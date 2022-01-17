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Клопотенко про нове дитяче харчування: Якщо в школі повністю відмовилися від солі та цукру, то це не коректно. Треба просто додавати їх трішки менше

Клопотенко про нове дитяче харчування: Якщо в школі повністю відмовилися від солі та цукру, то це не коректно. Треба просто додавати їх трішки менше

Ті школи, які перейшли на нове шкільне харчування раніше (з вересня), вже налагодили всі процеси і діти із задоволенням ідуть до шкільної їдальні. Тим, хто почав лише у січні, звісно, знадобиться час для адаптації до нових вимог. Як показав останній тиждень, супротив реформі у багато чому пояснюється тим, що сама культура харчування в Україні викликає багато питань.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів шеф-кухар Євген Клопотенко.

"Ідея така: діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, а потім і самі готуватимуть здорову їжу собі, а потім своїм дітям, а далі внукам", - пояснив кулінар задум реформи харчування дітей.

Разом з тим Клопотенко заперечує, що рекомендував повністю відмовитися від солі та цукру: "Я, навпаки, боровся за сіль та цукор, тому що їх хотіли відняти. Вони лишилися. Треба просто додавати їх трішки менше. Раніше була ціла ложка, а зараз – півложки. Якщо в школі відмовилися повністю від солі та цукру, то це не є коректним".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Робота над новим меню для дитячих садочків завершена: додали більше молочки, - Клопотенко

"Критика - ознака того, що зміни відбуваються, і це добре. Я був би дуже засмучений, якби її не було. Це означало б байдужість суспільства, а це найгірше. Я був готовий до критики реформи, особливо у пунктах, що стосуються обмеження солі та цукру у стравах, але думав, що вона наздожене мене у вересні, коли всі школи перейдуть на нове харчування. Однак в нас був перехідний період до січня 2022 року і більшість шкіл дотягнули до останнього. Як показує досвід, ті школи, які перейшли на нове шкільне харчування раніше (з вересня), вже налагодили всі процеси і діти із задоволенням ідуть до шкільної їдальні. Тим, хто почав лише у січні, звісно, знадобиться час для адаптації до нових вимог. Як показав останній тиждень, супротив реформі у багато чому пояснюється тим, що сама культура харчування в Україні викликає багато питань. Батьки "ламають списи" за чай з цукром та сосиски у раціоні дітей, а не за овочі та рибу. Я не можу їх винуватити - раніше нас ніхто не вчив основам здорового харчування. Саме тому ми почали реформу зі шкіл - дорослих змінити неможливо, а привити здорові звички дітям - це наш шанс на здорову націю. Звісно, я повністю погоджуюсь, що такій глобальній реформі мала б передувати національна інформаційна кампанія. Але не завжди ми маємо можливість реалізувати ідеальний сценарій. Наскільки мені відомо, ЮНІСЕФ планує велику інформаційну кампанію по здоровому харчуванню в Україні", - резюмував шеф-кухар.

Детальніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: "Мінестроне з вертутою, менше солі та цукру: що їстимуть діти в школах і садках?".

Автор: 

діти (5089) дитячий садок (363) школа (2214) їжа (429) Клопотенко Євген (5)


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Топ коментарі
+9
Це проблема не Клопотенка, а тих, хто завідує кухнею у вашій школі.
Бо крадуть.
Меню ж Клопотенко створює саме на ті гроші, які виділяються на цю їжу.

Проблема у тому, що жопоруки, що працюють поварами у школах, часто не здатні повторити досить прості рецепти Євгена.
Бачив, як подавали карбонару у одній школі - з яєць зробили омлет, що поклали поверх переварених сухих спагетті, а поряд поклали шмат сиру, який навіть не змогли натерти...бекон при цому, мабуть, взагалі вкрали.
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17.01.2022 16:32
+7
Таке відчуття, що до клопотенка в шеолі дітей годували пересоленою їжею, цей довбень вирішив , що він родився месією, Ось початок року у нас в школі нове меню 25 грн в день , а самої їжі там не більше 7 грн
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17.01.2022 16:19
+5
До чого тут продався? У вас вавка в голові? Чи всі патріотичні українці мають скласти руки і сидіти нічого не робити всі 5 років, доки править президент, який їм не подобається? Клопотенку дали можливіть впровадити його реформу - і він це робить на благо України, а не якогось конкретного президента.
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17.01.2022 16:34
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Таке відчуття, що до клопотенка в шеолі дітей годували пересоленою їжею, цей довбень вирішив , що він родився месією, Ось початок року у нас в школі нове меню 25 грн в день , а самої їжі там не більше 7 грн
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17.01.2022 16:19 Відповісти
Клопотенко завжди був за Україну!
Невже він продався наркоману?
Не вірю!
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17.01.2022 16:24 Відповісти
До чого тут продався? У вас вавка в голові? Чи всі патріотичні українці мають скласти руки і сидіти нічого не робити всі 5 років, доки править президент, який їм не подобається? Клопотенку дали можливіть впровадити його реформу - і він це робить на благо України, а не якогось конкретного президента.
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17.01.2022 16:34 Відповісти
Наркоман ти в пріходє?
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17.01.2022 16:36 Відповісти
Ага, зрозуміло. По суті ви дискутувати не здатні. Якийсь черговий шаріков у піар-відділку рошена...
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17.01.2022 16:39 Відповісти
Ага. Я так поняв, що ті ЗЄ-пі-да-ра-си хто на кшталт свнпса голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?
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17.01.2022 16:43 Відповісти
І де вас таких набирають, що можуть тільки гав-гав-гав?
Чи ти насправді московит-пригожинець, що пише з-під проксі?
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17.01.2022 16:48 Відповісти
Явно кожен окремий руснявий зедебіл на кшталт щиро вірив, що буде кататися, мов сир маслі, за рахунок інших.
Хто ж думав, що вас зебілів виявиться так багато?
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17.01.2022 16:50 Відповісти
русня, свнпес ти за кого голосува в 2019 році?
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17.01.2022 16:54 Відповісти
Нужно его месяц кормить вареным мясом без добавления соли.Хотя на 100% уверен что на 25 дне загнется.
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17.01.2022 21:45 Відповісти
Це проблема не Клопотенка, а тих, хто завідує кухнею у вашій школі.
Бо крадуть.
Меню ж Клопотенко створює саме на ті гроші, які виділяються на цю їжу.

Проблема у тому, що жопоруки, що працюють поварами у школах, часто не здатні повторити досить прості рецепти Євгена.
Бачив, як подавали карбонару у одній школі - з яєць зробили омлет, що поклали поверх переварених сухих спагетті, а поряд поклали шмат сиру, який навіть не змогли натерти...бекон при цому, мабуть, взагалі вкрали.
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17.01.2022 16:32 Відповісти
свнсбк Скабєєва/ привіт!
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17.01.2022 16:37 Відповісти
а що можe щe випустити якeсь пeрифeрiйнe пту? обдарованi в школу працювати нe йдуть. там лишe альтeрнативно обдарованi.
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17.01.2022 17:04 Відповісти
Кіло скумбрії? Непогано
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17.01.2022 17:00 Відповісти
Софія Федина_"Я покохала Вас на лінії вогню..."
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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17.01.2022 16:21 Відповісти
Тож наші онуки не побачать ні сала ні хліба...
З такими цінами будемо бадилля жерти, здоров'я буде через край.
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17.01.2022 16:23 Відповісти
так сало i до цього в шкoлi нe давали!
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17.01.2022 17:16 Відповісти
Клопотенко в онлані!
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17.01.2022 16:29 Відповісти
Батьки "ламають списи" за чай з цукром та сосиски у раціоні дітей, а не за овочі та рибу. Джерело:

Не, если скумбрию по 8 брать то может оно и норм.Но с ценами для простых людей - свежие овощи и рыба в школе - слишком дорого на сегодня.
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17.01.2022 16:38 Відповісти
"Но с ценами для простых людей - свежие овощи и рыба в школе - слишком дорого на сегодня."

Что за чушь? Сосиски что - дешевле той же скумбрии по 80? Из какого дерьма в таком случае те сосиски?
Или "простые люди" своих детей так не любят?
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17.01.2022 16:40 Відповісти
свнпес русня, пкздуй найух
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17.01.2022 16:59 Відповісти
Ще погавкай, пригожинський шарікофф.
Що, українського проксі не знайшлося?
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17.01.2022 17:04 Відповісти
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17.01.2022 17:16 Відповісти
"отсюда"? Це звідки, пригожинець? Я в себе вдома в Києві.
А ти де? З Лахти-2 строчиш, чи звідки ви там українців виганяти зібралися з України?

PS на сьогодні з тебе вистачить на горілку - більше не подаватиму. Все одно ти по сути нічого не здатне написати.
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17.01.2022 17:31 Відповісти
йдe боротьба вiльнoго совка з научним пiдходoм!
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17.01.2022 17:05 Відповісти
Почисти скумбрію і обсмаж то побачиш, що дешевше.
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17.01.2022 17:12 Відповісти
Скумбрію я регулярно готую. Смажити - то таке - запечена вона на мій смак смачнійша і кориснійша. І сосиски...якщо ви собі ворог хібащо.
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17.01.2022 17:33 Відповісти
свежие овощи (если мы говорим о них) - перец болг - 90-100, капуста цветная 35-50, пекинская 35-40 и список нескончаемый.Цены на овощи для школьного общепита в 25-30грн (средняя) космические , а весна их подкорректирует еще выше, не влезть ни в какие рамки.Вы далеки от школы видать совсем, по тв зеленухи насмотрелись??? У нас в школе бывает банальный ЧАЙ не дают всем детям , аргумент - финансирования не хватает, а то что оплачивают родители отдельно - чай не входит.Это реалии, а не картинка по тв.
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18.01.2022 08:46 Відповісти
К свежим овощам нужно подходить С УМОМ, а не так, как это делаете вы.
Есть СЕЗОННЫЕ овощи и болгарский перец зимой сезонным овощем не является.
А зимой у нас есть капуста (белокочанная или краснокочанная, можно - квашенную), морковь, редька (дайкон, зеленая, розовая...), корень сельдерея, тыква...

"У нас в школе бывает банальный ЧАЙ не дают всем детям , аргумент - финансирования не хватает"
Головой потому что думать надо, а не болгарский перец зимой покупать и не воровать.
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18.01.2022 12:52 Відповісти
Что ж ты фраер здал назад?
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17.01.2022 16:39 Відповісти
русскокакающий какай на русских сайтах! там тобi лайкiв насиплять рiвнi по твому розвитку!
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17.01.2022 17:11 Відповісти
Не бачив щоб людина їла сіль ложками. Пересолене ніхто не буде їсти. Організм сам регулює скільки солі потрібно.
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17.01.2022 16:41 Відповісти
справа в тому шо шкiльним рабам ото дали настанову а у них мiзкiв у самих нe вистачить на варiанти - поставити сoляночку чи цукор для того щоб дiти самi собi смак робили. плюс прибiжить мамаша яка пeрeначиталася норм i устроє шабаш!
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17.01.2022 17:14 Відповісти
https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko?__cft__[0]=AZVu7ZAlTo7S5KzYl5TImEb5O-vYe26oPwLa57IFMwFIs6NX-B_fMfY1GhRmA7B1OLbD0Q0GzctQmgxTLw_Vru5JfhuUqkDF3l_Ahl0zjcigdHAgEnr17i3OY1ijVlM_PRY&__tn__=-UC%2CP-R evgen Klopotenko

https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko 9 January, 20:14 ·



Є така ідейка: гуглити українською. Навіть якщо ви розмовляєте російською.

В чому сенс:
https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko 1. В інтернеті вже є багато українськомовного контенту. Страх, що ви не знайдете відповіді на свої питання, вже не має приводів для існування. От правда, є тупо все. Як поголити єнота, переліки найкращих серіалів, як дістати лампочку з рота, болячки різні (для тих, хто любить шукати у себе хвороби), прекрасні рецепти (щоб ви довго не ходили, то підказка: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fklopotenko.com%2Fuk%3Ffbclid%3DIwAR0XxAh0S7FQRRPOIhaSd5Gvsp7H9CXxqjNG0Lwms6T3CTAXHnVtcZ4Ibg0&h=AT0e8phItCF3xYGbFuWP2gDmdyYPUVApLobnQgPv5KAO9BNg36AALbG-ytghC4DDaNRY2T5j6xagQQJ7BawAeioWp48XV8B4riFmFhCuFSBmXaqMjEuCq_XWMnKh9ngf0Bug6jGsNw9c0G8KmFcDgEop8g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3iKf0dOgMOuKlzuxybpYHkft56HCoyHr8S-98mBPYcT47mKN4_r3X9yu0He7HSNB4FUqwvgtawscQE0Yqj1Yiugb24_5IYCmub3WjhBaaEo2IXDTqZs3-6G6xTjRWBrs472TWCtIQJMF1yAK1Mb0svIg https://klopotenko.com/uk ).

2. Більше українськомовних запитів - краще розвивається український інтернет. Я вам це кажу, як людина, що має проєкти, які залежать від запитів народу. Наприклад, моя команда їх аналізує, щоб зрозуміти, які рецепти вам краще дати. І так робимо не лише ми, коли створюємо контент. Такі дєла.

Ну, і особисто мій досвід. Звичка гуглити українською - це одна з фішок, що допомогли мені багато років тому перейти на нашу мову. Такі дєла
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17.01.2022 16:45 Відповісти
Гугли гугли, только у Гугла НЕТ региональной выдачи для УКРАИНЫ. Ахах внезапно да? А ты такой патриот и не знал. А почему нет? Да потому что для США беднейшая страна мира не имеет смысла чтобы вводить для укр алгоритмы.
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17.01.2022 18:52 Відповісти
И да, в 2022 впаривать рецептики, ты дружок опоздал лет на 15, этим даже самые малоодаренные не занимаются, наверное ты когдато ухватил умирающий тренд и так и носишься с рецептами. Даже танцуя в тиктоке школьники заработают больше рецептов. Такие дела.
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17.01.2022 18:55 Відповісти

Расскажи это кулинарным каналам-миллионникам, что рецепты - это "умирающий тренд".
Всякая дурня в том же Тиктоке (где 99% контента - полная чушь с открыванием рта под чужое пение и тп бреда) конечно же отомрет, а готовить себе вкусную еду люди не перестанут.
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19.01.2022 00:49 Відповісти
До чого ця вся бредятина із харчуванням. Чи першвй лєді нема чим зайнятись, то може за офшорні гроші хай відкриє ресторації. Щоб була якісна і смачна їжа в шкільних їдальнях - закуповуйте якісні і свіжі продукти, готують хай кухарі, які на це вчились і не треба тирити сумками додому. Ось і вся проблема вирішена і не потрібно клопотенків та інших.
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17.01.2022 16:52 Відповісти
То Клопотенко й намагається цю проблему вирішити. Чи ви думаєте - це просто?
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17.01.2022 17:07 Відповісти
в украiнському колхозi як показує ситуацiя зовсiм важко. особливо коли народ нарeштi догнав що вiн має право слова. а як ним якiсно користуватися - щe нi.
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17.01.2022 17:38 Відповісти
совковка колхозна закрий рота i нe гавкай!
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17.01.2022 17:07 Відповісти
Люди !!вы . что рехнулись!!Разве можно позволить доверить питание своих дорогих детишек , этому немытому небритому шарлатану Клопотенко!!Вы , что вообще безголовые??Это же аферист высшей степени , ничего не имеющий общего с нормальныым детским питанием, тем более в школах!!! Он , что врач диетолог, или шеф повар с высшим образованием !! Так !!Котигорошек нерасчесанный!!
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17.01.2022 16:57 Відповісти
Он именно шеф.
В отличие от тех жопоруков без образования, которые как правило готовят в школьных столовых. И у которых еще и план - каждый день подготовить сетку с лучшими продуктами для директрисы школы.
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17.01.2022 17:06 Відповісти
Ты знаешь какова цель ШЕФА? Приготовить максимально дорогое блюдо из самых дешовых продуктов, именно поэтому там зарабатывают. Это всеравно что запустить мышей в амбар и сказать - они же эксперты по зерну. Шеф..
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17.01.2022 18:47 Відповісти
У шефов разные цели.
А учитывая то, что со школьных столовых Клопотенко точно не получает дохода - тем более.
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17.01.2022 21:34 Відповісти
Клопотень со всего этого получает - пиар,известность,популярность и пр. что несет ему немалый барыш в перспективе.
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18.01.2022 08:49 Відповісти
Ага. Вот только пиар и известность и "Приготовить максимально дорогое блюдо из самых дешовых продуктов" для школьных столовых - это несколько РАЗНЫЕ вещи, не находите? Даже, возможно, противоположные.
Если челвоек получает известность за то, что делает что-то хорошее - почему бы и нет?
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18.01.2022 12:43 Відповісти
а тiпа iх до цього митi совки так классно годували!
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17.01.2022 17:08 Відповісти
Набутылочник! Ты заблудился, чучело лишнехромосомное!
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17.01.2022 17:31 Відповісти
дауни тут нe причoму. тут русскохромосомнiсть явна!
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17.01.2022 17:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6aCMTgb8ILg Соль это белый яд!
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17.01.2022 17:11 Відповісти
Нынче каждый желает разбогатеть....( это было всегда ,но не так откровенно) Надо непременно объявить себя ГУРУ и показать свое особое видение природы и устоев. Появляются всякие клопытенки и с помощью ленки ищут славы.... Ну, а дети здесь причем?
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17.01.2022 17:11 Відповісти
одразу видно комeнт знатока з усiх тeм! як ти можeш критикувати клопотeнка коли сам нулячий в тeмi?
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17.01.2022 17:18 Відповісти
Любой здоровый взрослый человек должен потреблять в день 10 грамм соли, без соли меняется состав крови и обмен веществ, наша кровь соленая, если кто то не знал. Даже животные находят и едят соль. Что будет если съесть слишком много соли? Ничего.

Кто тестировал полезность меню клопотенка? Никто. Кто считал затраты от введения новых рецептов - тоже никто. Потому что все под управление гардеробщиц и кассиров квартала.

Почему шоумены типа Клопотенков, жены Зеленского и прочих лезут руками туда где им не место? Разве дети страдают от ожирения от переедания в школе?? А может сначала стоит проверить соленость и холестерин в бургерах и чипсиках которые продаются везде? (Вредность холестерина кстати это фейк, но фастфуд то еще зло).
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17.01.2022 18:45 Відповісти
А Клопотенко всю соль, что-ли, съел?
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17.01.2022 19:30 Відповісти
От уйо..ок, а як же ми вижили харчуючись в радянські часи 70-х років коли про кастровану "здорову їжу" Клопотенка і не чули,з повноцінним вмістом цукру і солі !!!??
Хай самі з ЗЕленською жеруть ці помиї,мій онук не їсть цей силос і приходить додому голодний.
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17.01.2022 18:45 Відповісти
 
 