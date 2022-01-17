В України немає фінансів для запровадження "економічного паспорта", – політичний експерт Бондаренко

Запроваджувати програму про економічний паспорт можуть собі дозволити лише країни, які отримують надприбутки з видобування корисних копалин і мають профіцитний бюджет. Про це заявив політичний експерт Борис Бондаренко.

"Створення цих спеціальних фондів (за рахунок видобутку копалин – ред.) багато в чому характерне для країн, які експортують ці енергоносії. Якщо ми говоримо про арабські країни, якщо ми говоримо про Російську Федерацію, є бюджетні правила, пов’язані з тим, що частина надходжень до державного бюджету з продажу якраз цих енергоносіїв потрапляє в спеціальні фонди і може бути використана за певним призначенням для своїх громадян. Саме так – надприбутку", - наголосив Бондаренко у ефірі телеканалу "Україна 24".

Експерт зазначив: Україна не здатна забезпечити себе енергоносіями власного видобутку, а про надприбутки взагалі говорити не доводиться. Тож можливостей для фінансування "економічних паспортів" українців немає.

"Питання – по українських надприбутках. Де вони? Ми розуміємо, що цих надприбутків насправді немає. Тому що ми не можемо на сьогодні повною мірою забезпечити власне свої потреби, енергоносіями власного не виробництва, в цьому випадку хай буде видобутку", - пояснив Бондаренко.

Він також наголосив, що вважає несправедливим, що під дію цієї програми підпадають лише діти, народжені після 1 січня 2019 року, і це є порушенням конституційних норм.

"Чому 2019-го, які критерії? Ми розуміємо, що є певні розмежування між людьми, які в цьому випадку народилися до 2019 року і в 2019 році, відповідно ті, які можуть претендувати на певні блага в подальшому у вигляді цього спеціального рахунка, який може бути використаний в 18 років", - сказав Бондаренко.

Раніше народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна зазначила, що через популістську програму президента "Економічний паспорт" з держбюджету будуть вилучені мільярди, що може стати причиною зменшення соціальних виплат.

Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.