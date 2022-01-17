Україна зробила більше, ніж потрібно, для того, щоб переговори в Нормандському форматі пішли вперед, - Кулеба

Україна зробила дуже багато для просування переговорів у Нормандському форматі, але після цього не було зустрічних конструктивних дій російської сторони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Україна зробила більше, ніж потрібно, для того, щоб ці переговори пішли вперед. Ми займаємо дуже конструктивну в цьому плані позицію, але, на жаль, наша конструктивність не отримує взаємної конструктивності з боку Росії", - наголосив міністр.

Кулеба додав, що Україна виконала свою частину документа, ухваленого в результаті саміту в "нормандському форматі" в Парижі, а РФ – ні.

"У 2019 році наші лідери зібралися на саміт в Парижі. Там було ухвалено документ, відповідно до якого Україна і Росія взяли на себе певні зобов'язання, зобов'язання, виконання яких має сприяти виконанню Мінських домовленостей. Якщо ви візьмете цей документ і проаналізуєте те, що було зроблено, ви побачите, що Україна виконала свою частину, Росія – не виконала", - пояснив глава МЗС.

Також Росія усунулася від діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.

Кулеба зазначив, що Україна виконала свою частину рішення паризького саміту і готова рухатися всіма треками Мінських домовленостей у Тристоронній контактній групі.

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