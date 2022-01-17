Клопотенко про нове дитяче харчування: Якщо в школі повністю відмовилися від солі та цукру, то це не коректно. Треба просто додавати їх трішки менше
Ті школи, які перейшли на нове шкільне харчування раніше (з вересня), вже налагодили всі процеси і діти із задоволенням ідуть до шкільної їдальні. Тим, хто почав лише у січні, звісно, знадобиться час для адаптації до нових вимог. Як показав останній тиждень, супротив реформі у багато чому пояснюється тим, що сама культура харчування в Україні викликає багато питань.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів шеф-кухар Євген Клопотенко.
"Ідея така: діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, а потім і самі готуватимуть здорову їжу собі, а потім своїм дітям, а далі внукам", - пояснив кулінар задум реформи харчування дітей.
Разом з тим Клопотенко заперечує, що рекомендував повністю відмовитися від солі та цукру: "Я, навпаки, боровся за сіль та цукор, тому що їх хотіли відняти. Вони лишилися. Треба просто додавати їх трішки менше. Раніше була ціла ложка, а зараз – півложки. Якщо в школі відмовилися повністю від солі та цукру, то це не є коректним".
"Критика - ознака того, що зміни відбуваються, і це добре. Я був би дуже засмучений, якби її не було. Це означало б байдужість суспільства, а це найгірше. Я був готовий до критики реформи, особливо у пунктах, що стосуються обмеження солі та цукру у стравах, але думав, що вона наздожене мене у вересні, коли всі школи перейдуть на нове харчування. Однак в нас був перехідний період до січня 2022 року і більшість шкіл дотягнули до останнього. Як показує досвід, ті школи, які перейшли на нове шкільне харчування раніше (з вересня), вже налагодили всі процеси і діти із задоволенням ідуть до шкільної їдальні. Тим, хто почав лише у січні, звісно, знадобиться час для адаптації до нових вимог. Як показав останній тиждень, супротив реформі у багато чому пояснюється тим, що сама культура харчування в Україні викликає багато питань. Батьки "ламають списи" за чай з цукром та сосиски у раціоні дітей, а не за овочі та рибу. Я не можу їх винуватити - раніше нас ніхто не вчив основам здорового харчування. Саме тому ми почали реформу зі шкіл - дорослих змінити неможливо, а привити здорові звички дітям - це наш шанс на здорову націю. Звісно, я повністю погоджуюсь, що такій глобальній реформі мала б передувати національна інформаційна кампанія. Але не завжди ми маємо можливість реалізувати ідеальний сценарій. Наскільки мені відомо, ЮНІСЕФ планує велику інформаційну кампанію по здоровому харчуванню в Україні", - резюмував шеф-кухар.
Детальніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: "Мінестроне з вертутою, менше солі та цукру: що їстимуть діти в школах і садках?".
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Невже він продався наркоману?
Не вірю!
Чи ти насправді московит-пригожинець, що пише з-під проксі?
Хто ж думав, що вас зебілів виявиться так багато?
Бо крадуть.
Меню ж Клопотенко створює саме на ті гроші, які виділяються на цю їжу.
Проблема у тому, що жопоруки, що працюють поварами у школах, часто не здатні повторити досить прості рецепти Євгена.
Бачив, як подавали карбонару у одній школі - з яєць зробили омлет, що поклали поверх переварених сухих спагетті, а поряд поклали шмат сиру, який навіть не змогли натерти...бекон при цому, мабуть, взагалі вкрали.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
З такими цінами будемо бадилля жерти, здоров'я буде через край.
Не, если скумбрию по 8 брать то может оно и норм.Но с ценами для простых людей - свежие овощи и рыба в школе - слишком дорого на сегодня.
Что за чушь? Сосиски что - дешевле той же скумбрии по 80? Из какого дерьма в таком случае те сосиски?
Или "простые люди" своих детей так не любят?
Що, українського проксі не знайшлося?
А ти де? З Лахти-2 строчиш, чи звідки ви там українців виганяти зібралися з України?
PS на сьогодні з тебе вистачить на горілку - більше не подаватиму. Все одно ти по сути нічого не здатне написати.
Есть СЕЗОННЫЕ овощи и болгарский перец зимой сезонным овощем не является.
А зимой у нас есть капуста (белокочанная или краснокочанная, можно - квашенную), морковь, редька (дайкон, зеленая, розовая...), корень сельдерея, тыква...
"У нас в школе бывает банальный ЧАЙ не дают всем детям , аргумент - финансирования не хватает"
Головой потому что думать надо, а не болгарский перец зимой покупать и не воровать.
https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko 9 January, 20:14 ·
Є така ідейка: гуглити українською. Навіть якщо ви розмовляєте російською.
В чому сенс:
https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko 1. В інтернеті вже є багато українськомовного контенту. Страх, що ви не знайдете відповіді на свої питання, вже не має приводів для існування. От правда, є тупо все. Як поголити єнота, переліки найкращих серіалів, як дістати лампочку з рота, болячки різні (для тих, хто любить шукати у себе хвороби), прекрасні рецепти (щоб ви довго не ходили, то підказка: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fklopotenko.com%2Fuk%3Ffbclid%3DIwAR0XxAh0S7FQRRPOIhaSd5Gvsp7H9CXxqjNG0Lwms6T3CTAXHnVtcZ4Ibg0&h=AT0e8phItCF3xYGbFuWP2gDmdyYPUVApLobnQgPv5KAO9BNg36AALbG-ytghC4DDaNRY2T5j6xagQQJ7BawAeioWp48XV8B4riFmFhCuFSBmXaqMjEuCq_XWMnKh9ngf0Bug6jGsNw9c0G8KmFcDgEop8g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3iKf0dOgMOuKlzuxybpYHkft56HCoyHr8S-98mBPYcT47mKN4_r3X9yu0He7HSNB4FUqwvgtawscQE0Yqj1Yiugb24_5IYCmub3WjhBaaEo2IXDTqZs3-6G6xTjRWBrs472TWCtIQJMF1yAK1Mb0svIg https://klopotenko.com/uk ).
2. Більше українськомовних запитів - краще розвивається український інтернет. Я вам це кажу, як людина, що має проєкти, які залежать від запитів народу. Наприклад, моя команда їх аналізує, щоб зрозуміти, які рецепти вам краще дати. І так робимо не лише ми, коли створюємо контент. Такі дєла.
Ну, і особисто мій досвід. Звичка гуглити українською - це одна з фішок, що допомогли мені багато років тому перейти на нашу мову. Такі дєла
Расскажи это кулинарным каналам-миллионникам, что рецепты - это "умирающий тренд".
Всякая дурня в том же Тиктоке (где 99% контента - полная чушь с открыванием рта под чужое пение и тп бреда) конечно же отомрет, а готовить себе вкусную еду люди не перестанут.
В отличие от тех жопоруков без образования, которые как правило готовят в школьных столовых. И у которых еще и план - каждый день подготовить сетку с лучшими продуктами для директрисы школы.
А учитывая то, что со школьных столовых Клопотенко точно не получает дохода - тем более.
Если челвоек получает известность за то, что делает что-то хорошее - почему бы и нет?
Кто тестировал полезность меню клопотенка? Никто. Кто считал затраты от введения новых рецептов - тоже никто. Потому что все под управление гардеробщиц и кассиров квартала.
Почему шоумены типа Клопотенков, жены Зеленского и прочих лезут руками туда где им не место? Разве дети страдают от ожирения от переедания в школе?? А может сначала стоит проверить соленость и холестерин в бургерах и чипсиках которые продаются везде? (Вредность холестерина кстати это фейк, но фастфуд то еще зло).
Хай самі з ЗЕленською жеруть ці помиї,мій онук не їсть цей силос і приходить додому голодний.