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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Агресивні дії РФ призводять лише до посилення ролі НАТО біля російських кордонів, - Столтенберг

Агресивні дії РФ призводять лише до посилення ролі НАТО біля російських кордонів, - Столтенберг

Росія, вдаючись до агресивних дій, не знижує присутності НАТО біля своїх кордонів, а навпаки - провокує їх нарощування.

Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо його (російського керівництва - ред.) мета - це домогтися скорочення присутності НАТО біля кордонів, то результати досі були цілком протилежними", - сказав він в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Наразі в Європі більше американських військових, ніж сім років тому. Зараз у Північній Америці та Європі ми активніші, ніж у попередні десятиліття", - додав глава НАТО.

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Столтенберг запевнив, що якщо РФ знову вирішить застосувати силу на світовій арені, то НАТО знову відреагує. "Те, яка саме це буде реакція, і які саме військові можливості будуть задіяні - це питання, яке вирішуватиметься залежно від розвитку подій", - додав він.

Нагадаємо, раніше представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважає за необхідне залишити свої війська біля кордону з Україною, назвавши це "запобіжними заходами" проти дій НАТО.

НАТО (6460) росія (65346) Столтенберг Єнс (1596)


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надо поламать московские едреные ракеты, и настанет мир.
танки можно сдать на металлолом.

и в Харькове открыть радом с разборками иномарок разборку танков.
там в них много нужных в хозяйстве вещей
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17.01.2022 14:42 Відповісти
Вас и близко не должно быть у российских границ!
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17.01.2022 14:50 Відповісти
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17.01.2022 14:56 Відповісти
 
 