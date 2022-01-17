Україна зробила більше, ніж потрібно, для того, щоб переговори в Нормандському форматі пішли вперед, - Кулеба
Україна зробила дуже багато для просування переговорів у Нормандському форматі, але після цього не було зустрічних конструктивних дій російської сторони.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Україна зробила більше, ніж потрібно, для того, щоб ці переговори пішли вперед. Ми займаємо дуже конструктивну в цьому плані позицію, але, на жаль, наша конструктивність не отримує взаємної конструктивності з боку Росії", - наголосив міністр.
Кулеба додав, що Україна виконала свою частину документа, ухваленого в результаті саміту в "нормандському форматі" в Парижі, а РФ – ні.
"У 2019 році наші лідери зібралися на саміт в Парижі. Там було ухвалено документ, відповідно до якого Україна і Росія взяли на себе певні зобов'язання, зобов'язання, виконання яких має сприяти виконанню Мінських домовленостей. Якщо ви візьмете цей документ і проаналізуєте те, що було зроблено, ви побачите, що Україна виконала свою частину, Росія – не виконала", - пояснив глава МЗС.
Також Росія усунулася від діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.
Кулеба зазначив, що Україна виконала свою частину рішення паризького саміту і готова рухатися всіма треками Мінських домовленостей у Тристоронній контактній групі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@worldonalert
·
https://twitter.com/worldonalert/status/1483067214521671687 1 мин
Германия снова отказалась отправить Украине оружие для защиты от России, а также блокирует поставки оружия Украине восточными странами-членами НАТО.
Какой позор!
Germany has again refused to send weapons to Ukraine to defend itself against Russia and is also blocking Eastern NATO member states to send weapons. What a shame!
че ты бы делал на их месте то?
терять 20млрд. экспорта для "защиты" х.з. кого кто кто му же торгует сам сРашкой?
Отвечай!!!!
Да???
давай отвечай!!!
я просто за правду.