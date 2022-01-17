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Україна і НАТО підписали оновлений меморандум про роботу над технологічними проєктами

Україна і НАТО підписали оновлений меморандум про роботу над технологічними проєктами

Україна підписала з Агенцією НАТО із зв'язку та інформації оновлений Меморандум про продовження спільної роботи над технологічними проєктами.

Про це йдеться у заяві НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"У рамках цієї оновленої угоди ми поглиблюватимемо нашу співпрацю з Україною, щоб підтримувати їх у модернізації їхніх інформаційних технологій та комунікаційних послуг, одночасно визначаючи сфери, де може знадобитися навчання їхнього персоналу. Наші експерти готові продовжувати це важливе партнерство", – сказав генеральний менеджер агентства NCI Людвіг Декамп.

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Перша угода була схвалена в 2015 році і з того часу Агентство постійно підтримувало Україну в технологічних питаннях, насамперед через Трастовий фонд НАТО-Україна з питань командування, контролю, зв’язку та комп’ютерів.

"Підписаний сьогодні Меморандум продовжує наше співробітництво, започатковане у 2015 році. За підтримки НАТО ми плануємо й надалі впроваджувати сучасні інформаційні технології та сервіси в систему управління Збройними Силами України", – сказала голова Місії України в НАТО Наталія Галібаренко.

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У рамках цієї угоди була розроблена регіональна програма безпеки повітряного простору Україна-НАТО (RASP) для забезпечення раннього сповіщення та координації загроз повітряному простору. Система включає інтегровану систему IP-телефонії та пропонує операторам інструменти, які допомагають їм взаємодіяти один з одним, такі як чат, географічні покажчики та виділення траси літака. Пристрої підключаються через виділену мережу окремо від Інтернету.

Автор: 

НАТО (6460) Меморандум (184) Галібаренко Наталія (28)


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В Україні 17 січня зафіксували нові кібератаки на державні структури.

Зокрема постраждав Шевченківський райсуд Києва, який втратив доступ до своїх електронних систем, повідомляє пресслужба суду у https://www.facebook.com/court.shev.kiev/posts/1303107843537564 Facebook . Не працює також форум системи держзакупівель Prozorro.

"Суд втратив доступ до електронної пошти, офіційного веб-сайту на порталі "Судова влада", підсистеми "Електронний суд", функціоналу автоматизованої системи документообігу суду щодо направлення рішень до Єдиного держреєстру судових рішень, обміну вхідною та вихідною кореспонденцією", - йдеться в повідомленні.
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17.01.2022 15:52 Відповісти
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17.01.2022 18:01 Відповісти
 
 