Клопотенко про нове дитяче харчування: Якщо в школі повністю відмовилися від солі та цукру, то це не коректно. Треба просто додавати їх трішки менше

Ті школи, які перейшли на нове шкільне харчування раніше (з вересня), вже налагодили всі процеси і діти із задоволенням ідуть до шкільної їдальні. Тим, хто почав лише у січні, звісно, знадобиться час для адаптації до нових вимог. Як показав останній тиждень, супротив реформі у багато чому пояснюється тим, що сама культура харчування в Україні викликає багато питань.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів шеф-кухар Євген Клопотенко.

"Ідея така: діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, а потім і самі готуватимуть здорову їжу собі, а потім своїм дітям, а далі внукам", - пояснив кулінар задум реформи харчування дітей.

Разом з тим Клопотенко заперечує, що рекомендував повністю відмовитися від солі та цукру: "Я, навпаки, боровся за сіль та цукор, тому що їх хотіли відняти. Вони лишилися. Треба просто додавати їх трішки менше. Раніше була ціла ложка, а зараз – півложки. Якщо в школі відмовилися повністю від солі та цукру, то це не є коректним".

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"Критика - ознака того, що зміни відбуваються, і це добре. Я був би дуже засмучений, якби її не було. Це означало б байдужість суспільства, а це найгірше. Я був готовий до критики реформи, особливо у пунктах, що стосуються обмеження солі та цукру у стравах, але думав, що вона наздожене мене у вересні, коли всі школи перейдуть на нове харчування. Однак в нас був перехідний період до січня 2022 року і більшість шкіл дотягнули до останнього. Як показує досвід, ті школи, які перейшли на нове шкільне харчування раніше (з вересня), вже налагодили всі процеси і діти із задоволенням ідуть до шкільної їдальні. Тим, хто почав лише у січні, звісно, знадобиться час для адаптації до нових вимог. Як показав останній тиждень, супротив реформі у багато чому пояснюється тим, що сама культура харчування в Україні викликає багато питань. Батьки "ламають списи" за чай з цукром та сосиски у раціоні дітей, а не за овочі та рибу. Я не можу їх винуватити - раніше нас ніхто не вчив основам здорового харчування. Саме тому ми почали реформу зі шкіл - дорослих змінити неможливо, а привити здорові звички дітям - це наш шанс на здорову націю. Звісно, я повністю погоджуюсь, що такій глобальній реформі мала б передувати національна інформаційна кампанія. Але не завжди ми маємо можливість реалізувати ідеальний сценарій. Наскільки мені відомо, ЮНІСЕФ планує велику інформаційну кампанію по здоровому харчуванню в Україні", - резюмував шеф-кухар.

Детальніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: "Мінестроне з вертутою, менше солі та цукру: що їстимуть діти в школах і садках?".