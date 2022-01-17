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Центру для реабілітації ветеранів АТО і ООС "ЯРМІЗ" потрібна допомога в придбанні апаратури

Центру для реабілітації ветеранів АТО і ООС

Центр реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС "ЯРМІЗ" просить про допомогу в придбанні апаратури для продакшн-студії, щоб в ній можна було проводити вебінари, записувати подкасти, аудіо книжки та робити фотосесії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз ми в Центрі "ЯРМІЗ" втілюємо ще одну круту ідею: ми відремонтували приміщення для продакшн-студії, щоб в ній можна було проводити вебінари, записувати подкасти, аудіо книжки та робити фотосесії та дещо ще, про що я поки інтригуюче промовчу. Залишилось тепер наповнити цю студію апаратурою і нові можливості для навчання та творчої реалізації для ветеранів, ветеранок та їх родин з усієї України будуть відкриті на повну. Тож, я запрошую вас долучитись до нашої рушійної сили! Це можна зробити донейтом за посиланням: https://yarmiz.org.ua/dopomogty/, а можна і, так би мовити, натурою)) Якщо у вас є обладнання, яким ви можете з нами поділитись, ми охоче його приймемо в теплі обійми "ЯРМІЗ Продакшн студії". Просто зв‘яжіться зі мною і я надам вам список необхідного. Довірюсь профі, і якщо ви скажете, що у вас є щось, що підійде для наших цілей краще – я ж тільки за!" - звернулася до громадян Оленка Джекічановна.

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Автор: 

благодійність (571) ветерани (1071) Київ (19528) допомога (8371) реабілітація (326)


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сократить на 75% затраты на никому не нужный офис пердизента, судей, прокуратуру, сбушников и сразу найдутся деньги...
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17.01.2022 15:43 Відповісти
Відповім як представник Центру «ЯРМІЗ» та відповідальна за запуск роботи продакшн-студії. Ми не є комунальною установою і не отримуємо підтримку діяльності з боку держави. Благодійна Організація Благодійний Фонда Центр реадаптації та реабілітації «ЯРМІЗ» функціонує завдяки благодійним внескам та волонтерської підтримкї наших напрямків. Деякі з проєктів підтримуються донорами, але специфіка такої підтримки в тому, що на інші потреби та напрямки ці кошти не перерозподіляються.

Будемо вдячні будь-якій підтримці! Гарного дня❤️
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18.01.2022 12:14 Відповісти
Вова роздал же по 1000,там нужнее были,рейтинги и все дела
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17.01.2022 15:48 Відповісти
Як би ж ту 1000 можна було б на благодійність витрачати... я б і свою віддала без проблем.
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18.01.2022 12:21 Відповісти
Цікава у нас оборонка.На тепловізори та квадракоптери підпрягають волонтерів,на збір коштів на харучування армії підпрякають волонтерів.Тепер вже і збирають кошти на лікування та реабілітацію воїнів збирають у народа.А куди діваються міліарди виделіні на оборону України коли вже держава заборгувала воїнам і у зарплатні.Так куди діваються виділені на армію кошти?
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17.01.2022 16:22 Відповісти
Відповім як представник Центру «ЯРМІЗ» та відповідальна за запуск роботи продакшн-студії. Ми не є комунальною установою і не отримуємо підтримку діяльності з боку держави. Звісно, що до оборонного сектору ми також не маємо жодного відношення. Наша задача підтримати родини наших ветеранів та ветеранок і їх самих. Ми навчаємо, тренуємо, надаємо психологічні консультації, реадаптуємо і робимо ще багато чого корисного для тих, хто нас захистив. Більш детальну інформацію можна подивитись на нашому сайті: yarmiz.org.ua. Благодійна Організація Благодійний Фонда Центр реадаптації та реабілітації «ЯРМІЗ» функціонує завдяки благодійним внескам та волонтерської підтримкї наших напрямків. Деякі з проєктів підтримуються донорами, але специфіка такої підтримки в тому, що на інші потреби та напрямки ці кошти не перерозподіляються.

Будемо вдячні будь-якій підтримці! Гарного дня❤️
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18.01.2022 12:18 Відповісти
Пусть дадут возможность перечислять ковидную 1000 на такие дела - может кто-то и скинет
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17.01.2022 16:52 Відповісти
Було б круто!😻 Але підтримка благодійних організацій і фондів цією програмою не передбачається. На превеликий жаль. Ми б тоді не тільки б продакшн-студію обладнали, а і взагалі закрили потреби по фінансуванню діяльності Центру та запуску запланованих програм і проєктів🤔. Піду візьму з полички губозакатуваальну машинку😅
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18.01.2022 12:20 Відповісти
 
 