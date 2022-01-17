Заяви прокремлівських політиків про "націоналістів-радикалів" біля кордону не відповідають дійсності, - СБУ

Заяви про нібито нарощування Україною "націоналістів-радикалів" поблизу власного кордону – політична маніпуляція.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Маніпулятивні заяви прокремлівських політиків та представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону "націоналістів-радикалів", які нібито є "похлеще, чем натовские военнослужащие", не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією та частиною інформаційної війни проти України. Закликаємо українські та міжнародні ЗМІ ретельно перевіряти подібну інформацію, аби не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій. Разом ми зможемо ефективно протидіяти шкідливим інформаційним впливам гібридної війни", - йдеться в повідомленні.

За його словами, СБУ, Міністерство оборони, Збройні сили України та інші органи державної влади вживають низку необхідних заходів в рамках своїх повноважень, аби не допустити дестабілізаціі ситуації в державі, в тому числі в інформаційній сфері.

Також читайте: За минулий рік засудили понад 80 організаторів фейкового "референдуму" на Донбасі, - СБУ