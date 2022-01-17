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Пєсков відповів Нуланд на "18 варіантів санкцій" проти РФ: "Ми також різні сценарії розглядаємо"

Пєсков відповів Нуланд на

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів заступнику держсекретаря США Вікторії Нуланд на 18 варіантів санкцій проти РФ у разі вторгнення до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Безумовно, в контексті нинішньої ситуації, звісно, Росія думає про те, як забезпечити власну безпеку. Ми знаємо від пані Нуланд, що США має 18 сценаріїв. Ми також різні сценарії розглядаємо. Вважаємо, що насправді їх має бути набагато менше, бо постановка питання гранично коректна у нас", - зазначив прессекретар президента країни-агресора.

За його словами, у подібних питаннях не стоїть завдання "робити складним те, що, можливо, настільки складним не є".

"Ми сподіваємося, що, як і говорилося вже нашими американськими співрозмовниками, цього тижня щось їм вдасться сформулювати письмово", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок "російського вторгнення" на територію України.

Також читайте: Краще запитати у Москви, як довго РФ зможе фінансувати перебування своїх військ поряд з Україною, але це недешево, - Нуланд

Автор: 

Пєсков Дмитро (1644) санкції (11874) Нуланд Вікторія (175)


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Топ коментарі
+20
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17.01.2022 15:06
+17
18 вариантов "разбомбить Воронеж"?!!!
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17.01.2022 15:06
+17
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17.01.2022 15:35
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17.01.2022 15:06 Відповісти
У ВАС ОДИН СЦЕНАРИЙ УБЛЮДКИ...... Х..ЛО СДАВАТЬ ЖИВЫМ ИЛИ МОЖНО ПОСЛЕ МОРОЗИЛЬНИКА.... ЧУШКОЙ....
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17.01.2022 15:16 Відповісти
Можна частинами.
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17.01.2022 15:47 Відповісти
Так він є однією звісною частиною))
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17.01.2022 16:52 Відповісти
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17.01.2022 15:35 Відповісти
18 вариантов "разбомбить Воронеж"?!!!
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17.01.2022 15:06 Відповісти
как ещё в Воронеже канализация выдерживает от высказываний писькова и прочих захеровых?
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17.01.2022 15:35 Відповісти
Пуйло Їжака сракою убити не може
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17.01.2022 15:06 Відповісти
сраки ви там один одному розглядаєте, потвори
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17.01.2022 15:06 Відповісти
Что то очень много стало,туалетного ершика ****.
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17.01.2022 15:07 Відповісти
Смешной этот дядько с усами...)))
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17.01.2022 15:07 Відповісти
Такой же еплан и ублюдок, как и все их пропагандоны.
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17.01.2022 15:14 Відповісти
букху Гы с Большой Литери плиззз
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17.01.2022 15:18 Відповісти
Останется НАТА без лаптей, воска, дегтя и лыка! Так и и нада!
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17.01.2022 15:09 Відповісти
Скорее без кацапской нефти и газа. Лично я других серьёзных вариантов ответа от кремлядей не вижу. Может уголь ещё, "уран" и титан. Ну и запрет авиатранзита по над рф. Пожалуй всё.
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17.01.2022 15:38 Відповісти
Не помітив, 30 країн НАТО 8 годин, на саміті, труть з однією Рашею, потім ще два раза по три години. Як думаєш, про лаптi, або про нафту? Під час Карибської кризи, у СРСР ядерних ракет було в 10 разів менше ніж у США, і вони були відсталі. Зараз у США з Рашею, паритет, по 1800 шт, зараз у Раші є гіперозброя, яку в США чекають через 5 років. Зараз в Раші заговорили про розміщення ЯО на Кубі і Венесуелі. Лаптi кажеш? Від Куби, до США 100 миль, це ніж на шиї США. Мене це засмучує, я хочу щоб гегемони заспокоїлися.
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17.01.2022 18:26 Відповісти
Песков решил полистать Камасутру? Вазелином запасается? ошейник купил?
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17.01.2022 15:09 Відповісти
вазелин-не скрепно. Деготь или насухо на бутылку.
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17.01.2022 16:44 Відповісти
Могут только пописять против ветра.
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17.01.2022 15:10 Відповісти
и к сожалению, один из сценариев - сваты
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17.01.2022 15:11 Відповісти
Голлівуд шукає "авторитетних" сценарістів з рекомендованим листом від ФСБ. Пішаків та лошар з МЗС рф просимо не турбувати.
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17.01.2022 15:11 Відповісти
ці лаптеногі можуть ввести санкції тільки проти свого населенння-
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17.01.2022 15:11 Відповісти
Количество сценариев санкций от США: 18

От росиси:

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17.01.2022 15:12 Відповісти
Опять пармезан с хамоном бульдозерами давить будут
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17.01.2022 15:13 Відповісти
Піськов маляву з Вашингтону чекає?
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17.01.2022 15:13 Відповісти
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17.01.2022 15:34 Відповісти
Ніхто вас мокши не боїться, вас зрозуміли і вас знають, хто ви і на що здатні. Сидіть і не рипайтесь, а то ще впаяють ембарго і не дадуть "ніжки Буша".
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17.01.2022 15:16 Відповісти
1. Сесть на ежа

2. Сесть на бутылку

3. Сесть на аппликатор Кузнецова
4. Сесть на раскаленные угли

5. Сесть на наточенные ножи

6. И т.д.
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17.01.2022 15:17 Відповісти
Знаем мы ваши парашные сценарии:
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17.01.2022 15:17 Відповісти
Все что вы можете сделать ето укусить за член когда будете сосать. И то получите под дышло
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17.01.2022 15:17 Відповісти
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд на 18 вариантов санкций против РФ в случае вторжения в Украину. Источник:
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17.01.2022 15:19 Відповісти
На санкції вони не спроможні, а от на злочини та провокації так.
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17.01.2022 15:20 Відповісти
сценаріст ху.. піськов
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17.01.2022 15:21 Відповісти
Невже ВОНО й справді думає, що голозада роССія, з ВВП у світовій економіці меншій у вісімнадцять разів, аніж у США, може на рівних приймати санкції проти наймогутнішої економіки світу?
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17.01.2022 15:26 Відповісти
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17.01.2022 15:29 Відповісти
"Мы надеемся, что, как и говорилось уже нашими американскими собеседниками, на этой неделе что-то им удастся сформулировать в письменном виде", - отметил Песков.
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17.01.2022 15:32 Відповісти
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17.01.2022 15:32 Відповісти
Пішов на хрін цап смердючий!
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17.01.2022 15:34 Відповісти
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17.01.2022 15:37 Відповісти
На ультиматум кремля о возврате НАТО к границам 1997 г., США потребовали от путена возратитьтся к работе в такси 🚕
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17.01.2022 15:38 Відповісти
Що таке РФ це 1,5 % світового ВВП і 20% в США ,але для орди голоне тероризувати світ .
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17.01.2022 15:41 Відповісти
Меле шо попало.
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17.01.2022 15:41 Відповісти
Ага... варіанти різні: можна в ліву штанку, можна в праву, а можна в обидві одночасно...
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17.01.2022 15:53 Відповісти
"Съедем с Навкой из Италии в Бурятию", добавил усатый

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17.01.2022 15:53 Відповісти
Мокша VS Нуланд ...
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17.01.2022 15:54 Відповісти
Когда оно уже поскользнётся в сортире или где там удобнее ...
Надоел уже своим и чужим.
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17.01.2022 15:55 Відповісти
Містер фікс єсть ли у вас план,еть ли у мене план- у меня 18 планов))))Бугагаг
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17.01.2022 15:58 Відповісти
Существует старый опасный сценарий. Параша во главе с путлером организуют взрывы нескольких жилых домов в Москве, обвинят в этом Украину и начнут полномасштабную войну с нами. А президент роялист никаких мер не предпримет. Хоть бы американцы воткнули ему шило в зад, чтоб занялся обороной, а не по Буковелям шастать.
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17.01.2022 16:04 Відповісти
Уверен, один единственный сценарий, объявить США и НАТО войну и тут же сдаться! Лучшего сценария выгребной ямы-404, нет...
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17.01.2022 16:17 Відповісти
Ну , что может эта нищая , беззубая, безоружная РоссиЯ !! Кроме старых 30 тыс танков, танков прапктически у России ничего нет !!Всё остальное металллом самолётов в алюминии или корабли -металлолом, типа Кузнецова!!в металлле!!
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17.01.2022 16:43 Відповісти
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17.01.2022 16:49 Відповісти
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17.01.2022 17:11 Відповісти
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17.01.2022 17:14 Відповісти
Опять начнут выпуск наклеек "Байден-чмо"?
Прям в самое сердце...))
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17.01.2022 17:28 Відповісти
ТАКИЕ ЗАБАВНЫЕ ЭТИ РУССКИЕ.... НУ ЧТО ВЫ ТАМ МОЖЕТЕ ЗАПРЕТИТЬ.... ОТДЫХ В КРЫМУ ИЛИ СОЧИ? ОТКРЫТИЕ ИЛИ АРЕСТ СЧЕТОВ В РОС БАНКАХ? УЧЁБУ АМЕРИКАНЦЕВ В РОС ВУЗАХ? или ограничите запуск косм.кораблей в космос? с газом единственное что давите ценой и ограничениями поставок .
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17.01.2022 17:30 Відповісти
 
 