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В України немає фінансів для запровадження "економічного паспорта", – політичний експерт Бондаренко

В України немає фінансів для запровадження

Запроваджувати програму про економічний паспорт можуть собі дозволити лише країни, які отримують надприбутки з видобування корисних копалин і мають профіцитний бюджет. Про це заявив політичний експерт Борис Бондаренко.

"Створення цих спеціальних фондів (за рахунок видобутку копалин – ред.) багато в чому характерне для країн, які експортують ці енергоносії. Якщо ми говоримо про арабські країни, якщо ми говоримо про Російську Федерацію, є бюджетні правила, пов’язані з тим, що частина надходжень до державного бюджету з продажу якраз цих енергоносіїв потрапляє в спеціальні фонди і може бути використана за певним призначенням для своїх громадян. Саме так – надприбутку", - наголосив Бондаренко у ефірі телеканалу "Україна 24".

Експерт зазначив: Україна не здатна забезпечити себе енергоносіями власного видобутку, а про надприбутки взагалі говорити не доводиться. Тож можливостей для фінансування "економічних паспортів" українців немає.

"Питання – по українських надприбутках. Де вони? Ми розуміємо, що цих надприбутків насправді немає. Тому що ми не можемо на сьогодні повною мірою забезпечити власне свої потреби, енергоносіями власного не виробництва, в цьому випадку хай буде видобутку", - пояснив Бондаренко.

Він також наголосив, що вважає несправедливим, що під дію цієї програми підпадають лише діти, народжені після 1 січня 2019 року, і це є порушенням конституційних норм.

"Чому 2019-го, які критерії? Ми розуміємо, що є певні розмежування між людьми, які в цьому випадку народилися до 2019 року і в 2019 році, відповідно ті, які можуть претендувати на певні блага в подальшому у вигляді цього спеціального рахунка, який може бути використаний в 18 років", - сказав Бондаренко.

Раніше народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна зазначила, що через популістську програму президента "Економічний паспорт" з держбюджету будуть вилучені мільярди, що може стати причиною зменшення соціальних виплат.

Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) економічний паспорт (17)


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Зелю это не интересует. Ему главное прокукарекать. А там хоть не рассветай.
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17.01.2022 14:37 Відповісти
А зеленський про своїх дітей думає.
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17.01.2022 14:43 Відповісти
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17.01.2022 14:44 Відповісти
Так Володю ці питання не цікавлять, а саме більше його не цікавлять ті діти і ті економічні паспорти. Володя, як завжди збрехав і виключног, щоб мати з цієї брехні вигоду - рейтинг. Мілшьярд дерев вже побачили? А бідність подолали? Так і тут.
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17.01.2022 14:48 Відповісти
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17.01.2022 14:57 Відповісти
а разве продажа подсолнечного масла, полезных ископаемых не приносят сверхприбыли одним, за счет всего народа Украины?????
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17.01.2022 15:14 Відповісти
Ниночка, вот Вам жалко было сделать растаможку нормальной и остаться при власти? А зеленым пора собираться в путь, они обложили налогами, акцизами, коссовыми аппаратами, штрафами и надеются, что народ их полюбит? А инфляция в 22% - это сам великий Зеленский обеспечил! Так, что ГЭТЬ!
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17.01.2022 16:21 Відповісти
"вот Вам жалко было сделать растаможку нормальной" - конечно жалко, и как тогда друзьям олигархам зарабатывать?
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17.01.2022 16:35 Відповісти
політичний експерт Борис Бондаренко - таких экспертов с дипломом фейсбук-курсов, или университета им. Фрэнсиса Бэкона на канале ахметова копеечку отрабатывабют - за хозяина переживают.
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17.01.2022 16:32 Відповісти
 
 