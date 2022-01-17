УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9755 відвідувачів онлайн
Новини
2 492 8

Заяви прокремлівських політиків про "націоналістів-радикалів" біля кордону не відповідають дійсності, - СБУ

Заяви прокремлівських політиків про

Заяви про нібито нарощування Україною "націоналістів-радикалів" поблизу власного кордону – політична маніпуляція.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Маніпулятивні заяви прокремлівських політиків та представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону "націоналістів-радикалів", які нібито є "похлеще, чем натовские военнослужащие", не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією та частиною інформаційної війни проти України. Закликаємо українські та міжнародні ЗМІ ретельно перевіряти подібну інформацію, аби не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій. Разом ми зможемо ефективно протидіяти шкідливим інформаційним впливам гібридної війни", - йдеться в повідомленні.

За його словами, СБУ, Міністерство оборони, Збройні сили України та інші органи державної влади вживають низку необхідних заходів в рамках своїх повноважень, аби не допустити дестабілізаціі ситуації в державі, в тому числі в інформаційній сфері.

Також читайте: За минулий рік засудили понад 80 організаторів фейкового "референдуму" на Донбасі, - СБУ

Автор: 

пропаганда (2808) росія (65346) СБУ (12847) фейк (744)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"біля кордону" між якими державами?
показати весь коментар
17.01.2022 14:50 Відповісти
Напомнило про вездесущие поезда-автобусы с "Правим сектором" и визитку Яроша)

показати весь коментар
17.01.2022 14:52 Відповісти
Мокши так стараются языком, что скоро любой, проживающий в Украине (даже нейтральный) - станет "националистом" - абы безумные за поребриком оставались и не лезли сюда.
показати весь коментар
17.01.2022 14:55 Відповісти
Та да, успокойте свинособак еще,что там вообще никого из наших нет ,зедегенераты
показати весь коментар
17.01.2022 15:02 Відповісти
не понял--- а почему СБУ проституточно оправдывается вместо того чтобы просто сказать
Х..ло не пошел бы на орган дедушки с бабушкой и закрой свое хлебало оленевод дефективный прими таблетки от поноса и деменции... мы бред дурдома по имени Раиссия не комментируем....
показати весь коментар
17.01.2022 15:07 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2022 15:09 Відповісти
ГОТОВЫЕ КЛИШЕ НЕРУССКОГО КРЕМЛЯ;Националисты -радикалы в Украине,ваххабиты на Кавказе,бандиты и террористы в Казахстане,туранисты во всей Cредней Азии.в Грузии-просто плохие,Джамбу Двипа-главная,нижняя из 7 земель Индо(Атропатены)Эрияны Кавказской,про которую и Гитлер говорил - нееееее ее не было(????),она была у Ирана(???),который создали только в 1828г.после Пэриджано(ПэриУш)-Российской войны(???). СПЛОШНОЕ НЕПРЕРЫВНОЕ ВРАНЬЕ НЕРУССКОГО КРЕМЛЯ.
показати весь коментар
17.01.2022 15:17 Відповісти
единая правильная национальность по лукашенке и пу - савецкий челавек
показати весь коментар
17.01.2022 15:27 Відповісти
 
 