерпела крах. Во многих странах попытки протолкнуть генетические препараты, наталкиваются на сильное сопротивление.
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17.01.2022 17:48 Відповісти
В каких странах?
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17.01.2022 18:02 Відповісти
 
 