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Новини Нормандські переговори
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Україна зробила більше, ніж потрібно, для того, щоб переговори в Нормандському форматі пішли вперед, - Кулеба

Україна зробила більше, ніж потрібно, для того, щоб переговори в Нормандському форматі пішли вперед, - Кулеба

Україна зробила дуже багато для просування переговорів у Нормандському форматі, але після цього не було зустрічних конструктивних дій російської сторони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Україна зробила більше, ніж потрібно, для того, щоб ці переговори пішли вперед. Ми займаємо дуже конструктивну в цьому плані позицію, але, на жаль, наша конструктивність не отримує взаємної конструктивності з боку Росії", - наголосив міністр.

Кулеба додав, що Україна виконала свою частину документа, ухваленого в результаті саміту в "нормандському форматі" в Парижі, а РФ – ні.

"У 2019 році наші лідери зібралися на саміт в Парижі. Там було ухвалено документ, відповідно до якого Україна і Росія взяли на себе певні зобов'язання, зобов'язання, виконання яких має сприяти виконанню Мінських домовленостей. Якщо ви візьмете цей документ і проаналізуєте те, що було зроблено, ви побачите, що Україна виконала свою частину, Росія – не виконала", - пояснив глава МЗС.

Також Росія усунулася від діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.

Кулеба зазначив, що Україна виконала свою частину рішення паризького саміту і готова рухатися всіма треками Мінських домовленостей у Тристоронній контактній групі.

Також дивіться: Проведення зустрічі в Нормандському форматі - спільна мета Німеччини та України, - Кулеба. ВIДЕО

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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WorldOnAlert


@worldonalert

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https://twitter.com/worldonalert/status/1483067214521671687 1 мин

Германия снова отказалась отправить Украине оружие для защиты от России, а также блокирует поставки оружия Украине восточными странами-членами НАТО.
Какой позор!



Germany has again refused to send weapons to Ukraine to defend itself against Russia and is also blocking Eastern NATO member states to send weapons. What a shame!
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17.01.2022 15:26 Відповісти
и что?
че ты бы делал на их месте то?
терять 20млрд. экспорта для "защиты" х.з. кого кто кто му же торгует сам сРашкой?
Отвечай!!!!
Да???
давай отвечай!!!
я просто за правду.
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17.01.2022 15:43 Відповісти
уж ты бы лучше бы молчала бы...
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17.01.2022 15:36 Відповісти
Як можуть ті переговори піти вперед, коли рашка відкрито шантажує ЄС і США! Вони вже "впердє", навіщо цю інформхвилю "гнати"
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17.01.2022 15:36 Відповісти
Вот почему Нормандский формат сегодня самьій єффективньій дипломатический механизм давления на Москву и лично Путина : РФ не вьіполнила мероприятия , под которьіми стоит его подпись .
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17.01.2022 15:50 Відповісти
Треба вимагати негайного прийняття України до реального членства, хай це буде виключною й суворо одноразовою процедурою, перший та останній раз, бо є реальний шанс цілком зумовно існуючої втрати, якої ніхто й ніде не зможе уникнути на планеті, ні мало ні багато. Ні Шостий, ні П'ятий не можуть за усіма своїми "здібностями" забезпечити в Україні, на усій Землі рішучого виходу з загрози втратити УСЕ взагалі, до справжнього загального колапсу.
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17.01.2022 17:05 Відповісти
 
 