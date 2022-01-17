Пєсков відповів Нуланд на "18 варіантів санкцій" проти РФ: "Ми також різні сценарії розглядаємо"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів заступнику держсекретаря США Вікторії Нуланд на 18 варіантів санкцій проти РФ у разі вторгнення до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Безумовно, в контексті нинішньої ситуації, звісно, Росія думає про те, як забезпечити власну безпеку. Ми знаємо від пані Нуланд, що США має 18 сценаріїв. Ми також різні сценарії розглядаємо. Вважаємо, що насправді їх має бути набагато менше, бо постановка питання гранично коректна у нас", - зазначив прессекретар президента країни-агресора.

За його словами, у подібних питаннях не стоїть завдання "робити складним те, що, можливо, настільки складним не є".

"Ми сподіваємося, що, як і говорилося вже нашими американськими співрозмовниками, цього тижня щось їм вдасться сформулювати письмово", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок "російського вторгнення" на територію України.

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