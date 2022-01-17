Центру для реабілітації ветеранів АТО і ООС "ЯРМІЗ" потрібна допомога в придбанні апаратури

Центр реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС "ЯРМІЗ" просить про допомогу в придбанні апаратури для продакшн-студії, щоб в ній можна було проводити вебінари, записувати подкасти, аудіо книжки та робити фотосесії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз ми в Центрі "ЯРМІЗ" втілюємо ще одну круту ідею: ми відремонтували приміщення для продакшн-студії, щоб в ній можна було проводити вебінари, записувати подкасти, аудіо книжки та робити фотосесії та дещо ще, про що я поки інтригуюче промовчу. Залишилось тепер наповнити цю студію апаратурою і нові можливості для навчання та творчої реалізації для ветеранів, ветеранок та їх родин з усієї України будуть відкриті на повну. Тож, я запрошую вас долучитись до нашої рушійної сили! Це можна зробити донейтом за посиланням: https://yarmiz.org.ua/dopomogty/, а можна і, так би мовити, натурою)) Якщо у вас є обладнання, яким ви можете з нами поділитись, ми охоче його приймемо в теплі обійми "ЯРМІЗ Продакшн студії". Просто зв‘яжіться зі мною і я надам вам список необхідного. Довірюсь профі, і якщо ви скажете, що у вас є щось, що підійде для наших цілей краще – я ж тільки за!" - звернулася до громадян Оленка Джекічановна.

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